Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. Инаугурация прошла в Доме Государственного собрания — Курултая РБ.

В ней приняли участие полпред резидента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, прежние руководители региона Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы и другие.

Председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко вручила Хабирову удостоверение главы Республики Башкортостан. После этого он на башкирском и русском языках принес присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина», — цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.

Ранее Центризбирком Башкирии объявил Радия Хабирова победителем на выборах главы республики. Согласно окончательным данным, он набрал 82,02% голосов избирателей.