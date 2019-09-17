Радий Хабиров поручил проработать варианты строительства бассейнов в муниципалитетах Башкирии

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров поручил разработать два-три рабочих проекта типовых спортивных комплексов с бассейнами для муниципалитетов республики. В настоящее время 16 муниципалитетов, в том числе Межгорье, не имеют таких объектов. Компенсировать их недостаток планируется к 2024 году.

К настоящему времени Госстроем РБ проработаны несколько вариантов в зависимости от величины населенных пунктов и наличия уже действующих спортивных и тренажерных залов, рассказал на совещании в правительстве замглавы министерства Артем Ковшов.

— Вы хорошо продумали общую концепцию. Теперь нужно определить два-три рабочих проекта, — сказал Радий Хабиров.

В частности, руководитель республики предложил проработать вариант бассейна, совмещенного с ледовой ареной. Они подойдут для районов, где активно развиваются зимние виды спорта.

По словам Хабирова, такой комплекс имеет оптимальное потребление энергоресурсов: тепло, выделяемое при охлаждении льда, может использоваться для подогрева воды в бассейне, передает пресс-служба правительства РБ.

Помимо этого, участники совещания отметили необходимость анализа пропускной способности новых комплексов с учетом численности населения. Фактически это должен быть «конструктор», который можно было бы адаптировать и внешне, и по планировочным решениям — с размером бассейна от четырех до восьми дорожек по 25 м и различными вариантами спортивных залов. За основу можно взять физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый в Ермекеевском районе.

Ранее в Казани после реконструкции открылся бассейн «Оргсинтез».