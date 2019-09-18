Престиж, деньги и дорога в Стамбул. Стартовала футбольная Лига чемпионов

Российские клубы будут в любом случае в плюсе

Накануне восемью матчами стартовал главный клубный турнир мирового футбола. Питерский «Зенит» начал групповой этап с выездной ничьи в матче против французского «Лиона» (1:1), а сегодня московский «Локомотив» сыграет в гостях с немецким «Байером». О том, какую финансовую выгоду теперь получают в Лиге чемпионов, о российских клубах и главном фаворите турнира — в материале «Реального времени».

Формат и призовые

Финал 65-го по счету розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле 30 мая. Решающая игра турнира здесь уже проводилась: в 2005 году был сыгран один из самых ярких матчей в истории мирового футбола. «Ливерпуль» к перерыву уступал «Милану» со счетом 0:3, затем забил три гола и выиграл финал в серии послематчевых пенальти. Теперь «Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов, а «Милан» в ней даже не участвует.

Одна из главных мотиваций даже попадания в групповой этап турнира, безусловно, финансовая. Суммарный размер призовых Лиги чемпионов и Лиги Европы составляет 3,25 млрд евро. Схема распределения денег в этом сезоне не изменились, так как УЕФА утвердила циклы по три года, в этот период спонсоры и бродкастеры не меняются. Сейчас ровно середина цикла, следующий начнется с сезона-2021/22. Фиксированные призовые просто за старт в турнире — то, за что небогатые клубы так любят еврокубки. Все участники группового этапа Лиги чемпионов получат по 15,2 млн евро (эту сумму можно сравнить с трансферными бюджетами российских клубов). И это еще не все. С прошлого сезона в УЕФА ввели исторические выплаты. То есть призовые участников Лиги чемпионов напрямую зависят от их места в таблице коэффициентов на основе выступления в последних десяти сезонах. Мотивация простая: теперь деньги приносят не только нынешние результаты, но и прошлые. Получается, что в предстоящем году это будет период с сезона-10/11. Суммарно на исторические выплаты выделено 585 млн евро. Команда с худшим коэффициентом в рейтинге УЕФА получает 1,108 млн евро, вторая снизу в два раза больше, третья — в три и так далее. Таким образом, лучшему клубу достанется бонусом 35,5 млн евро.

Отметим, что по данному рейтингу последних десяти сезонов питерский «Зенит» сейчас находится на 16-м месте (18,8 млн), «Локомотив» — 28-й (5,5 млн). Вне зависимости от результатов нынешнего сезона позиции наших клубов не должны пошатнуться. Если бы Лига чемпионов закончилась прямо сейчас, а российские клубы не взяли ни одного очка на групповом этапе, то «Зенит» получил бы 33 млн, а «Локомотив» — 20 млн.

Выездную ничью в такой важной встрече можно считать успешным результатом для российского клуба. Фото fc-zenit.ru

«Зенит» сразу сделал заявку на выход из группы

Главной новостью вчерашнего дня, которая затмила даже старт питерского клуба в Лиге чемпионов, стала информация о подписании нового контракта Александра Кокорина с «Зенитом». Почти год он на пару с младшим братом и Павлом Мамаевым находился в местах не столь отдаленных, а теперь готов к возвращению в большой футбол, и очень важно, что клуб его в этом порыве поддержал.

Во Франции «Зенит» играл чуть ли не самый важный для себя матч на стадии группового этапа. Питерцы и «Лион» являются фаворитами квартета G, «Бенфика» и «Лейпциг» будут пытаться составить им конкуренцию. «Зенитовцы» не показали в стартовом матче какой-то выдающейся игры, хотя и французский клуб не феерил. Счет открыл в концовке первого тайма Азмун. Любопытно, что буквально за минуту до гола иранец был близок к замене — он получил повреждение, его уже был готов заменить Магомед Оздоев. Однако в последний момент Сердар показал, что он в порядке, и остался на поле. Кажется, этому удивился даже тренерский штаб «Зенита», который всем видом давал понять, что замена будет произведена. В итоге Азмун здорово разыграл комбинацию с Артемом Дзюбой и распечатал-таки ворота португальского голкипера Антони Лопеша.

Второй тайм питерцы провели гораздо пассивнее, чем первый. Хотя будет правильнее сказать, что «Лион» своей игрой вынуждал это делать. Французы создавали гораздо больше моментов и могли легко выигрывать этот матч. Но отличиться сумели лишь раз — на 51-й минуте Мемфис Депай реализовал пенальти, не оставив шансов вратарю «Зенита» Андрею Луневу. В концовке питерцы откровенно играли на ничью, порой даже шли на осознанные желтые карточки (всего у «Зенита» их было 4, у хозяев — одна). «Лион» усилиями все того же Депая создавал моменты, порой опасные, но до акцентированных ударов дело уже доходило редко. В добавленное время команды явно доигрывали, и выездную ничью в такой важной встрече можно считать успешным результатом для российского клуба. Любопытно, что «Лион» установил рекорд Лиги чемпионов по сыгранным ничьим на домашнем стадионе. Начиная с 2016 года это уже шестой подряд ничейный результат на «Групама Стэдиум».

Следующие матчи группового этапа пройдут в октябре — во втором туре «Зенит» примет «Бенфику», а в третьем сыграет в гостях с «Лейпцигом». Еще после августовской жеребьевки было понятно, что группа для питерцев более чем проходимая, однако есть еще ответная игра с «Лионом» на «Газпром арене», в которой подопечным Семака также нужно зарабатывать минимум одно очко, чтобы претендовать на первое место в группе.

С «Байером» в среду подопечным Семина будет очень тяжело — отсутствует целый ряд ключевых игроков, наверняка скажется и нехватка лигочемпионского опыта у многих футболистов. Фото fclm.ru

«Локомотив» против Криштиану Роналду

Москвичи попали в группу D, в которой, в отличие от «Зенита», не будут одними из фаворитов — в соперниках, помимо «Байера», испанский «Атлетико» и итальянский «Ювентус». Сразу после жеребьевки группового этапа сотрудники пресс-службы московского клуба признавались, что никогда не получали так много сообщений с просьбой подкинуть лишний билетик. Ведь в столицу должен приехать сам Криштиану Роналду. Матч против «Ювентуса» и португальской звезды состоится в Москве 6 ноября, а пока что «железнодорожникам» нужно думать, как добыть очки в битве с «Байером». Очевидно, что их вполне устроит ничья, как и «Зенит».

В РПЛ в последнее время дела у «Локо» идут с переменным успехом — вслед за домашним поражением от «Ростова» (1:2) последовала победа в гостях над «Сочи» (1:0). С «Байером» в среду подопечным Семина будет очень тяжело — отсутствует целый ряд ключевых игроков, наверняка скажется и нехватка лигочемпионского опыта у многих футболистов. Леверкузенский клуб разгромно проиграл в минувшие выходные во внутреннем чемпионате в Дортмунде и явно будет настроен взять свое в игре с аутсайдером группы ЛЧ. Плюс «Байер» довольно много забивает (за два первых тура в Германии — шесть голов), а «Локомотив» не так часто оставляет свои ворота «сухими» (лишь два раза за девять туров РПЛ).

Объективно нормальным результатом для «Локомотива» станет третье место в группе и продолжение еврокубковых баталий в Лиге Европы. Но даже за него предстоит грандиозная борьба.

Очевидный ли фаворит турнира «Манчестер Сити»?

На первый взгляд, да. Но тем и интересна Лига чемпионов, что это непредсказуемый турнир, и никаких фаворитов здесь нет по умолчанию — на стадии плей-офф каждый может обыграть каждого. Ежегодно весенняя стадия дарит умопомрачительные по драматургии матчи. И пусть «Манчестер Сити» из года в год является фаворитом своих пар у букмекеров, все равно стабильно случаются осечки.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не выигрывал Лигу чемпионов с сезона 2010/11, а сами «горожане» пока и не знают, что такое победа в главном европейском клубном турнире. Любопытно, что последние два сезона чемпион Англии вылетал в Лиге чемпионов исключительно от английских команд. Сам Гвардиола не раз заявлял, что именно победа в главном клубном европейском турнире вместе с «Сити» для него один из главных приоритетов в карьере.

— «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов. Потому что они, скорее всего, не выиграют чемпионат, — заявил на днях в подкасте Sports.ru известный блогер и журналист Василий Уткин. — Я не имею в виду, что сейчас уже все предрешено, но у «Сити» на полгода заложена основа на то, чтобы команду лихорадило — потеря Лапорта очень серьезна. Я не считаю, что отставание в пять очков глобально: у «Ливерпуля» тоже будут ошибки, но «Сити» не сможет играть стабильно надежно сзади.

Из группового этапа они выйдут, и тогда, с возвращением Лапорта, для них начнется сезон. К тому времени будет понятно, что в чемпионате трудно на что-то рассчитывать. Вероятность выиграть Лигу чемпионов — процентов 20, но, если говорить о каком-то клубе, который может это сделать, у «Сити» в моем понимании наивысшие шансы.



Действительно, команда Гвардиолы стала только сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Есть потеря бывшего капитана Венсана Компани, но при этом в команду пришел молодой талант Родри. Во внутреннем чемпионате «Манчестер Сити» не собирается сбавлять обороты и уже успел выиграть Суперкубок Англии. По оценкам ведущих британских букмекерских контор, именно «горожане» — главный претендент на победу в Лиге чемпионов (на это дается коэффициент около 5). Далее идут «Барселона» (6.0), «Ливерпуль» (7.5) и «Ювентус» (11.0). Коэффициенты на победу российских клубов, понятное дело, высоки: шанс «Зенита» оценивается в 180.0, а «Локо» — в космические 700.0.