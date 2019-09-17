Как Татарстан вновь становится «самым вкусным» регионом России
Республика лидирует в гастрономическом рейтинге NatGeo
Онлайн-голосование National Geographic Traveler проводится каждый год, чтобы выявить самые привлекательные регионы России и мира для наших туристов. Текущее голосование завершится 12 октября. Но Татарстан, судя по всему, уже выиграл в номинации «Российский гастрономический туризм»: на 17 сентября республика набрала 51% голосов, заметно обойдя соперников. Корреспондент «Реального времени» попыталась выяснить, что же такого уникального в нашей гастрономической традиции.
Нас не догонят ни Дагестан, ни Московская область
В 2018 году в онлайн-рейтинге портала National Geographic Татарстан тоже оказался самым привлекательным регионом для внутреннего гастрономического туризма: тогда республика набрала 40% голосов. Следом за Татарстаном шли Сахалинская область с 19% и Владимирская с 15%.
В этом году голосование закончится 12 октября. Видимо, чак-чак и эчпочмак стали еще милее нашему туристу: к 17 сентября у региона уже 51% голосов, следом идут Московская область с 16% и Дагестан с 14%. Сильных опасений для Казани также не вызывают 10% Ростовской области и 9% Новосибирской.
В Татарстане любят не только хорошо приготовить, но и аппетитно поесть: не так давно прошел VI Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Его гости за три дня съели 15 тонн еды. В 2018 году этот фестиваль получил гран-при национальной премии Russian Event Awards-2018 в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».
Большой плавильный казан
Центральная позиция Татарстана на гастрономической карте России кажется вполне заслуженной: здесь используются только локальные, совершенно обычные для Центральной полосы России продукты, но на выходе получается нечто совершенно отличное от традиционной русской кухни. Татарская кулинария вобрала в себя и кочевнические традиции заготовления вяленого мяса (казылык, вяленый гусь, бастурма), и булгарскую любовь к меду (чак-чак), и среднеазиатский плов (спасибо шакирдам), и восточные сладости (талкыш-калеве). А в конце XIX века сюда добавилась и европейская кулинарная культура. В этом большом «плавильном казане» и выкристаллизовалось то, что сейчас мы называем татарской кухней.
О том, чем она отличается от кулинарии соседних регионов, «Реальное время» спросило Лилию Габдрафикову, доктора исторических наук, специалиста по истории татарского быта. Она предполагает, что, возможно, туристов привлекает обильная выпечка и большое количество мяса:
«Татарская кухня издревле складывалась как мясо-молочная: здесь, в отличие от народов христианских регионов, татары-мусульмане не соблюдали долгих строгих постов, без мяса. По сути, ели то, что хотели. Кочевническое прошлое оставило нам традиции вяления мяса, которых не было у соседей. Есть и оригинальные молочные продукты — например, корт, каймак. Привычные для соседей овощи пришли на стол татар довольно поздно, уже по вполне рациональным соображениям. Поэтому кулинарная традиция получилась достаточно оригинальной.
Думаю, играет роль обилие и разнообразие выпечки — сытной, с большим количеством мяса. Например, в зажиточных татарских семьях в XIX веке завтракали обычно перемячами. Рыбных блюд в татарской кухне немного, а грибы еще в начале ХХ века считались «поганой» пищей. Поэтому и традиционные наши блюда отличаются от русской кухни, хотя, кроме конины, в них практически нет экзотических ингредиентов. Серьезной «экзотикой» можно считать разве что плов, который шакирды привезли из Бухары в конце XIX века и который вошел в сборники рецептов татарской кухни. А вообще, я думаю, что надо у самих туристов спрашивать, что их так привлекает в нашей кухне».
Татарский фастфуд покорил иностранных туристов
Наплыв иностранцев Казань переживает каждый год: в 2018 году к нам приезжали болельщики Мундиаля, в этом году — участники и эксперты WorldSkills. Для них отдельная татарская кухня становится открытием: они настраивались на русские щи и пряники — а получили внезапно лапшу токмач, выпечку десятков видов и чак-чак.
Некоторые эксперты говорят, что эчпочмаки и элеши заслужили огромную любовь иностранцев, став мощной альтернативой европейскому и восточному фастфуду. Эчпочмак — это уже не бургер, а кыстыбый — еще не шаурма. Это нечто совершенно другое, при этом очень простое по вкусу: нет в наших перемячах и вак-балишах ни острых специй, ни чрезмерно ярких акцентов, а есть добротный перекус.
Гости любят эчпочмаки, но в 86% случаев увозят из Казани все равно чак-чак
Дильбар Садыкова, генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ», поделилась с «Реальным временем» статистикой по «прожорливости» гостей и по их предпочтениям:
— Центр развития туризма Республики Татарстан регулярно составляет портрет туриста, приезжающего в регион. На питание приходится 25% основных расходов наших гостей — в среднем за 2—3 дня в Татарстане они тратят на еду 5 500 рублей. Наряду с достопримечательностями и гостеприимством, гости республики выделяют национальную кухню. Центр развития туризма РТ провел свой опрос, который помог выяснить, какое блюдо пользуется у путешественников наибольшим спросом. Оказалось, что свое предпочтение туристы прежде всего отдают эчпочмакам. А из поездки в качестве гастрономического сувенира 86% туристов привозят национальные сладости (в основном чак-чак), 56,8% — местную выпечку, 25,4% — казылык, 18,3% — татарский чай, 12,9% — мед, 6,5% — вяленого гуся.
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