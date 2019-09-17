Как Татарстан вновь становится «самым вкусным» регионом России

Республика лидирует в гастрономическом рейтинге NatGeo

Фото: Максим Платонов

Онлайн-голосование National Geographic Traveler проводится каждый год, чтобы выявить самые привлекательные регионы России и мира для наших туристов. Текущее голосование завершится 12 октября. Но Татарстан, судя по всему, уже выиграл в номинации «Российский гастрономический туризм»: на 17 сентября республика набрала 51% голосов, заметно обойдя соперников. Корреспондент «Реального времени» попыталась выяснить, что же такого уникального в нашей гастрономической традиции.

Нас не догонят ни Дагестан, ни Московская область

В 2018 году в онлайн-рейтинге портала National Geographic Татарстан тоже оказался самым привлекательным регионом для внутреннего гастрономического туризма: тогда республика набрала 40% голосов. Следом за Татарстаном шли Сахалинская область с 19% и Владимирская с 15%.

В этом году голосование закончится 12 октября. Видимо, чак-чак и эчпочмак стали еще милее нашему туристу: к 17 сентября у региона уже 51% голосов, следом идут Московская область с 16% и Дагестан с 14%. Сильных опасений для Казани также не вызывают 10% Ростовской области и 9% Новосибирской.

В 2018 году фестиваль «Вкусная Казань» получил гран-при национальной премии Russian Event Awards-2018 в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Фото Максима Платонова

В Татарстане любят не только хорошо приготовить, но и аппетитно поесть: не так давно прошел VI Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Его гости за три дня съели 15 тонн еды. В 2018 году этот фестиваль получил гран-при национальной премии Russian Event Awards-2018 в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Большой плавильный казан



Центральная позиция Татарстана на гастрономической карте России кажется вполне заслуженной: здесь используются только локальные, совершенно обычные для Центральной полосы России продукты, но на выходе получается нечто совершенно отличное от традиционной русской кухни. Татарская кулинария вобрала в себя и кочевнические традиции заготовления вяленого мяса (казылык, вяленый гусь, бастурма), и булгарскую любовь к меду (чак-чак), и среднеазиатский плов (спасибо шакирдам), и восточные сладости (талкыш-калеве). А в конце XIX века сюда добавилась и европейская кулинарная культура. В этом большом «плавильном казане» и выкристаллизовалось то, что сейчас мы называем татарской кухней.

О том, чем она отличается от кулинарии соседних регионов, «Реальное время» спросило Лилию Габдрафикову, доктора исторических наук, специалиста по истории татарского быта. Она предполагает, что, возможно, туристов привлекает обильная выпечка и большое количество мяса:

«Татарская кухня издревле складывалась как мясо-молочная: здесь, в отличие от народов христианских регионов, татары-мусульмане не соблюдали долгих строгих постов, без мяса. По сути, ели то, что хотели. Кочевническое прошлое оставило нам традиции вяления мяса, которых не было у соседей. Есть и оригинальные молочные продукты — например, корт, каймак. Привычные для соседей овощи пришли на стол татар довольно поздно, уже по вполне рациональным соображениям. Поэтому кулинарная традиция получилась достаточно оригинальной.

Центральная позиция Татарстана на гастрономической карте России кажется вполне заслуженной: здесь используются только локальные, совершенно обычные для Центральной полосы России продукты, но на выходе получается нечто совершенно отличное от традиционной русской кухни. Фото Максима Платонова

Думаю, играет роль обилие и разнообразие выпечки — сытной, с большим количеством мяса. Например, в зажиточных татарских семьях в XIX веке завтракали обычно перемячами. Рыбных блюд в татарской кухне немного, а грибы еще в начале ХХ века считались «поганой» пищей. Поэтому и традиционные наши блюда отличаются от русской кухни, хотя, кроме конины, в них практически нет экзотических ингредиентов. Серьезной «экзотикой» можно считать разве что плов, который шакирды привезли из Бухары в конце XIX века и который вошел в сборники рецептов татарской кухни. А вообще, я думаю, что надо у самих туристов спрашивать, что их так привлекает в нашей кухне».

Татарский фастфуд покорил иностранных туристов



Наплыв иностранцев Казань переживает каждый год: в 2018 году к нам приезжали болельщики Мундиаля, в этом году — участники и эксперты WorldSkills. Для них отдельная татарская кухня становится открытием: они настраивались на русские щи и пряники — а получили внезапно лапшу токмач, выпечку десятков видов и чак-чак.



Некоторые эксперты говорят, что эчпочмаки и элеши заслужили огромную любовь иностранцев, став мощной альтернативой европейскому и восточному фастфуду. Эчпочмак — это уже не бургер, а кыстыбый — еще не шаурма. Это нечто совершенно другое, при этом очень простое по вкусу: нет в наших перемячах и вак-балишах ни острых специй, ни чрезмерно ярких акцентов, а есть добротный перекус.

Некоторые эксперты говорят, что эчпочмаки и элеши заслужили огромную любовь иностранцев, став мощной альтернативой европейскому и восточному фастфуду. Фото Олега Тихонова

Мелисса Заутер, которая работала на презентационном стенде Германии на WorldSkills, говорила корреспонденту «Реального времени» о чак-чаке: «Я никогда такого не пробовала, это очень вкусно! Мы в Германии едим шницели и шоколадки, и ваша еда для нас очень удивительна».

Майкл Меллс, инженер из Новой Зеландии, восторгался «треугольным пирожком с говядиной и картошкой» и сетовал, что на его родине таких не попробуешь.

Марина Булдык, гостья из Беларуси, посетила в этом году «Вкусную Казань» и очень хвалила то самое мясо: «У нас не принято есть баранину, и вчера мы ее с удовольствием попробовали. Вяленая конина и вяленый гусь — удивительная для нас экзотика, нам очень понравилось!»

Гости любят эчпочмаки, но в 86% случаев увозят из Казани все равно чак-чак



Дильбар Садыкова, генеральный директор АНО «Центр развития туризма РТ», поделилась с «Реальным временем» статистикой по «прожорливости» гостей и по их предпочтениям:

— Центр развития туризма Республики Татарстан регулярно составляет портрет туриста, приезжающего в регион. На питание приходится 25% основных расходов наших гостей — в среднем за 2—3 дня в Татарстане они тратят на еду 5 500 рублей. Наряду с достопримечательностями и гостеприимством, гости республики выделяют национальную кухню. Центр развития туризма РТ провел свой опрос, который помог выяснить, какое блюдо пользуется у путешественников наибольшим спросом. Оказалось, что свое предпочтение туристы прежде всего отдают эчпочмакам. А из поездки в качестве гастрономического сувенира 86% туристов привозят национальные сладости (в основном чак-чак), 56,8% — местную выпечку, 25,4% — казылык, 18,3% — татарский чай, 12,9% — мед, 6,5% — вяленого гуся.