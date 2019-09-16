Как «зажигали татары». Казанский автогонщик стал чемпионом Европы

Айдар Нуриев поменял прошлогоднее серебро на золото

В минувшие выходные в столице Латвии Риге состоялся последний этап чемпионата Европы по ралли-кроссу. В финале солировали татарстанские гонщики, выступающие в составах нескольких команд, а общую победу одержал казанский пилот Айдар Нуриев, приехавший на заключительные гонки в качестве неоспоримого фаворита. Таким образом, Татарстан лидирует в мировом автоспорте не только в классе грузовых машин, но и выходит на ведущие роли в более спортивном ралли-классе. Подробности — в материале «Реального времени».

Ожидаемая победа Нуриева



Свой первый шаг к золотой медали чемпионата Европы в классе Euro RX Super1600 Айдар Нуриев из команды AG Team (команда Айдара Гузаирова, основанная в 2016 году),сделал в финале прошлого года. Тогда на заключительном этапе, проходившем в середине октября в немецком городе Эстеринг, Нуриев подбирался к лидеру общего зачета Рокасу Бациушке из Литвы, в каждой гонке по крохам отыгрывая отставание от него. Увы, до итоговой победы не хватило 4 очков, и это была ситуация, когда второе место отзывается привкусом горечи. Хотя серебро для дебютанта чемпионата Европы изначально выглядело как колоссальный успех.

Поэтому фундамент нынешней победы Нуриев, соревнующийся на «Ауди», стал закладывать с самого первого старта этого года. В Испании он выиграл заезд, набрав максимальное количество очков. После выигрыша ралли Каталонии Нуриев оторвался от преследователей за счет победных финишей в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам, известной всем любителям Формулы-1 как легендарный автодром Спа, на котором проводится Гран-при Бельгии. Затем в Швеции у Нуриева было второе место, а в Германии — четвертое. Это несколько удивительно, поскольку Германия может считаться для Нуриева второй родной страной — он выступает за местную команду Volland Racing. Volland — это фамилия легендарного немецкого автогонщика Рольфа Фолланда, трехкратного чемпиона Европы по ралли-кроссу, основавшего по окончании спортивной карьеры команду под своим именем.

Так вот, в прошлом году именно в Германии Нуриев пытался отыграть отставание от Бациушки, но сейчас, наоборот, позволил преследователям приблизиться к себе. Но уже на следующем, предпоследнем этапе во Франции Айдар снова победил, и набранное количество очков позволило ему ехать на финальный этап максимально расслабленным. В Риге он даже не попал в финальный заезд, но очки, набранные в предварительном заезде, позволили ему оформить золото досрочно. В какой-то мере это выглядит даже круче, чем победа в финале. Да, там ты выходишь на пьедестал почета, тебя награждают бутылкой шампанского, которым ты должен облить соперников. Но даже футбольный «Рубин», досрочно выигрывавший чемпионаты России 2008 и 2009 года, вынужден был уже после достижения главной цели выходить на поле, а Нуриев обеспечил себе возможность смотреть финал со стороны, потягивая персональное шампанское.

За Айдара реванш брал Тимур

На последнем этапе в прямом смысле этого слова «зажигали татары». Достаточно сказать, что лидером финального заезда долгое время был Егор Санин из AG Team, соревновавшийся на «Рено», но когда он сошел из-за проблем с двигателем, лидерство захватил Тимур Шигабутдинов из «ТАИФ Моторспорта», который и финишировал на первом месте. За ним на финиш приехал Артур Егоров на «Ауди» — также из «ТАИФ Моторспорта», которому ранее набранные очки позволили занять третье место в общем зачете.

У победителя же последнего этапа сезон получился не очень стабильным. Шигабутдинов хорошо начал, финишировав четвертым на этапе в Барселоне, и это при том что на финише он столкнулся с другим россиянином Юрием Белевским. По итогам двух этапов он занимал промежуточное четвертое место, набрав 36 очков, стабильно по 18 на двух первых этапах. В дальнейшем количество очков снизилось, но в Латвии у Шигабутдинова был лучший этап, принесший ему 23 очка и место в шестерке сильнейших Открытого чемпионата России, поскольку, кроме венгра Гергели Мартона, остальные гонщики в классе Euro RX Super1600 представляли Россию, а пятеро из десятки выступали за татарстанские команды.

Второе место в общем зачете занял как раз венгерский гонщик, третьим стал татарстанец Егоров, далее Белевский. Татарстанец Санин занял общее пятое место, его одноклубник из AG Team Марат Князев финишировал восьмым на «Шкоде». Всего в соревнованиях принимали участие 30 гонщиков.

Единственное, что могло немного омрачить победное настроение Нуриева, так это то, что ему не удалось взять реванш у Бациушки. 20-летний литовец перешел из класса Euro RX Super1600 в класс Supercar и занимал там в общем зачете место во втором десятке. Но и в этом классе нашелся татарстанский гонщик, который невольно поквитался с литовцем. Тимур Тимерзянов прибыл на заключительный этап, занимая шестое место в общем зачете, а там дал газу, выиграв финальный заезд. Правда, он так и остался шестым из 39 участников в общем зачете.

Кстати, гонщик «ТАИФ Моторспорта» выступает на чемпионате Европы в составе команды GRX TANECO, представляющей Финляндию. 32-летний гонщик достаточно часто меняет «конюшни». Он начинал в команде прославленного шведа Кеннета Хансена Hansen Motorsport, став чемпионом Европы. Затем повторил это достижение еще дважды, после чего перешел в 2015 году в российско-шведскую команду Namus OMSE. Далее были MJP Team Austria в 2016-м и Team STARD из Австрии в 2017-м, а вот в GRX TANECO он задержался на второй год и улучшил свой итоговый результат, поскольку в прошлом году финишировал десятым. Помимо того, этот сезон запомнится Тимерзянову первой победой на этапе.

Домашняя победа «ТАИФ Моторспорта»

Кстати, любители автоспорта в минувшие выходные могли следить за соревнованиями, проходившими сразу в четырех локациях. Это Porsche Sport Challenge в Москве, этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Сочи, собственно EuroRX в Латвии, он же чемпионат Европы по ралли, плюс чемпионат по картингу в классе ОК в Евпатории. Чемпионат РСКГ — это соревнование, через которое последовательно проходили все сильнейшие гонщики страны. Это как конвейер — началом служит картинг, далее идет РСКГ, откуда лучшие уезжают на европейские старты. Тот же Нуриев, к примеру, выигрывал Кубок России 2017 года и дважды становился серебряным призером по ралли-кроссу и зимним трековым гонкам.

И вот по итогам заключительного этапа в РСКГ победу одержал Дмитрий Брагин на «Хундай» из старейшей гоночной команды Татарстана — «ТАИФ Моторспорт», отмечающей в этом году свое 16-летие. Казанец стал первым в истории четырехкратным чемпионом в классе «Туринг».

Получается, что лидеры татарстанского автоспорта, сосредоточившись в этом сезоне на европейских стартах, оставили «на хозяйстве» своего земляка Брагина. И он не только победил, но и сделал это четвертый раз подряд приблизительно в том же стиле, что и Нуриев в Европе — зачастую не финишируя первым на этапе, зато будучи заметно стабильнее конкурентов.

