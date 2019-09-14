Фотомарафон «100-летие ТАССР»: отдыхающие в санатории «Васильевский», 1927 год

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Фото: из фондов Национального музея РТ

В 1920-е годы в республике начали открывать санатории, кумысолечебницы, здравницы всех видов и масштабов. Одним из самых очевидных подобных решений стала «реанимация» курорта «Васильевский» в 1921 году.

Эти места начали осваиваться после того, как в 1893 году здесь начали ходить поезда Московско-Казанской железной дороги. Здесь, у Волги, стояли богатые купеческие дачи. После революции их, разумеется, национализировали, и в 1921 году в семи из них открыли базы отдыха. Дачи пришлось изрядно облагородить: только оконного стекла требовалось около 20 ящиков.

За первый же год на дачах отдохнули 150 человек — это были железнодорожники, кожевенники, текстильщики, работники кожевенных предприятий. Притом что в республике был голод, здесь кормили по-царски: по полкило хлеба в день, 130 граммов круп, столько же мяса, а к чаю давали даже сахар.



Уже в 1924 году под дом отдыха задействовали больше полусотни бывших дач, отдыхали там до 450 человек. В рационе отдыхающих появились мучные изделия, яйца, картофель, молочные продукты.



Открытка из санатория «Васильево», 1930-е гг. Фото газетавасильево.рф

С 1927 года здесь начали проводить процедуры физиотерапии и открыли зимние дачи. Двухнедельная путевка стоила 30 рублей. Предприятия отправляли своих сотрудников в «Васильево» за успехи в труде и по льготным путевкам.

Людмила Губаева