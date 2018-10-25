Санаторий Васильевский
Общая информация
Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский» расположен близ Волги в сосновом бору. На территории два собственных минеральных источника. На территории здравницы добывается, лечебная, высокоминерализованная минеральная вода питьевого назначения.
Основной медицинский профиль:
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни костно-мышечной системы (опорно-двигательного аппарата)
- Болезни мочеполовой системы
- Болезни нервной системы
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- Болезни системы кровообращения (сердечно-сосудистой системы)
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение)
- Гинекологические заболевания
- Общетерапевтический
- Педиатрия
- Профессиональные болезни
- Урологические заболевания
Руководитель — Муллабаев Роберт Фаязович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Васильево
- Телефон: (84371) 6-22-21, 6-20-14, 6-20-10
- Email: vasilsan@yandex.ru
- Сайт: www.vasilevo.ru
Дата последнего обновления: 25.10.2018