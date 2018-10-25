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Санаторий Васильевский

Санаторий Васильевский Фото: www.vasilevo.ru

Общая информация

Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский» расположен близ Волги в сосновом бору. На территории два собственных минеральных источника. На территории здравницы добывается, лечебная, высокоминерализованная минеральная вода питьевого назначения.

Основной медицинский профиль:

  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Болезни костно-мышечной системы (опорно-двигательного аппарата)
  • Болезни мочеполовой системы
  • Болезни нервной системы
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни системы кровообращения (сердечно-сосудистой системы)
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение)
  • Гинекологические заболевания
  • Общетерапевтический
  • Педиатрия
  • Профессиональные болезни
  • Урологические заболевания

Руководитель — Муллабаев Роберт Фаязович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Васильево
  • Телефон: (84371) 6-22-21, 6-20-14, 6-20-10
  • Email: vasilsan@yandex.ru
  • Сайт: www.vasilevo.ru

Дата последнего обновления: 25.10.2018

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