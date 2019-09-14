Опрос предпринимателей: способны ли роботы заменить людей в вашей сфере деятельности?
Специалисты РАНХиГС подсчитали, что роботы могут выполнять большую часть рутинной работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (73%), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%). В целом, по их мнению, к 2030 году из-за массового внедрения на производствах цифровизации и автоматизации под угрозой увольнения окажутся 20,1 млн россиян.
Реалистичен ли, по вашему мнению, этот прогноз? Планируете ли вы внедрять роботизацию и автоматизацию процессов на своем производстве? Если да, то когда и при каких условиях это будет возможно для вашей сферы деятельности?
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Леонид Барышев генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ»
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«Компания АО «Эссен Продакшн АГ» широко внедряет роботизацию и автоматизацию производственных процессов. Для нас это очень важный процесс, поскольку одна из стратегических целей компании — достижение высокой производительности труда, сопоставимой с мировыми лидерами. Для нас это означает создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Уже по итогам 2018 года производительность труда на основном предприятии достигла 18 млн рублей в год на человека. И для работы со сложными линиями мы испытываем все большую потребность в высококвалифицированных специалистах.
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Роза Гарипова заместитель генерального директора по качеству АО «ЗМК»
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С июня 2014 года Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат запустил программу комплексной модернизации предприятия. За пять лет предприятие инвестировало в обновление своих производственных площадок более 800 млн рублей. Программа позволила создать на предприятии закрытый цикл производства, отвечающий всем современным, в том числе и европейским, стандартам качества. Готовая продукция разливается или расфасовывается в упаковки при помощи стерильного автоматизированного оборудования.
Изменился и процесс доставки молока с 21 фермы-партнера предприятия. В 2018 году комбинат помог агрофирмам-партнерам установить станки охлаждения надоенного молока. На предприятии были модернизированы линии приемки продукции, а все молоковозы ЗМК теперь моются в автоматическом режиме.
Комплексная автоматизация производственных процессов, начиная с доставки сырья и заканчивая упаковкой произведенного продукта, исключает любой «человеческий фактор» при изготовлении продукции.
Несмотря на это, численность сотрудников, например в Буинском филиале АО «ЗМК», к 2018 году выросла на 52%. Это говорит о том, что роль человека при производстве молочной продукции высока. Наши сотрудники — это квалифицированные специалисты, которые контролируют производственный процесс и занимаются проверкой качества на каждом его этапе.
Так что в рамках работы АО «ЗМК» говорить о пагубном влиянии автоматизации на состояние рынка труда нельзя. Наоборот, работники повышают свою квалификацию, учатся работать с уникальными образцами техники и профессионально растут.
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Руслан Халилов управляющий партнер ГК «Фонд прямых инвестиций»
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Тенденция налицо: на «инновационные рельсы» переходит все больше татарстанских и российских компаний. Роботы, автоматы заменяют людей на многих производствах. В банках применяется искусственный интеллект, что уже привело к сокращению штата сотрудников, в машиностроении практически все процессы роботизированы.
Уже сейчас большинству специалистов нужно задуматься о переобучении, переквалификации. Мы считаем, что схема, где по специальности, полученной в вузе, работают до пенсии, станет со временем нежизнеспособной. Жизнь, запросы работодателей и производство настолько быстро меняются, что нужны специалисты новых форматов.
Быстрее всего к автоматизации пришли крупные производства — это экономически целесообразно. В наших компаниях, таких как предприятие по производству террасной доски и фасадной панели из древесно-полимерного композита «МультиПласт» и завод по производству оборудования для сварки полиэтиленовых труб «Волжанин», часть процессов также автоматизирована. На последнем аппарат плазменной резки работает, например, без участия человека.
Нужно понимать, что есть категория товаров, производство которых просто невозможно поставить на поток. Это касается продукции премиум-класса. Как и элитные автомобили, например, на своем заводе Velvette Marine мы производим катера и яхты «ручной сборки». Внимание к деталям такого продукта не обеспечит ни один робот, все программой не предусмотришь. Поэтому, несмотря на тенденцию, люди остаются нашим главным ресурсом, которым мы дорожим.
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Ильнур Мадьяров генеральный директор агрофирмы «Залесный»
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Да, этот прогноз вполне реалистичен. Есть сферы, в которых многие процессы, осуществляемые ручным трудом, можно доверить роботизированной технике. И в агросекторе, наверное, это должно произойти не в последнюю очередь. На нашем производстве птицы тоже активно внедряется автоматизация. По планам, в ближайшие три года внедрение, я думаю, будет более масштабное.
В настоящее время с помощью автоматизированных и цифровых технологий ведется подача воды и кормов индюкам — этот процесс полностью осуществляет техника. Также автоматически подаются кормовые добавки и ветеринарные препараты. Сейчас пытаемся автоматизировать работу на складе. Рассматриваю роботизацию как шаг к расширению бизнеса, увеличению объема производства.
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Рамиль Рахимов руководитель «ФудЭкс»
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Мир становится все более технологичным, уровень автоматизации производств постоянно растет. Вместе с тем с прогнозом специалистов РАНХиГС я не согласен в части сроков, когда это произойдет. Я считаю, что достигнуть таких масштабов роботизации получится лет через 20, но никак не через 10.
На нашем производстве уже сегодня многое автоматизировано. Фактически производственные линии работают сами, операторы лишь контролируют процесс изготовления и упаковки подгузников. Нам достаточно одного оператора на одну линию. Если бы все операции вместо автоматизированной техники выполнялись вручную, временные и трудозатраты выросли бы в сто или даже тысячу раз. Склад тоже высокоавтоматизирован. Персонал требуется в основном в финансовой службе, бухгалтерии и отделе продаж. Но и тут большое подспорье для финансистов и складских сотрудников в виде цифровых программ 1С. А оптимизировать работу менеджеров по сбыту помогает CRM-система, IP-телефония, В2В Family и т. д.
О развитии производства: да, есть планы по увеличению объемов, в том числе за счет повышения автоматизации. Мы регулярно посещаем отраслевые выставки, где как раз присматриваем максимально современное и автоматизированное оборудование.
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Ирек Галиев генеральный директор ООО «Жар Свежар»
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Да, я согласен, что цифровизация и роботизация полностью заменит бухгалтеров, кассиров, администраторов и других специалистов. Новые технологии позволят делать эту работу более качественно, быстро и с меньшими затратами. Процесс уже начался, и происходить это будет очень быстрыми темпами. В то же время не думаю, что в ближайшем будущем могут появиться роботы-пекари, которых можно было бы «нанимать» в сети пекарен.
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Марат Бинеев генеральный директор ООО «Приволжский завод химических реагентов»
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Автоматизация и роботизация производств в России, на мой взгляд, не настолько востребована, как в Европе. Все-таки у нас в разы ниже стоимость рабочей силы. Мне доводилось посещать европейские производства, автоматизированные и управляемые искусственным интеллектом на 100%. Например, был в Швейцарии на заводе по производству кормов для домашних животных, где оператор-человек осуществляет только прием мясного сырья и отгрузку готовой и упакованной продукции на выходе. Такие операторы — фактически единичные сотрудники огромного производства, но с весьма большой зарплатой. Они получают там по 3,5 тыс. евро в месяц. Руководство завода посчитало, что им это финансово выгодно.
Но у нас несколько иные экономические реалии. Наша основная продукция — жидкие химические реагенты, и зарплата оператора — порядка 40 тыс. рублей. В штате 15 сотрудников. Разумеется, мы тоже применяем автоматизированные технологии: стоят датчики учета реагентов, загазованности, насосное оборудование и т. д. Но все ключевые операции в любом случае контролируются персоналом. И пока мы не стремимся к 100-процентной автоматизации. Хотя, на мой взгляд, это может быть очень актуально для инновационных российских производств и вновь появляющейся продукции, не имеющей аналогов.
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