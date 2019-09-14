Опрос предпринимателей: способны ли роботы заменить людей в вашей сфере деятельности?

С июня 2014 года Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат запустил программу комплексной модернизации предприятия. За пять лет предприятие инвестировало в обновление своих производственных площадок более 800 млн рублей. Программа позволила создать на предприятии закрытый цикл производства, отвечающий всем современным, в том числе и европейским, стандартам качества. Готовая продукция разливается или расфасовывается в упаковки при помощи стерильного автоматизированного оборудования.

Изменился и процесс доставки молока с 21 фермы-партнера предприятия. В 2018 году комбинат помог агрофирмам-партнерам установить станки охлаждения надоенного молока. На предприятии были модернизированы линии приемки продукции, а все молоковозы ЗМК теперь моются в автоматическом режиме.

Комплексная автоматизация производственных процессов, начиная с доставки сырья и заканчивая упаковкой произведенного продукта, исключает любой «человеческий фактор» при изготовлении продукции.

Несмотря на это, численность сотрудников, например в Буинском филиале АО «ЗМК», к 2018 году выросла на 52%. Это говорит о том, что роль человека при производстве молочной продукции высока. Наши сотрудники — это квалифицированные специалисты, которые контролируют производственный процесс и занимаются проверкой качества на каждом его этапе.

Так что в рамках работы АО «ЗМК» говорить о пагубном влиянии автоматизации на состояние рынка труда нельзя. Наоборот, работники повышают свою квалификацию, учатся работать с уникальными образцами техники и профессионально растут.