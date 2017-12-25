Список компаний

ОАО Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основано в 1957 году. Сегодня на комбинате производится более 60 наименований натуральной молочной продукции для детей и взрослых.Предприятие является единственным в Республике Татарстан производителем уникальной продукции, жизненно необходимой для питания детей с первых дней жизни.

Руководитель — Егоров Артур Иванович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, 48
  • Телефон: (84371) 4-08-83
  • Email: secretar@zelmolkom.ru
  • Сайт: www.zelmolkom.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам