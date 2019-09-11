Архитектор из Латвии: «Как и в Казани, в Риге арендаторы не хотели ремонтировать фасады старых зданий»

Эксперт рассказал, как девелоперу извлечь доход в деле восстановления исторической среды

Реконструкция не только дает вторую жизнь старинным зданиям, она может абсолютно поменять характер городской среды на отдельно взятой территории и самое главное — перевернуть жизнь горожан. Как этого достичь, рассказал владелец латвийского архитектурного бюро Loft Гирт Калинкевич, прочитавший накануне в Казани лекцию о сочетании исторической и современной архитектуры. Подробности — в материале «Реального времени».

«Важно, чтобы функциональность диктовала архитектуру»

Бюро Гирта Калинкевича занимается строительством домов, офисных помещений, в том числе строительством и реконструкцией мансард (лофтов), дизайном интерьеров. Архитектор основал компанию в 2006 году. Через 2 года в Латвии начался стремительный спад в сфере строительства и разработки проектов. Экономический кризис поразил всю отрасль — многие прекратили свою деятельность. Но, по мнению Калинкевича, кризис — время возможностей, его преодолевает тот, кто может приспособиться и принять вызов. Творческие решения и профессиональное отношение успешного архитектора привлекли внимание и российских компаний. За 20 лет работы бюро Loft приняло участие во многих интересных проектах по реконструкции зданий в Латвии, Норвегии, Португалии, а также в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Сочетание старины и современности — тема актуальная для столицы Татарстана, поэтому на лекцию пришли архитекторы и представители строительных компаний. Гирту Калинкевичу, уже 10 лет работающему в России, есть чем поделиться.

«Качественный проект можно сделать не только за счет дорогих материалов, но и с помощью интересных идей», — подчеркивает Гирт Калинкевич

Рижский архитектор привел примеры удачной реконструкции объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В Латвии стало модно покупать и восстанавливать деревянные, кирпичные дома. Гирт Калинкевич рассказал, как владелец старого гаража в Риге превратил его в модный ресторан, и заброшенное здание стало приносить доход. Там, где находились здания рынка, уродующие городскую среду, сделали современную набережную со спортивной зоной, велосипедными дорожками. Люди в микрорайоне стали заниматься спортом. В неблагополучных микрорайонах, где собирались наркоманы и люди без определенного места жительства, после реконструкции квартала и строительства школы, в старых зданиях начали покупать жилье семьи, а соседний ресторан стал очень популярным местом.

В большом лесном массиве соорудили огромную детскую площадку с необычной башней, там стало интересно даже взрослым. В выходные дни латыши приезжают на велосипедах семьями в места, где есть объекты культурного наследия. Эти объекты тоже ожили, там проводят всевозможные мероприятия, выставки и концерты. В Резекне, Лиепае построили концертные залы, гостиницы и рестораны. Такое решение увеличило приток туристов. В выходные люди приезжают туда, чтобы, например, послушать знаменитых оперных певцов. Появление концертных залов изменило жизнь небольших городов. Как показал опыт, современные здания в историческом центре не выгодно строить из дешевых материалов, их трудно сдать в аренду. Чтобы проект заработал, надо соблюдать баланс функциональности, красоты и качества.

— Качественный проект можно сделать не только за счет дорогих материалов, но и с помощью интересных идей. Если ты делаешь хорошую функциональную планировку, тогда ценность этой недвижимости вырастает, и она начинает приносить ее владельцам большую прибыль, — подчеркивает Калинкевич.

«Вопрос исторического лица центра города стоит давно. И хорошо, что у нас есть достаточно большое число активистов и сознательных людей, которые ставят цель — сохранить исторический облик», — прокомментировала Елена Стрюкова

Кварталы оживают, когда объединяют разные стили

— Вопрос исторического лица центра города стоит давно. И хорошо, что у нас есть достаточно большое число активистов и сознательных людей, которые ставят цель — сохранить исторический облик. В ближайшее время вопрос сохранения архитектурного облика столицы Татарстана будет актуален в связи с тем, что потенциальные девелоперы, надеюсь, обратят свои взоры на реконструкцию объектов. В Казани есть и удачные, и не совсем удачные примеры того, как современность вписывается в историческую архитектуру. К счастью, у нас оживает некогда забытая богом улица Профсоюзная. Восстановили кинотеатр «Спутник». На очереди еще много объектов, — прокомментировала тему встречи организатор лекции, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова.

— У Риги и Казани много общего, — отмечает архитектор из Латвии. — Риге более 800 лет. Это зона ЮНЕСКО. Раньше мы сталкивались с серьезной проблемой: арендаторы не хотели ремонтировать фасады старых зданий. В Латвии выпустили новый закон. В соответствии с ним, если здание в плохом состоянии, его владелец платит высокий налог. Если человек осуществил ремонт, государство оплачивает половину стоимости реконструкции, а размер налога на здание снижается в три раза. У людей появилась мотивация, поэтому в Латвии очень много домов восстановили.

— Был в Казани в 2017 году, — продолжает рижский гость. — Здесь есть движение, произошли изменения. И мне интересно, как тут это происходит. Но мне кажется, можно еще лучше. Главные улицы у вас красивые, надо сохранить старое. Но при возведении нового здания в историческом квартале нельзя, чтобы оно выглядело как 200-летнее. Надо понимать, в каком веке оно построено. При реконструкции старого дома, нужно объединять разные стили, и тогда кварталы начинают жить. Так меняется столица Латвии и другие города.

«Было интересно, как включают новые здания в историческую среду в Латвии. Кажется, у нас есть схожие черты», — говорит преподаватель КГАСУ Альбина Хайруллина

«Жесткие регламенты в России сдерживают развитие территорий»

Гирт Калинович дал пищу для размышления татарстанским архитекторам. После лекции они оживленно обсуждали услышанное. Преподаватель КГАСУ Альбина Хайруллина поделилась впечатлениями:

— Было интересно, как включают новые здания в историческую среду в Латвии. Кажется, у нас есть схожие черты: у них — коллегия, у нас — градостроительный совет. Но есть и много отличий. В России существует государственная экспертиза, в Латвии экспертизу проводят бюро. Получается, каждое бюро ответственно за свои решения, за архитектуру в городе. И не одно бюро решает, каким будет город, а как минимум существует две точки зрения.

— Надо, чтобы те объекты культурного наследия, которые дороги казанцам, выглядели выигрышно, — считает директор Института архитектуры дизайна КГАСУ Карина Набиуллина. — Сложно вписывать суперсовременные здания в историческую среду. И мы в этом плане немного скучные относительно, например, Голландии или Австрии. Там очень смело играют с цветом и формами в архитектуре. Лекция превзошла мои ожидания. Узнала, как эффективно и гибко работают с инвестором в Латвии. Жесткие регламенты в России сдерживают развитие территорий, не способствуют притоку инвестиций, отпугивают бизнес от центра города, от исторических мест.

По мнению Карины Набиуллиной, в Татарстане необходимо обязательно изучить прибалтийский опыт управления в сфере строительства и архитектуры. В Латвии есть структура, которая принимает решение, возможно ли отклонение от регламента в определенном проекте. Ее удивила высокая ответственность профессионального сообщества за принятие решений по проектам. В то же время процедура абсолютна прозрачна. Собственники соседних зданий могут опротестовать проекты.

По мнению Карины Набиуллиной, в Татарстане необходимо обязательно изучить прибалтийский опыт управления в сфере строительства и архитектуры

— Были годы, когда в Казани все застраивалось хаотично. Крупные торговые центры в центре города в каком-то смысле нарушили историческую среду, изменили панораму города. Мне было интересно познакомиться с опытом интеграции новой застройки в историческую среду, что для Казани очень актуально, к тому же я участвую в конкурсе на разработку проекта ТЦ «Кольцо», — рассказал архитектор, магистрант Олег Гордиенко.