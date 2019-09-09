Российский вундеркинд Даниил Медведев достойно держался в финале против великого испанца

Показательный урок от Рафы

Сегодня поздно ночью завершился «Ю-Эс Оупен», в мужском финале которого сошлись испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. Пятисетовый поединок показал, что не зря Первый канал отменил трансляцию финала КВН среди команд Премьер-лиги. Надаль выиграл два стартовых сета, после чего дважды победил Медведев, и судьба титула решилась в пятой партии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Брейк не дал победу в сете



Почти ровная борьба, эмоциональный комментарий Марата Сафина, монструозный Рафа Надаль, не сдающийся Даниил Медведев — что еще нужно для того, чтобы превратиться в «неспящих в Сиэтле» все тем, кто живет в центральной части России? Не зря 23-летний Медведев две недели мелькал в новостях: то переругиваясь с американскими зрителями, то выступая с речами на корте подобно свадебному тамаде и священнику на похоронах. Российские болельщики как-то даже не концентрировали внимание на побежденных им соперниках и на том, как выступали на американских кортах остальные россияне.

Медведев вышел в финал «Ю-Эс Оупен» бог знает через какой промежуток времени, когда россияне в последний раз играли финал турниров Большого шлема. Впрочем, вашему корреспонденту вспомнились слова президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, сказанные мне еще весной: «Могу спрогнозировать, что Медведев в ближайшее время поднимется в десятку. Там надо учитывать, что у него вторая половина прошлого года была очень хорошей. Хотя Даниилу пока не хватает мышечной массы, ему нужно еще время».

Увы, никто не собирался давать Медведеву это самое время, тем более что сопернику с другой стороны корта — Рафе Надалю уже 33 года. Он выиграл 18 титулов Большого шлема и настаивал на 19-й победе. Начал первую партию, выиграв 2 очка, причем уже вторая удача демонстрировала высочайшее мастерство испанца, когда он ударил «через коридор», попав точно в линию. Так, на чистом мастерстве испанец взял свою подачу, после чего Медведев сделал брейк, выйдя вперед — 2:1. Банально будет говорить, что ему необходимо было развивать успех, но испанец ответил брейком и тут же сам вышел вперед. Так соперники дошли до кульминации партии — 4:4, причем восьмой гейм Даниил спасал с огромным трудом. Но в концовке сета Надаль вышел вперед — 6:5 и взял подачу противника. Ну как взял: довел счет до 40:15, а потом Медведев запулил в сетку — 7:5. Мастерство + опыт = класс Рафы Надаля! А у нас пока молодая поросль…

— Мужской состав, в связи со сменой поколений, больше напоминает молодежный: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов… Двое из них занимают места в двадцатке сильнейших в мире, и подобная ситуация сложилась еще только в Аргентине, — возвращаемся к словам теннисного гуру Шамиля Тарпищева, сказанным в нашем непосредственном общении. — Увы, но при столь насыщенном календаре молодежь выступает неровно, она психологически неустойчива, и играет то блеск, то треск. Как пример, Медведев на турнире в Монте-Карло обыграл Новака Джоковича и в полуфинале вышел на его соотечественника Душана Лайовича, уступающего в мастерстве Новаку. Теперь уже Медведев выходил на матч фаворитом, но уступил, хотя в стартовом сете вел со счетом 5:1. Это объясняется тем, что нервная система просто не держит напряжения.

Михаил Южный: «Мы не можем говорить о системности в развитии тенниса в России»

На старте второй партии Надаль едва не потерял подачу, но выиграл гейм. При счете 2:1 и 40:0 на подаче Медведева испанец получил шанс на брейк, но Даниил спас положение — 2:2. Но брейк Надаля не заставил себя ждать, он повел — 5:2. После чего Даниил взял свою подачу под ноль, но это не имело никакого значения. Надаль уже знал, что сделает в ближайшие пять минут. Передохнув прямо во время игры, он бросил все силы на розыгрыш мяча на своей подаче и выиграл ее, после того как Медведев дважды завершал свои атаки ударами в сетку — 6:3 и 2:0 по сетам.

Раз уж ход игры начал настраивать нас на пессимистичное развитие событий, то дадим слово другому известному специалисту тенниса, Михаилу Южному, который в интервью нашему изданию высказал иную от тарпищевской точку зрения.

— Михаил, насколько оптимистичны ваши прогнозы относительно выступления наших теннисистов на Олимпиаде-2020?

— Я начну с того, что у нас в стране глобально нет тенниса.

— То есть Медведев, Рублев, Хачанов…

— Там все классно, и в этом есть, как ни парадоксально, часть нашей беды. У нас два игрока, Медведев и Хачанов, в десятке сильнейших в мире — когда еще такое было? Потенциально Рублев игрок такого же уровня. С девочками, может быть, чуть похуже, но зато кучность большая — много игроков в сотне сильнейших. Есть Даша Касаткина, которая в прошлом году была в десятке, есть стабильные пары, но это отдельные игроки, которые не имеют никакого отношения к глобальному развитию теннису у нас в стране. Его просто нет. Да, у нас выросли отдельные суперигроки. Но в их росте нет заслуги российского тенниса, это персонально заслуга каждого из них и их команд. Каждый выживает как может, ищет сам пути дальнейшего развития, начиная в России, но продолжая развитие по всему миру. Но если такое происходит, то как можно говорить о заслугах российского тенниса? Мы не можем говорить о системности в развитии тенниса в стране.

Чтобы достигать вершин, нужно начинать с тренерско-преподавательского состава. А это глобальная проблема всей России, своего рода порочный круг. Поскольку те, кто мог бы передавать свой опыт следующим поколениям, зачастую не хотят этого делать, а те, кто хочет, просто не располагает необходимым объемом знаний. Значит, надо их — кто хочет, но пока не может — обучать. А это и время, и необходимые учебные заведения. Да, они есть, в Москве, кафедра тенниса у вас в Казани в Академии тенниса, но, при всем уважении, там больше дается теория. В теории все просто, там чего только не напишешь. Но дети разные, игроки разные, и к каждому из них нужен индивидуальный подход. В нынешнем взаимодействии: игрок — тренер «рулит» игрок, и тренер должен рулить конкретно под этого игрока. Нельзя сейчас работать по принципу: у меня есть десять игроков, кто-нибудь да выживет. Такое может происходить, допустим, в Испании, там выбор огромный, плюс соответствующие климатические условия. Но у нас это не проходит. А проходить должна единая методика подготовки игроков, внутри которой работа с индивидуальным подходом к каждому. Есть фундаментальные вещи, но дальше должно быть понимание, что физическое развитие, характер — все разное. И все это должно учитываться.

Полное интервью Южного наши читатели смогут прочесть в ближайшее время.

Концовка близится?

Соперники достаточно быстро разыграли четыре гейма в третьей партии — 2:2. Но по развитию событий стало казаться, что эта партия станет последней. Во-первых, Рафа сделал брейк — 3:2. Во-вторых, само течение поединка настраивало на минорный лад. Соперники проводили долгие розыгрыши, создавая впечатление, что игра идет на равных. А потом в один-два удара Надаль превращал своего противника в болл-боя, заставляя его бегать по ширине корта. Или выдавливал его к рекламным щитам, сам занимая центральную позицию на площадке.

Марат Сафин, со-комментатор этого матча, распрощался с благостной манерой ведения телерепортажа, к которой пришел во время занятий буддистскими практиками в последнее время. Сафин зажил игрой, постоянно подсказывая Даниилу путь к победе. А он был через выигрыш брейка, взятие своей подачи, второй брейк и победу в третьем сете — 7:5. Это уже было лучше, чем недавняя встреча этих соперников в Монреале, когда Медведев смог взять только три гейма.

Медведев же тем временем все-таки выиграл четвертый сет 6:4, сделав брейк в конце партии, а победное очко взял, приняв подачу Надаля на вылет. Зрители были в восторге… Фото eurosport.ru

Кстати, казанские любители тенниса должны помнить Даниила, поскольку видели его воочию. Нет? Тогда вы многое потеряли. В новостной ленте «Реального времени» можно найти информацию о том, как в марте 2016-го Аслан Карацев в полуфинале челленджера в Казани переиграл Даниила Медведева, получившего уайлд-кард от организаторов турнира.

Тем временем четвертая партия протекала ноздря в ноздрю — 3:3. И тут Медведев выиграл свою подачу в стиле, в котором ранее его обыгрывал Рафа, загоняв старичка на задней линии. Хотя, если бы хитроумный идальго любил гонять за мячиком, то пошел бы в футбол, как сделал его дядя Тони Надаль, в прошлом полузащитник «Барселоны». Испанец же перестроил свою тактику, решив, что черт с ним, с брейком, победа на тай-брейке его вполне устроит. А для этого надо было «держать» свою подачу, не тратя силы на розыгрыш подачи Даниила. К примеру, Медведев выиграл девятый гейм под ноль — 5:4, не испытав ни малейшего сопротивления со стороны Рафы.

Приближался к окончанию четвертый час игры, что ничуть не смущало публику. Разве что какой-то мужчина решил согреться, надев свитер, и Сафин тут же опознал в нем Евгения Черняка, назвав его «нашим олигархом». Потом подумал и сказал, что «он не наш», поскольку 50-летний мужчина является гражданином Украины. Медведев же тем временем все-таки выиграл четвертый сет 6:4, сделав брейк в конце партии, а победное очко взял, приняв подачу Надаля на вылет. Зрители были в восторге…

33 года — это все-таки не возраст дожития, и не хотелось верить, что звезда Надаля закатится в сентябрьское утро понедельника по московскому времени. И испанец убедительно демонстрировал свою крутость. Отыгрался с 0:40 и взял гейм на подаче Медведева — 3:2. А выигрыш шестого и седьмого гейма можно снимать на видео и демонстрировать как образец красоты, воли и мужества — 5:2 в пользу Надаля. Но было бы несправедливо, если бы столь шикарный матч завершился так тривиально. Медведев сделал брейк, причем испанец совершил двойную ошибку на подаче. Рафа «подвесил» Даниила на подаче, имея два матч-бола, но россиянин спасся, сделав два эйса — 5:4. На исходе пятого часа игры! И все-таки Надаль был сильнее, выиграв свою подачу, сет — 6:4, и матч — 3:2.

