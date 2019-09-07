Фотомарафон «100-летие ТАССР»: перепись населения 1926 года в татарской семье
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 20-я
17 декабря 1926 года в СССР прошла Всесоюзная перепись населения.
По данным статистики, к 1 января 1926 года в республике проживали 2 942 875 человек. Эта цифра может быть некорректной: методы учета населения были несовершенны.
17 декабря 1926 года была проведена первая Всесоюзная перепись населения СССР. Она охватила все регионы страны, включая Татреспублику. По домам и квартирам жителей республики ходили специально обученные переписчики, которых перед этим тщательно инструктировали и обучали.
Людей переписывали с помощью опросника из 14 пунктов: пол, возраст, народность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, семейное положение, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, основной вид занятости, отрасль труда, для безработных — продолжительность безработицы и прежнее занятие, источник средств к существованию.
В Татарии, по данным переписи, в конце 1926 года проживали 2 593 779 человек: 1 263 383 — татары (из них 99 041 кряшены), 1 118 834 — русские. В республике также были обнаружены 27 грузин, 20 корейцев, по одному турку и арабу. Казань стала 13-м городом в стране по численности населения: в ней насчитали 179 023 жителя.
Возможно, разрыв почти в 400 тысяч человек по сравнению с данными 11-месячной давности связан как раз с несовершенством методов учета. Понятно, что перепись охватила не всех жителей, но общую статистическую картину она все же выявила. Это было первое подробное демографическое исследование в молодой стране. Впоследствии Всесоюзные переписи повторялись в 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив РТ.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
Справа зеркальное изображение года - "1926 г.", а слева по всей видимости № учёта "126" - а может неудачное написание года.
Фотография "постановочная" - тем и ценна, запечатлелось больше характерных "деталей" и самое главное отражает менталитет "постановщиков" и невольных "актёров".
Запечатлена сельская мусульманская семья - бабушка, мама и сын.
Посередине переписчик с блокнотом и карандашом в руках.
"Хозяина" нет - погиб в 1-ю Мировую или Гражданскую войну, умер от голода или уехал на заработки в Донбасс на угольные шахты?
семья не бедствует - сын очень полный, даже не характерно для тех времён, женщины тоже полные.
На столе все приметы "зажиточной" жизни - самовар, заварочный чайник, чашки и блюдца, последние не расставлены, что также свидетельствует о "постановочности" "композиции".
В руках у мальчишки гармонь - он явно гордится обладанием ею.
Женщины одеты скромно, как и полагается мусульманкам перед посторонним мужчиной.
На печи стоит кумган, чтобы вода была всегда теплой.
О зажиточности семьи свидетельствуют и стулья, краешек виден под пожилой женщиной.
Изба разделена матерчатой перегородкой, она раздвинута, за ней женская половина, вход (и даже взгляд) на которую посторонним запрещен.
На переднем плане, на столе лежит огромный нож - повседневное орудие труда любой деревенской женщины, используется для приготовление пищи семье и скотине, предмет особой заботы.
И это только часть огромной информации заключённой в одной фотографии, одном фотодокументе - можно проанализировать каждого из изображенных на фотографии в 1926 году и всю обстановку дома подетально - в этом и заключается вся историческая значимость запечатленных с помощью техники моментов повседневной жизни.
Огромное спасибо уважаемым автору и РВ за великолепный во всех планах проект.