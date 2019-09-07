Фотомарафон «100-летие ТАССР»: перепись населения 1926 года в татарской семье

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Фото: из фондов Национального музея РТ

17 декабря 1926 года в СССР прошла Всесоюзная перепись населения.

По данным статистики, к 1 января 1926 года в республике проживали 2 942 875 человек. Эта цифра может быть некорректной: методы учета населения были несовершенны.

Статистические данные о населении Татреспублики на 1 января 1926 года. Фото предоставлено Национальным архивом РТ.

17 декабря 1926 года была проведена первая Всесоюзная перепись населения СССР. Она охватила все регионы страны, включая Татреспублику. По домам и квартирам жителей республики ходили специально обученные переписчики, которых перед этим тщательно инструктировали и обучали.



Людей переписывали с помощью опросника из 14 пунктов: пол, возраст, народность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, семейное положение, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, основной вид занятости, отрасль труда, для безработных — продолжительность безработицы и прежнее занятие, источник средств к существованию.



В Татарии, по данным переписи, в конце 1926 года проживали 2 593 779 человек: 1 263 383 — татары (из них 99 041 кряшены), 1 118 834 — русские. В республике также были обнаружены 27 грузин, 20 корейцев, по одному турку и арабу. Казань стала 13-м городом в стране по численности населения: в ней насчитали 179 023 жителя.



Возможно, разрыв почти в 400 тысяч человек по сравнению с данными 11-месячной давности связан как раз с несовершенством методов учета. Понятно, что перепись охватила не всех жителей, но общую статистическую картину она все же выявила. Это было первое подробное демографическое исследование в молодой стране. Впоследствии Всесоюзные переписи повторялись в 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах.

Людмила Губаева