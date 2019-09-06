Фарид Мухаметшин: «Связь татарстанцев с депутатами постараемся не потерять»

«Единая Россия» составит программу из жалоб и наказов избирателей

Фото: Максим Платонов

Более 8 тысяч обращений от жителей республики получили кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия». Сегодня, в последний рабочий день перед выборами депутатов в Госсовет республики VI созыва, региональное отделение «Единой России» подвело итоги работы онлайн-сервиса «Мой депутат». Подробности — в материале «Реального времени».

О дорогах, больницах и жилье

С помощью онлайн-сервиса «Мой депутат», который заработал в середине июля, татарстанцы задавали вопросы или оставляли предложения представителям партии несколькими способами: через сайт Мойдепутат.онлайн, по горячей линии 8800-201-16-00, а также отправляли сообщения в WhatsApp.

В приемной проекта ежедневно, с 9.00 до 21.00, дежурили по шесть-семь человек. Они звонили людям, которые оставляли свои заявки с помощью онлайн-сервиса, и лично обсуждали проблему с жителем Татарстана. Каждый из 53 кандидатов партийного списка, отдежуривший не один раз в приемной, совершал в среднем по 30 звонков за смену.

Общение по телефону с татарстанцами кандидаты в депутаты и действующие депутаты Госсовета РТ вели сразу в трех кабинетах общественной приемной регионального отделения «Единой России». Сегодня в одном из них на дежурном посту заместителя председателя законодательного собрания Татарстана Юрия Камалтынова сменил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Чаще всего задаются вопросы по благоустройству территорий: уборке мусора, монтажу детских площадок. Помимо этого, поступают обращения, связанные с социальной политикой республики, в том числе с трудоустройством молодежи, ремонтом дорог и проблемами ЖКХ.

Сегодня Фарид Мухаметшин ответил на вопрос жителя Нижнекамска о состоянии центральной районной больницы. Председатель Госсовета РТ рассказал, что там уже ведутся работы: отремонтированы поликлиники, а в ближайшее время капитально отремонтируют и переоборудуют стационары. В сентябре во многие районы республики поставят машины скорой помощи, каталки и аппараты для лечебных учреждений, в том числе и в Арск, откуда «Единая Россия» получила другой вопрос — о медицинском оборудовании и автомобилях.

По поводу жалобы из Зеленодольска, где на разбитом участке улицы Комсомольской недоложили асфальт и пока остается без внимания огромная яма у одного из дворов, спикер Госсовета РТ пообещал разобраться в ситуации совместно с главой Зеленодольского района Александром Тыгиным. Представители «Единой России» рассмотрят также вопрос достройки дома в Казани по Ноксинскому спуску — ЖК «Молодежный». Жители села Усады из Лаишевского района просили ускорить газификацию и водоснабжение населенного пункта. Председатель Госсовета заверил, что лаишевские власти работают сейчас над этим вопросом. Жителю Бугульмы с вопросом о ремонте двора дежурный онлайн-сервиса рассказал о программе благоустройства придомовых территорий и про анкетирование по этой теме во время выборов 8 сентября. Вкладчику банка «Спурт» Фарид Мухаметшин объяснил, что необходимо обратиться в Республиканский фонд поддержки, который был создан специально для решения таких проблем в республике в 2017 году. Пострадавшим вкладчикам окажут помощь в рамках действующего законодательства.

Есть в общем потоке достаточно тяжелые частные вопросы, ответы на которые находятся не сразу. Жительница Казани, проживающая с ребенком-колясочником на 3-м этаже пятиэтажной хрущевки, попросила решить ее проблему, чтобы ребенок мог без особых сложностей выбираться в коляске на улицу. Продать квартиру и купить другую не получается, поскольку в современном доме ухудшатся условия проживания ребенка, а ему нужна отдельная комната. Фарид Мухаметшин попросил женщину сообщить о варианте решения проблемы, которое она ждет от районной администрации. В зависимости от этого представители «Единой России» и будут действовать дальше.

Выборы пройдут, а «Мой депутат» останется

— На период этой избирательной кампании партия «Единая Россия» расширила инструментарий общения с людьми. Встречи проводили и на площадках партийного проекта «Наш двор», и в дни «Единой России» в муниципальных районах и городах Татарстана. Кроме того, включили в работу общение с избирателями в режиме онлайн-сервиса «Мой депутат». Больше 8 тыс. обращений от граждан накопилось по всем каналам связи. Свыше 4 тыс. звонков сделали кандидаты и действующие депутаты в ответ на эти обращения. Разброс вопросов очень широкий. Вы сегодня убедились, какие вопросы задает население. Но хочу подчеркнуть: для нас это важно. Значит, нам верят, на нас надеются и обращаются к нам, — отметил Фарид Мухаметшин.

Председателя Госсовета РТ порадовало, что разговор с татарстанцами получается конструктивным, «без каких-то обид и угроз, как порой бывает. Доброжелательный разговор с постановкой проблемы, которую надо решать на уровне муниципалитета, на уровне жилищных кооперативов. Есть вопросы, связанные с принятием решений на республиканском уровне». Фарид Мухаметшин сообщил, что проблемы муниципального уровня единороссы стараются оперативно решать с главами районов и городов. Все пока еще не решенные вопросы представители партии собирают в единую программу, «которая сейчас уже выросла до очень больших размеров, для того чтобы после выборов сесть и обсудить все наказы, предложения, обращения избирателей».

— Президент республики однозначно сказал, что посильную программу надо успеть рассмотреть одновременно с бюджетом, проект расходной части которого будет внесен в Госсовет. Поэтому общественной приемной, всем нашим коллегам, кто работал с обращениями граждан в ходе предвыборной кампании, мы ставим задачу — после выборов подготовить эту программу по возможной реализации с участием республиканских, муниципальных средств. Но на этом работа не заканчивается, и мы оставляем этот инструмент общения с избирателями и на последующее время. Онлайн-сервис будет доступен. Таким образом, связь татарстанцев с депутатами постараемся не потерять, — подчеркнул спикер республиканского парламента.

После Фарида Мухаметшина на пост дежурного по звонкам заступил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев. В общественной приемной партии отметили, что и после дня голосования на портале можно будет оставлять наказы не только депутатам-единороссам Госсовета РТ, но и представителям Татарстана в Госдуме РФ, а также членам муниципальных советов.