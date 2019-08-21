Димитрис Прифтис: «Узинский омолодит наш состав, а Лиходей поможет трехочковым броском»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис оценил переходы двух новичков Дмитрия Узинского и Валерия Лиходея в казанский клуб.

«Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона. Он провел два очень успешных года в Италии и Польше. Его лучшая сторона — это броски с трехочковой линии. Я думаю, что его бросок сильно поможет развитию нашего нападения.

Узинский — это талантливый русский игрок, который омолодит наш состав. Он играет на 3 и 4 позициях на площадке. Он действительно отличный защитник, хорошо двигается без мяча и забивает в быстрых прорывах», — приводит слова Прифтиса пресс-служба УНИКСа.