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Димитрис Прифтис: «Узинский омолодит наш состав, а Лиходей поможет трехочковым броском»

13:47, 21.08.2019
Димитрис Прифтис: «Узинский омолодит наш состав, а Лиходей поможет трехочковым броском»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис оценил переходы двух новичков Дмитрия Узинского и Валерия Лиходея в казанский клуб.

«Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона. Он провел два очень успешных года в Италии и Польше. Его лучшая сторона — это броски с трехочковой линии. Я думаю, что его бросок сильно поможет развитию нашего нападения.

Узинский — это талантливый русский игрок, который омолодит наш состав. Он играет на 3 и 4 позициях на площадке. Он действительно отличный защитник, хорошо двигается без мяча и забивает в быстрых прорывах», — приводит слова Прифтиса пресс-служба УНИКСа.

СпортБаскетбол Татарстан
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