Почему российским клубам Комличенко интереснее Черышева?

УЕФА ставит новый заслон клубам-новоделам и нуворишам

3 сентября завершился срок подачи заявок для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. В том числе исходя из нее, определяли свои приоритеты в трансферное окно российские команды. Отечественные футболисты снова в цене, и их готовы возвращать из-за границы. Но не всех. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Доморощенные игроки» — новый приоритет УЕФА



15 декабря 2020 года исполнится четверть века «делу Жан-Марка Босмана», бельгийского бузотера, пожелавшего перейти во французский клуб и сломавшего ради этой цели многолетнюю практику комплектования вначале футбольных, а затем и всех команд в игровых видах спорта. Последствия этого дела продолжают справедливо нервировать международные спортивные федерации. К примеру, «прямо сейчас» проходит чемпионат мира по баскетболу, где его организатор ФИБА ограничивает сборные-участницы правилом, согласно которому в команде может быть не более одного «ассимилированного» легионера, чтобы богатые федерации не превращали свои национальные сборные в ограниченный американский контингент.

С этого года и УЕФА ввела в обиход новое ограничительное правило. Смысл его в том, что в заявку команд-участниц еврокубков необходимо включать не менее восьми «доморощенных игроков». Ими считаются, во-первых, воспитанники клуба, то есть игроки, которые числились в его системе не менее трех лет в возрасте от 15 лет до 21 года. Их может быть неограниченное число, но не менее четырех. А еще четыре места могут занимать «воспитанники ассоциации», то есть игроки, которые числились в системе любого другого клуба той же ассоциации не менее трех лет в возрасте от 15 лет до 21 года. И вот таких игроков должно быть уже не более четырех.

Переводя с канцелярского на русский, попробуем объяснить на примерах, чего добивается УЕФА. Проще всего сильным командам, а другие в еврокубки не выходят, делать ставку на своих воспитанников. В этом нет ничего сверхъестественного, «Реал» 80-х, а затем и 90-х годов с озвученной президентом клуба политикой ориентации на «Зиданов и Павонов», «Манчестер Юнайтед» 90-х с Бекхэмом и Ко, «Барселона», ориентированная на воспитанников своей академии «Ла Масия», спокойно вписались бы в любой лимит. Был период, когда «Бавария» могла смело говорить о себе как команде, костяк которой составлен из доморощенных игроков.

С этого года и УЕФА ввела в обиход новое ограничительное правило. Смысл его в том, что в заявку команд-участниц еврокубков необходимо включать не менее восьми «доморощенных игроков». Фото AFP (sportsdaily.ru)

А вот любителям прикупать звездочек в период половозрелости, изображая тем самым успешную работу своей академии, пришлось бы непросто. Им и сейчас оставили возможность скупать любое их количество, но в заявку включать не больше четырех. К примеру «Рубин»-2009 вынужден был бы обойтись в дебютной Лиге чемпионов ограниченной заявкой, поскольку, даже имея в составе 13 россиян, то есть «доморощенных игроков», по первому пункту требования УЕФА казанцы могли бы заявить только двоих: Александра Бухарова и Игоря Портнягина.

Нововведения УЕФА, с одной стороной, ограничивают «ковровые» закупки легионеров, с другой — хоть как-то способствуют развитию детско-юношеского футбола. Понятно, что это касается только участников еврокубков, но, с другой стороны, сильная команда так или иначе становится их участником, а, значит, будет вынуждена подчиняться европейскому клубному регламенту.

Ориентация на россиян, воспитанных в России

Из-за этих нововведений российские клубы в нынешнее трансферное окно постарались ориентироваться на россиян, в том числе выступающих за рубежом. К примеру, питерский «Зенит» перед закрытием трансферного окна купил Вячеслава Караваева, поскольку тот вписывается в заявку как «воспитанник ассоциации» (он вышел из школы ЦСКА). Парадокс, но таким же «воспитанником ассоциации» является, например, и зенитовский иранец Сердар Азмун, который прибыл в российский чемпионат в 18 лет, но до 21 года успел провести три сезона в составе «Рубина».

Но чтобы заполнить заявку собственными воспитанниками, «Зениту» пришлось влипнуть в историю с Алексеем Суторминым, который является выпускником клубной академии. Воспитанников своего клуба в нынешнем составе у Питера было крайне мало — это второй вратарь клуба Михаил Кержаков да полузащитник Далер Кузяев. Еще двоих пришлось прикупать к сезону, а именно Сутормина и еще одного голкипера Александра Васютина, которого питерцы вернули из Норвегии.

Чтобы заполнить заявку собственными воспитанниками, «Зениту» пришлось влипнуть в историю с Алексеем Суторминым, который является выпускником клубной академии. Фото fc-zenit.ru

С этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что «Зенит» спокойно отпустил в «Сочи» шестерых россиян из восьми арендованных клубом Бориса Ротенберга. Среди этой шестерки нет ни одного воспитанника «Зенита», и их было проблематично внести в заявку на Лигу чемпионов.

Вот отданные в аренду в «Уфу» Данил Круговой и Денис Терентьев подходили под необходимые требования, но руководство «Зенита», видимо, расценило, что их уровень пока недостаточен, чтобы усилить команду в ЛЧ.

Также нововведение УЕФА объясняет, почему российские клубы в это межсезонье интересовались, к примеру, Николаем Комличенко, выступающим в чемпионате Чехии, но не проявляли внимания к куда более раскрученному Денису Черышеву. Игрок российской сборной не отвечает ни одному требованию УЕФА: воспитанник мадридского «Реала» для любого российского участника еврокубков котировался бы на уровне обычного легионера.

Еще один парадоксальный пример с Романом Нойштедтером. Будучи подписан в состав московского «Динамо» как обладатель российского паспорта, он, по новым правилам УЕФА, считается легионером, а вот игрок сборной Нигерии Брайан Идову, выступающий за «Локомотив», считается воспитанником ассоциации или «доморощенным игроком, пункт два».

Еще один парадоксальный пример с Романом Нойштедтером. Будучи подписан в состав московского «Динамо» как обладатель российского паспорта, он, по новым правилам УЕФА, считается легионером. Фото fcdynamo.ru

У «Ювентуса» уже возникли проблемы

Помимо суперклубов, новое правило косвенно бьет по новоделам. К примеру, в этом году в евросезоне дебютировал ФК «Арарат-Армения» из Еревана. Армяне даже едва не прошли в групповой этап Лиги Европы, выигрывая у соперника за тайм до окончания встречи два мяча и уступив только в серии пенальти. Так вот, поскольку корни «Арарат-Армении» обнаруживаются в любительском футболе России, сначала в лице команды «Квазар», затем «Арарат-Москва», у армян объективно не может быть воспитанников клуба. И они не смогли заявить на еврокубки сразу четырех человек, ограничившись 21 игроком. За шесть матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы «Арарат-Армения» задействовал 19, оставив за бортом только одного полевого игрока и третьего вратаря.

Кстати, среди «новых армян» были голкипер Дмитрий Абакумов и полузащитник Антон Кобялко, хорошо знакомые челнинским болельщикам по выступлениям за их «КАМАЗ».

«Арарат-Армения» — это история свежая, а в предыдущие годы из ниоткуда всплывали клубы, практически полностью ориентированные на легионерский рынок, такие как ЧФР из Румынии или болгарский «Лудогорец». Тот же «Лудогорец» выиграл восемь подряд чемпионатов Болгарии, но так и не воспитал сильных юниоров, а потому будет играть в групповом этапе Лиги Европы против московского ЦСКА, рассчитывая на 21 футболиста.

Новым правилом УЕФА невольно ударит и по так называемым агентским командам. Не будет смысла создавать коллективы вроде злополучного московского «Динамо» образца 2005 года, когда из 30 футболистов только восемь были россиянами, а остальной табор набирали по трем континентам.

Как бы ни был симпатичен болельщикам нынешний состав «Рубина», ориентированный на российскую молодежь, но и он не полностью отвечает требованиям УЕФА. У нас только один Данил Степанов является собственным воспитанником при необходимой квоте в четыре человека.

Как бы ни был симпатичен болельщикам нынешний состав «Рубина», ориентированный на российскую молодежь, но и он не полностью отвечает требованиям УЕФА: только один Данил Степанов является собственным воспитанником при необходимой квоте в четыре человека. Фото rubin-kazan.ru

А вот кому это правило на руку, так это Юрию Семину и его «Локомотиву». Попав в одну группу ЛЧ с «Ювентусом», железнодорожники должны отметить, что у «старой синьоры» не сыграют хорваты Марио Манджукич, Марко Пьяца и немец Эмре Джан. У нынешнего «Ювентуса» только третий вратарь был воспитан в клубе, вот и недосчитались итальянцы сразу трех футболистов в окончательной заявке. Семин же, с братьями Миранчуками, Бариновым, Жемалетдиновым и Лысовым в составе, мысленно аплодирует нововведениям УЕФА.

