Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов подал в суд на казанского предпринимателя

Бизнес-тренер основатель холдинга Like Аяз Шабутдинов подал в суд на казанского предпринимателя Дмитрия Решетникова. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана, сумма иска — 1,5 млн рублей.

Решетников известен как создатель сети школ робототехники для детей StartJunior. И Решетников, и Шабутдинов фигурируют в материале Life про деятельность холдинга Like. В нем Шабутдинов заявляет, что в 2015 году он получил 15% этой компании, а впоследствии договорился выкупить у Решетникова эту долю за те самые 1,5 млн рублей. Однако Решетников якобы не уложился в сроки совершения сделки.

В свою очередь, Решетников завил, что Шабутдинов не вкладывался в проект, при том что активно эксплуатировал бренд StarJunior. Выкупа доли к весне 2019 года так и не произошло из-за финансовых трудностей.

В Арбитражном суде Татарстана также находятся еще два иска. Первый от Шабутдинова к Решетникову о возмещении 138 тыс. рублей убытков, суд оставил его без рассмотрения. Второй — от Шабутдинова к ООО «Старт Групп», одному из юрлиц StarJunior Решетникова, об обязании внести изменения в ЕГРЮЛ о выходе истца из числа учредителей.

Суд отказал в удовлетворении второго иска, однако этим летом Шабутдинов попросил суд пересмотреть решение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — якобы у истца отсутствовал протокол проведения общего собрания участников ООО «Старт Групп» в срок, установленный судом.

