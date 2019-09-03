Экспансия «ВкусВилла» — Андрей Кривенко открывает в Казани седьмой магазин

Развитие сети могут сдержать только казанские кошельки, оказавшиеся тоньше московских

За короткий срок московская сеть «ВкусВилл» успела разрастись в Казани: на своем сайте она анонсировала открытие уже седьмого магазина — на Зорге, 95. В самой компании отмечают, что продолжают искать новые площадки для супермаркетов. Тем не менее участники рынка считают, что для эффективной работы сети нужно не менее 10 магазинов в городе. При этом есть и факторы, которые могут сдержать экспансию «ВкусВилла». Среди них — необычный формат магазинов и покупательная способность казанцев, сильно отличающаяся от московской. Подробности — в материале «Реального времени».

«ВкусВилл» подбирает новые площадки в Казани

Сеть магазинов «ВкусВилл» продолжает расширяться в Казани. На 9 сентября запланировано открытие уже седьмого магазина — по данным на официальном сайте компании «ВкусВилл», он появится по адресу Зорге, 95. Напомним, первый «ВкусВилл» на Пушкина, 5/43 открылся сравнительно недавно — лишь в апреле этого года. После этого еще два магазина появились на Декабристов, по одному — на Чистопольской, на Юлиуса Фучика и на Академика Сахарова. Как указано на сайте «ВкусВилла», магазин на Сахарова имеет формат мини-маркета.

Ранее в компании заявляли, что стараются удерживать шаг — открывать до трех точек в месяц, но если какие-то из них через два месяца оказались неприбыльными — магазины закрывают. Управляющая по внешним коммуникациям сети магазинов «ВкусВилл» Анна Платова подтвердила нашему изданию такой подход:

— Да, это верно. Бывают удачные локации, бывает, что какие-то из них закрываются. Насколько я знаю, в Казани еще не было таких историй, — отметила представитель «ВкусВилла». — Конечно, открытие новых точек входит в нашу стратегию развития в регионах. Первый магазин аудитория приняла достаточно хорошо. Соответственно, было принято решение о том, чтобы открывать новые магазины в Казани.

Первый «ВкусВилл» на Пушкина, 5/43 открылся сравнительно недавно — лишь в апреле этого года. Фото Лейсан Набиевой

Называть конкретное число магазинов, которые должны появиться в Казани, Анна Платова не стала, подчеркнув, что план развития также основывается на спросе.



— Нам интересны различные локации, наши поисковики будут дальше смотреть, подбирать под нас площади в Казани. Мы открываемся везде, где есть возможность. Нет планов открыть ровно такое-то число магазинов. Когда мы приходим в новый город, мы смотрим, нужны ли мы там, понравились ли мы там аудитории, — пояснила Анна Платова корреспонденту «Реального времени».



«Одним магазином в регион не заходят»

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что «ВкусВилл» принял верную стратегию развития в регионе. Генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков отмечает, что для эффективной работы сети потребуется открыть в Казани не менее десяти магазинов. В этом случае удастся наладить как вопросы, связанные с управлением, так и поставками продукции.

— Одним магазином в регион не заходят. Открываются такие «визитные карточки» — якорные магазины с хорошим расположением, в местах с хорошим трафиком. И они дают сигнал рынку — «мы заходим». Думаю, они изначально выбрали такую стратегию, а не исходили только из того, что открытие первого магазина оказалось успешным, — говорит генеральный директор компании A-Development Мурат Ахмеров.

Эксперт отмечает, что «ВкусВилл», как правило, рассматривает помещения площадью от 100 до 250 кв. м формата street retail или в торговых центрах, в местах с хорошим трафиком. По его оценкам, аренда таких помещений оценивается в 1000—1200 рублей за кв. метр. По мнению Мурата Ахмерова, на открытие одного магазина «ВкусВилл» потребуется от 2 млн рублей.

Магазин не на каждый день

Как известно, основателем и главным владельцем сети магазинов «ВкусВилл» является Андрей Кривенко. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», самому Кривенко в уставном капитале ООО «ВкусВилл» принадлежат 1,79%, а ООО «Проект Избенка», гендиректором которого является бизнесмен, — еще 86% в УК. Долей в 12,16% владеет кипрская компания Moestino Investments Limited. В 2017 году компании «ВкусВилл» удалось получить выручку в 54,6 млрд рублей, чистая прибыль при этом составила 1,137 млрд рублей.

Первый магазин «Избенка», в котором продавалась молочная продукция, Андрей Кривенко открыл в 2009 году, а первый супермаркет «ВкусВилл» — в 2012-м. Позже от «Избенок» решили отказаться — к концу 2018 года закрылись все магазины сети, зато к этому моменту работало уже 710 «ВкусВиллов». На данный момент на сайте сети указано, что число магазинов достигает 800. При этом большая часть из них работает в Москве и в Московской области. Кроме того, магазины открыты в Санкт-Петербурге, Твери, Калуге, Ярославле, Рязани, Воронеже, Чебоксарах и в других городах.

Гендиректор ООО «Трафик» Гали Минуллин считает, что Казань сможет «проглотить» до 20 магазинов «ВкусВилл». Однако рост сети в Казани ограничен покупательными способностями населения — большинству казанцев не по карману каждый раз покупать продукты по московским ценам.

— Я был в магазине на Баумана. Мне кажется, емкость рынка такого формата ограничена в силу ценовой политики. У них цены близки к московским. Но если в Москве «ВкусВилл» воспринимается как магазин с демократичными ценами, то в Казани он кажется более дорогим магазином. Плюс покупательские, потребительские привычки в Москве несколько другие. Спрос в Казани тоже есть. Но, я думаю, что это магазин не на каждый день, — говорит Гали Минуллин.

По его мнению, по формату «ВкусВилл» скорее можно сравнить с «Козой-Дерезой».

Специфика регионов

Генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков напоминает, что в прошлом году «ВкусВилл» начал открывать первые магазины в Санкт-Петербурге и что для развития в Северной столице сети приходится прикладывать усилия. Федяков обращает внимание на то, что регионы не похожи друг на друга, а в том формате, в котором работает «ВкусВилл», эти различия ощущаются еще острее.

— Если мы говорим о рядовом масс-маркете, будем честными, «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» для потребителя сильно друг от друга не отличаются. Но «ВкусВилл» работает в сегменте с достаточно требовательными покупателями, которые следят за своим питанием, для которых здоровый образ жизни не дань моде, а каждодневная практика. В этом смысле они придирчиво относятся к ассортименту, — говорит Иван Федяков.

При этом, заходя в новый регион, сети приходится выстраивать работу с поставщиками. По мнению Федякова, «ВкусВилл» будет сотрудничать с местными производителями и частично представлять региональную продукцию, поскольку поставщики из Москвы часто неизвестны покупателю из Казани или Санкт-Петербурга.