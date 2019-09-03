Спрос на букеты к Дню знаний упал на 40%

Почему привычного атрибута первоклашек на школьных линейках все меньше и при чем тут благотворительность

Производители и торговцы цветами заметили, что россияне стали меньше покупать цветов к 1 сентября. Как сообщили «Реальному времени» в компании «Теплицы России», если еще три—пять лет назад продажи букетов к Дню знаний традиционно вырастали на 60%, то в этом году — лишь на 30%. При этом в компании заметили ежегодное снижение спроса на 10—15% в этот праздник. По словам казанских цветочников, у некоторых объемы упали еще больше — на 40%. Отчасти инициатива исходила от школ: педагоги сами попросили родителей оказывать им знаки внимания по случаю начала учебного года не в цветах, а в добрых делах. Иными словами, не тратить зря деньги на три десятка букетов одному учителю, а направить их на благотворительность. Как московскую акцию подхватили в регионах и что о ней думают казанские родители и глобальные игроки российского цветочного рынка — подробности в нашем материале.

«Чем старше школьники, тем меньше они покупают цветов»

Мария Архипова, директор флористической студии «Цветочная лавка», рассказала «Реальному времени», что накануне первого сентября спрос на цветы действительно стал меньше:

— Если раньше было принято, что каждый школьник несет с собой букет на 1 сентября, то сейчас складывается устойчивый тренд «Один класс — один букет». Правда, первоклассников это не касается: большинство все равно идут с индивидуальными букетами, при этом они становятся очень бюджетными. Если раньше покупали композиции от 1000 рублей, то сейчас средний чек у нас 300—400 рублей. А старшеклассники в последнее время предпочитают идти в школу без букета, то есть тренд очевиден: чем старше школьники, тем меньше они покупают цветов.

Мария рассказывает, что покупают по-прежнему «классические» цветы: розы и хризантемы. По ее словам, предзаказов на 1 сентября практически не было, а необычных букетов (например, с включениями игрушек) покупали совсем мало. Еще она все чаще замечала покупку одного цветка на одного ученика.

Слова Марии подтверждает и Наталья, продавец магазина «Цветоптторг» на улице Декабристов:

— Спрос перед 1 сентября упал процентов на 40 по сравнению с прошлым годом. 7 лет работаю в этом бизнесе, никогда еще такого не было. Мы перед праздником делали большой заказ, и цветов осталось очень много.

Наталья тоже свидетельствует о том, что лучше всех расходились недорогие композиции и всё больше детей выходят из магазина с одним цветком.

«Мы перед праздником делали большой заказ, и цветов осталось очень много», — говорит Наталья, продавец магазина «Цветоптторг» на улице Декабристов

Один ребенок — один цветок

Вероника, чьи дети учатся в казанском лицее №177, рассказывает:

— Наша учительница любит герберы. Мы решили, что каждый ребенок принесет по три герберы и из них мы составим большой нарядный букет — вместо кучи разношерстных композиций. Это не накладно, а освободившиеся деньги пойдут в фонд класса: в течение года детям нужно покупать и тетради, и воду, и делать разные другие общие закупки. А некоторые обходятся и вовсе одним цветком на человека: параллельный класс принес 31 крупную белую розу, получилось очень красиво и эффектно.

Но система «Один ребенок — один цветок» действует и еще в одном случае — в тех классах, которые участвуют в акции «Дети вместо цветов».

Акцию еще в 2014 году запустили в Москве: Ася Штейн, педагог одного из столичных лицеев, в колонке на «Эхе Москвы» предложила родителям и детям не тратить деньги на бесконечные букеты, которые все равно увянут в общем ведре, а потратить посильные свободные суммы на благотворительность. Инициативу поддержали, и к сегодняшнему дню в ней участвуют сотни школ и классов по всей России. Список благотворительных фондов широк, можно выбрать тот, который больше по душе и которому родители больше доверяют. В казанских школах акцию тоже подхватили.

Некоторые обходятся и вовсе одним цветком на человека. Фото gazeta13.ru

Общероссийский тренд

Татьяна Кулик, заместитель генерального директора ассоциации «Теплицы России», рассказала нам:

— Действительно, мы видим четкий тренд на снижение продаж цветов перед Днем знаний. Думаю, очень сильно на это влияет акция «Дети вместо цветов». По крайней мере, в Москве во многих школах администрации приняли решение рекомендовать родителям дарить только один букет от класса. Подтягиваются и регионы, так что тренд становится общероссийским. А в этом году на ситуации сказалось еще и 15-летие со дня захвата заложников в Беслане. Я точно знаю, что московские школы в этом году провели не очень помпезные линейки, отказались от масштабного празднования и громкой музыки.

Согласно статистике, приведенной Кулик, если 3—5 лет назад рост спроса на цветы к 1 сентября в России составлял примерно 50—60%, то в этом году — не больше 30%. Она предполагает, что не только благотворительность тому причиной:

— Думаю, повлияло и снижение покупательной способности. Все подросло в цене: и школьная форма, и канцтовары, и другие важные вещи. Поэтому родители экономят на самом очевидном: покупают более дешевые букеты или отказываются от них вовсе.

«Я считаю, что неправильно лишать ребенка праздника. Может быть, он мечтал прийти в школу с красивым букетом. А ему насильно запретили это делать», — считает Гульназ, продавец в одном из цветочных магазинов на Московском рынке Казани

«Уважение к учителю выражается не дороговизной букета»

Участие в благотворительной акции добровольное: родителям предлагается договориться самостоятельно и никого к сбору средств не принуждать. Но перегибы на местах все-таки случаются.

Ребенок Розы учится в казанской школе №96. Она говорит, что пару лет назад в ряде классов попытались было организовать добровольно-принудительный сбор средств на благотворительность, но некоторые родители пригрозили обратиться в прокуратуру. Дело дошло до директора, и он централизованный сбор денег запретил.

Гульназ, продавец в одном из цветочных магазинов на Московском рынке Казани, рассказывает:

— Некоторые покупатели жалуются, что их обязали сдать по 400 рублей в благотворительный фонд, а детям купить строго по одному цветку. Я считаю, что неправильно лишать ребенка праздника. Может быть, он мечтал прийти в школу с красивым букетом. А ему насильно запретили это делать. А что касается благотворительности, мне кажется, что кто захочет — пойдет и переведет деньги сам. Те же самые букеты — их же каждый покупает по своим средствам: кто-то за 300 рублей, кто-то за 3 000. Точно так же и с благотворительностью: кто может себе позволить — тот переведет, в зависимости от кошелька. Разве можно к такому принуждать?

Впрочем, в большинстве школ благотворительная акция действительно проходит по зову сердца, особенно активно в нее включаются старшеклассники. Учителя тоже довольны. Ирина Владимировна, педагог одной из казанских гимназий, рада тому, что ей больше не приходится со слезами на глазах выкидывать букеты, на которые потрачены десятки тысяч рублей:

— Уважение к учителю выражается не дороговизной букета. Я рада, что ребята и их родители сознательно помогают тем, кому трудно, кто действительно нуждается в этих средствах.