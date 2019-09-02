Минус 100 профессий: Минпросвещения РФ готовится актуализировать систему профподготовки

Кто придет на смену ткачам и токарям, как гости Казани оценили WorldSkills 2019 и что будущие депутаты вынесут из предвыборных встреч: «7 дней» подвели итоги недели

Фото: Ринат Назметдинов

WorldSkills Kazan 2019 завершился. Участники разъехались по своим странам, а их на чемпионате профессионального мастерства было представлено более 60. Одни выступили удачно, другие — не очень. Российская сборная, почти на четверть состоявшая из татарстанцев, заняла второе общекомандное место. Из Казани гости и участники повезли сувениры и массу впечатлений: о России, Татарстане и его столице, а также о гостеприимстве и том, как была организована и проходила «Олимпиада рабочих профессий». Каковы эти впечатления, а также о том, чем еще запомнилась минувшая неделя, в своем обзоре поделились журналисты программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

WorldSkills Kazan 2019: оценка — «безупречно»

Движение WorldSkills стартовало в 1950 году. Россия присоединилась к нему в 2012-м. Три года спустя в бразильском Сан-Паулу сборная РФ уже занимала 14-е место в общекомандном зачете. В 2017-м в Абу-Даби российские мастера пробились в пятерку сильнейших, а Казани был передан вымпел на право принять следующий — юбилейный, 45-й по счету чемпионат молодых мастеров.

О том, что Татарстан просто не умеет плохо организовывать и проводить события любого масштаба, известно давно. Тому подтверждение и Универсиада 2013 года, и чемпионат мира по водным видам спорта, и футбольный мундиаль… Вот и на этот раз, согласно собранным данным общественного мнения, качество организации и проведения чемпионата WorldSkills было оценено как безупречное. А по числу и достоинству медалей российская команда уступила лишь молодым профессионалам из Китая. Те повезли в Поднебесную 16 наград высшей пробы, в России остались 14.

«Круто! Ярко! Незабываемо!» — слова, которые звучали чаще всего все дни соревнований как от участников (когда те не были сосредоточены на выполнении заданий), так и от экспертов и гостей турнира. «Зрелищный, масштабный и блестяще организованный», — такую оценку практически от каждого из опрошенных услышала съемочная группа программы «7 дней».

Кульминация турнира — церемония закрытия, которая оказалась не менее зрелищной, чем церемония открытия, и награждение победителей. Сборная России завоевала не только 22 награды, из которых 14 — золотые, и не только второе общекомандное место, но и получила премию основателя WorldSkills — Альберта Видаля. Ее за наибольшее количество набранных баллов в личном зачете удостоилась Анастасия Камнева.

Сборная России завоевала не только 22 награды, из которых 14 — золотые, и не только второе общекомандное место, но и получила премию основателя WorldSkills — Альберта Видаля. Фото Рината Назметдинова

А еще WorldSkills 2019 стал уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономики, профессионального образования, развития рынка труда. Неслучайно в дни турнира в Казани побывало множество авторитетных экспертов, чиновников, политиков. В том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Министерства просвещения России Ольга Васильева.

Система профессионального образования в России требует актуализации

Об этом в интервью журналистам программы «7 дней» заявила Ольга Васильева. Министр просвещения РФ на площадке WorldSkills Kazan 2019 поделилась, что уже в ближайшем будущем из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования будут исключены около 100 позиций. Те, что устарели, не востребованы или настолько серьезно видоизменились за несколько последних лет, что программа обучения им уже совершенно не отвечает запросам рынка труда.

Так, радиооператор — это уже прошлое. Будущее — за монтажником оборудования мобильной связи. Ткач уступил место мастеру по дизайну. Токарь, шлифовщик и фрезеровщик стали слишком узкими для работодателя профессиями. Востребованы станочники-универсалы. Новая система профобразования просто обязана быть опережающей: готовить не просто профессионалов, востребованных сегодня, а мастеров в профессиях, которые будут нужны и через 5—10 лет.

«Работать должны не только руки, но и голова» — это основной посыл современного рынка рабочих профессий. Информационные технологии прочно вошли в современные производства. Айдар Минеев — золотой медалист WorldSkills Kazan 2019 из Татарстана, стал лучшим в компетенции «Изготовление прототипов»: прообразов будущих изделий. Новый подход к крайне необходимому делу.

Одни профессии вовсе уходят в небытие, вторые — вбирают в себя несколько схожих, третьи — обретают новое название и наполняются новыми направлениями. «Рынок труда чутко реагирует на любые изменения», — отмечают журналисты программы «7 дней», и с этим сложно не согласиться: профессии, считавшиеся сверхмодными в 90-е и начале 2000-х — юристы, бухгалтеры, сегодня несколько растеряли популярность, зато рабочие профессии снова в тренде, и популярность их растет.

Одни профессии вовсе уходят в небытие, вторые — вбирают в себя несколько схожих, третьи — обретают новое название и наполняются новыми направлениями. Фото Рината Назметдинова

Планируется, что вскоре техникумы в России будут давать студентам не какую-то конкретную специальность, а обучать целой сфере — нескольким профессиям в комплексе. Для многих зарубежных государств это уже сейчас обычная практика. А еще Министерство образования России предлагает ввести в будущем в стандарты профессиональной подготовки демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.

Неделя до выборов

Неделя (даже уже чуть меньше) осталась до дня голосования. Жителям Татарстана предстоит выбрать новый состав Государственного совета РТ. В субботу — день тишины, когда запрещена любая агитация. В воскресенье каждый из сознательных граждан, достигших совершеннолетия, сделает свой выбор. Как распределятся голоса и кто займет кресла в обновленном сенате — станет известно уже на следующей неделе, а в последние дни августа президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с партийным активом «Единой России».

Нелегкой, но очень плодотворной назвали эту избирательную кампанию представители партии парламентского большинства. Позади — уже тысячи встреч с населением по всей республике — в городах, райцентрах, малых деревнях и поселках. Множество наказов поступило через онлайн-сервис «Мобильный депутат» и через мобильные приемные. Только в рамках обсуждения программы «Наш двор» состоялось 700 встреч.

Рустам Минниханов отметил, что эти встречи уже сейчас формируют видимые очертания будущего парламента и тех решений и программ, что будут им приняты или продолжены.

В рамках обсуждения программы «Наш двор» состоялось 700 встреч. Фото Рината Назметдинова

57 тонн бумаги и 600 кг специальной краски

Казанская типография отпечатала все необходимые для предстоящего дня голосования бюллетени. Всего 2 млн 935 тыс. 411 штук для голосования по единому округу и столько же для голосования по одномандатным округам. На это ушла неделя времени, 57 тонн бумаги и 600 кг специальной краски. В минувший четверг бюллетени под усиленной охраной были доставлены на начавшие работать с 28 августа избирательные участки.

Сейчас участки готовятся к проведению голосования и уже принимают избирателей — тех, кто планирует проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения.

Дети России выбрали своих «Главных героев»

На один день Казань стала детской столицей России: здесь подвели итоги ежегодной национальной детской премии «Главные герои». Дети всей страны голосовали за любимых мультгероев, детские телеканалы и телепередачи.

Всего в конкурсе 13 номинаций. В одной из них — номинации «Открытие года» — премию получил первый татарский детский канал «Шаян ТВ» — идея, 9 месяцев назад воплощенная телеканалом ТНВ.

«Озорник» — именно так с татарского переводится название канала, уже снискал любовь и признание маленьких зрителей по всему миру. Это стало возможным благодаря параллельному с основным телеканалом вещанию в сети интернет. Несколько десятков оригинальных познавательных и развивающих программ, игровых шоу и мультфильмов на татарском языке позволяют каждому юному зрителю найти что-то себе по душе. Даже больше: многие родители с удовольствием присоединятся к своим детям во время просмотра. Интерес легко объясним: каждая программа — результат тщательного исследования с помощью фокус-групп. Точно так же, как это делает федеральный канал «Карусель».

Премия «Главные герои» — часть такого исследования от «Карусели». Дети выбирают тех героев, которые будут их радовать с экранов в новом году.

На один день Казань стала детской столицей России: здесь подвели итоги ежегодной национальной детской премии «Главные герои». Фото Гуландам Фатхуллиной

Важно то, что мальчик Шаян и девочка Биби, а также Дэу эни и Дэу эти — герои детской популярной программы «Кучтэнэч» — тоже узнаваемы и любимы.

100 лет Татарской АССР

До векового юбилея Татарской АССР остался год. Те 99 лет, что уже миновали, наполнены событиями и яркими людьми, оставившими свой след в истории. История пишется и сейчас. Решения и программы, обретающие жизнь сегодня, инициативы самих жителей республики влияют на то, как мы будем жить завтра.

Кто-то заботится о том, как будет выглядеть их подъезд, и объединяет усилия с соседями. А видя результат, решает объединить силы и идеи целого дома или двора во имя более масштабных целей. Другие предпочитают творить новое в культуре. Их вот уже второй год подряд собирает всех вместе Tat Cult Fest, проходящий в Казанском кремле.

О том, как Tat Cult Fest проходил на этот раз, а также подробнее о других событиях недели можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 2 сентября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

