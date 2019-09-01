«Прыщавые юнкоры выливают в Сеть помои домыслов. Кому захочется оказаться на месте судьи?»

Андрей Будогосский о том, почему в РПЛ низкий уровень судейства и как все исправить

Фото: РФС

Бывший глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза Андрей Будогосский рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о том, что дали российскому футболу иностранные судьи, почему молодые люди не идут в футбольный арбитраж и есть ли у него обида на Виталия Мутко. «Реальное время» публикует этот текст с небольшими сокращениями.

Ни одному судейскому руководителю не дали доработать



— Ваша версия того, что происходит в российском судействе. Жестко критикуют вашего преемника Александра Егорова.

— Я 51 год в футбольном арбитраже и инспектировании и хочу обратить внимание на нашу удивительную закономерность в этой сфере: ни одному судейскому руководителю, начиная с Николая Гавриловича Латышева, не дали доработать. Мы явно действуем по мотивам известного анекдота про китайца, сажающего утром рис, а вечером его съедающего, потому что кушать хочется. Добавьте сюда волюнтаристские эксперименты в судействе, внедряемые в разное время. Назову лишь некоторые — кидания черных шаров от клубов на заседаниях совета ПФЛ в эпоху мракобесия в арбитраже при Толстых, слеты всех судей страны раз в неделю в Москву на жеребьевку назначения, когда не получившие игр возвращались домой. Особняком стоит сопровождение арбитров на матчи двумя вооруженными милиционерами. Эти ребята славно проводили время, не теряясь порой оказаться за столом после игры раньше судей. Добавлю сюда и назначение руководить судейством непрофильных специалистов — тренеров и функционеров. Академик Лысенко отдыхает.

— Но, может быть, некоторые назначаемые руководители в течение непродолжительного времени работы обнаруживали некомпетентность и нуждались в оперативной замене?

— Я назову лишь несколько фамилий профессиональных руководителей, глубоко знавших предмет, — Владимир Зуев, Валентин Липатов, Алексей Спирин, Эдуард Шкловский. Соглашусь с вами лишь в той части, что Колосков успел остановить чрезвычайно кипучую волюнтаристскую деятельность Хусаинова на посту руководителя коллегии футбольных судей, оставившего федерации крупные долги.

Особняком выделю Николая Левникова. Именно Левников вместе со своим замом Александром Штернгелем, по сути, стали создавать модель индустрии судейства. В период их работы судейская организация обрела при поддержке Вячеслава Колоскова статус юридического лица. В ее структуре появились высокопрофессиональные специалисты: тренер по физподготовке Михаил Вдовин, психолог-консультант Людмила Кирсанова, врач и арбитр Алексей Воронцов, видеооператор Олег Рубцов. Стали выпускаться газета «Вести КФА», итоговые сборники «Футбольный арбитр». Но и Левников вынужденно ушел со своего поста.

Фото footballsochi.ru

Особняком выделю Николая Левникова. Именно Левников вместе со своим замом Александром Штернгелем, по сути, стали создавать модель индустрии судейства

— В 2011 году вы ушли сами. Почему?

— С тогдашним руководством РФС было комфортно. Никогда не слышал поручений наказать кого-то из судей. Работал, пока не пришли иностранные специалисты. Роберто Розетти — трудоголик. Он активно стал менять многие вещи в арбитраже, затрагивающие только профессиональное судейство, оставляя за спиной очень важные пласты поиска и обучения судей на местах. На мой взгляд, он так и не понял до конца, что надо было делать.

Его испанский коллега — Хосе Мария Гарсия Аранда наделил себя функциями туриста-краеведа, с комфортом разъезжая по стране в сопровождении супруги. В какой-то момент я понял, что не вписываюсь в эту схему, и написал заявление, хотя мне предлагали не торопиться.

— Нет ли обиды на Виталия Мутко, который не дал вам реализовать до конца намеченное?

— История расставит все акценты. Вспоминаю дедушку Тургенева, давшего вот какую характеристику герою романа «Отцы и дети» Базарову: «Базаровы пришли, но время их еще не пришло».

У нас крайне мало судей для топ-уровня

— Вы относите эту цитату к себе?

— Я анализирую ситуацию и вижу основания так говорить. Никогда ни о чем сделанном в жизни не жалею. К отставке был готов с первого дня работы в РФС. Отмечу — с Мутко интересно работать. Он остро чувствовал и поддерживал новаторские идеи, вникая самостоятельно во все нюансы. Под стать ему и Александр Алаев — человек с блестящим академическим образованием, действительно новый тип руководителя, c мощным интеллектом. Человек слова и дела. Могу лишь повторить: в РФС работают замечательные люди. Знаком с Александром Дюковым. Отмечаю, что управленческий потенциал в сегодняшнем РФС очень высок. Чего стоит, например, внедрение соревнований U-17. Это отличный полигон не только для юных футболистов и молодых судей.

Фото refcenter.ru

По нашему опыту надо от 6 до 9 лет, чтобы подготовить судью для премьер-лиги, не считая 3—4 лет обучения в «Центре «Футбольный арбитр»

— Но уровень судейства определяется сегодня по качеству арбитража матчей чемпионата России.

— В этом и беда. Не здесь ключ к проблеме, существующей десятками лет. Мы берем лишь какой-то кусок футбольного арбитража и начинаем его рвать на части, вырывая из контекста всего судейского хозяйства. У нас крайне мало судей для топ-уровня. Кому может доверить Егоров матч премьер-лиги? Сегодня в этом листе 19 человек. На мой взгляд, надо 25 с учетом международных игр, судей на ВАР, да и просто для восстановления людей. Но их нет. И сегодня не будет. Егоров впервые вводит в список трех новых арбитров для чемпионата страны — краснодарца Анатолия Жабченко, калужанина Евгения Кукуляка и Игоря Панина из подмосковного Дмитрова.

Впервые вводит в премьер-лигу пять новичков-ассистентов — москвича Дениса Березнова, Андрея Гурбанова из Краснодара, петербуржца Романа Милюченко, Рустама Мухтарова из Петрозаводска и казанца Наиля Сейфетдинова. Кто обратил на это внимание? Никто!

— В системе судейского комитета с 2014 года аккредитовано более полусотни школ подготовки судей. Они что дают сегодня в профессиональный арбитраж?

— Начну с того, что это разноуровневые по целям, задачам и возможностям учебные структуры. Некоторые из них занимаются ликбезом, некоторые более продвинуты в этой области. Соглашусь, что должной системы и порядка здесь нет. Кстати, по нашему опыту надо от 6 до 9 лет, чтобы подготовить судью для премьер-лиги, не считая 3—4 лет обучения в «Центре «Футбольный арбитр». Это время и еще раз время, помноженное на терпение, доверие к каждому судье и руководителю. Путь в никуда, когда судьи без срока давности сидят на лавке без назначений. Причем это судьи из листа ФИФА. В каком социуме мы существуем?

У Газзаева и Слуцкого были провальные периоды работы в ЦСКА, но Гинер ждал результата и получал его. В судействе все наоборот. Действует многолетняя испытанная схема — у каждого нового судейского руководителя берут десятки восторженных интервью с подбрасыванием чепчиков в воздух. Затем у прессы возникает период осторожной паузы с появлением все нарастающего недовольства работой арбитров и руководителя. Этот вал доводится до апогея, и человек отправляется в отставку. Вопрос лишь в периоде времени, в течение которого удается усидеть в кресле. В последние годы этот интервал очевидно снижается.

Фото cska.ru

У Газзаева и Слуцкого были провальные периоды работы в ЦСКА, но Гинер ждал результата и получал его. В судействе все наоборот

— Вы приводите пример Гинера. Но именно он в прессе потребовал вашего ухода.

— Я привел пример Евгения Ленноровича как талантливого менеджера профессионального футбольного клуба. Менеджмент в судействе — это иной вид деятельности.

— Сколько сегодня выпускников центра в премьер-лиге?

— Семь из 19 человек, или почти 37%.

— Как после отставки складываются ваши отношения с нынешним руководителем ДСИ Александром Егоровым?

— По отношению ко мне Александр Анатольевич был и остался порядочным человеком. Мы общаемся с ним по вопросам работы нашего центра, он проводил у нас занятия, поддерживает и по мере сил помогает. Кстати, Егоров был первым, кто на другой день после отставки пришел в кабинет, предложив начать инспектировать. Не могу в этой связи не упомянуть генерального директора РФС Александра Алаева, который в день моего ухода предложил поработать в судейском комитете. Такое не забывается, но я отказался.

— Почему?

— Не хотел, чтобы моя персона создавала дополнительное напряжение.

— Рекомендательные списки готовятся от межрегиональных объединений. Как здесь обстоят дела?

— Плохо. Как по количеству, так и по качеству кандидатов. Задача регионов — включить максимальное количество своих судей. За качество никакой ответственности нет. В 2007—2009 гг. я руководил коллегией судей Москвы. Тогда в высшей лиге было 10 арбитров. Сегодня осталось три. Крупнейшая судейская структура страны стремительно теряет позиции. Зато их коллеги из Московской области очевидно преуспели. У них в списке уже четыре арбитра премьер-лиги. Отмечаю: сегодня резко снижается интерес к судейству. Сужу об этом по количеству подаваемых заявлений в наш центр. Молодые люди не идут в арбитраж.

Фото fclm.ru

В последнее время арбитрами было проведено на очень хорошем уровне несколько важных игр чемпионата. Это матчи: Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив» (Лапочкин), «Краснодар» — «Сочи» (Лапочкин), «Динамо» — «Зенит» (Турбин), «Динамо» — «Локомотив» (Казарцев), «Спартак» — ЦСКА (Карасев). Но нигде в прессе не было попытки проанализировать успешную работу судей



На судей выливают помои домыслов

— В чем причины?

— Их несколько. Порой оголтелые разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий. Эти бравые пацаны-потиражники, не зная предмет, выливают в Сеть помои домыслов. Кому из молодых людей захочется оказаться на месте судьи даже в перспективе?

Вторая причина — непривлекательность сегодня судейской профессии. Бывшие игроки не идут в судейство. За десятилетия мы выхолостили уважение к арбитру и его работе.

Во многом здесь считаю виноватой прессу, сформировавшую негативный образ судьи в обществе.

— Пресса дает читателю свой взгляд на, к сожалению, регулярно допускаемые арбитрами ошибки. Это право журналистов.

— Почему вы считаете, что читателя интересует только негатив в судейских решениях? Хочу быть объективным: эксперт «СЭ» Александр Бобров — единственный в стране журналист, владеющий темой арбитража. Но почему он наделил себя правом безапелляционной оценки судейских решений, в которых не все так однозначно? Порой мнения профессионалов в экспертно-судейской комиссии РФС расходятся, а у Боброва все акценты расставлены.

— Бобров ведет свою авторскую рубрику, и его право как автора выносить в ней те или иные мнения.

— Но тогда надо так и сказать, что это личное мнение, а не истина в последней инстанции. Не кажется ли вам, что в таком случае журналист формирует акцентированный негативный фон, нажимая на одну педаль? В последнее время арбитрами было проведено на очень хорошем уровне несколько важных игр чемпионата. Это матчи: Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив» (Лапочкин), «Краснодар» — «Сочи» (Лапочкин), «Динамо» — «Зенит» (Турбин), «Динамо» — «Локомотив» (Казарцев), «Спартак» — ЦСКА (Карасев). Но нигде в прессе не было не только попытки проанализировать успешную работу судей. Казалось, что арбитры вообще отсутствовали на этих матчах. На мой взгляд, попахивает тенденциозностью.

Фото stolica-s.su

Велик соблазн назначить его стрелочником за полтора года. Он и основная часть его аппарата полностью завалены текущей работой по проведению профессиональных соревнований в трех лигах с колоссальной ответственностью за качество арбитража

— Есть глава ДСИ Егоров, и он должен доносить эту информацию в прессу.

— Егоров регулярно проводит брифинги, но его «тираж» нельзя сопоставить, например, с вашим изданием, а здесь важна широкая рассылка информации.

К глубокому сожалению, не так давно судьи лишились очень значимой информационной поддержки — программы Владислава Батурина «Свисток». Это была честная и объективная передача, которую смотрели даже в США. Программа решала многие важные задачи, начиная от глубокой аналитики решений судей, разъяснений правил игры, рассказа о событиях в мире футбольного арбитража. Но, несомненно, одним из основных достоинств «Свистка» была его социальная направленность на поддержку судейской деятельности и профессии арбитра.

— Вы больше полувека в судействе. Как охарактеризуете то, что сейчас происходит в этой сфере?

— Самая большая проблема — отсутствие системы и понимания, куда мы идем и к чему должны прийти. Подчеркну — СИС-ТЕ-МЫ! Арбитраж сегодня — это куски анархически разбросанных и порой плохо управляемых блоков, произвольно летающих в безвоздушном пространстве, где лишь пирамида РПЛ-ФНЛ систематизирована.

Велик соблазн назначить Егорова стрелочником

— Виноват Александр Егоров?

— Велик соблазн назначить его стрелочником за полтора года. Он и основная часть его аппарата полностью завалены текущей работой по проведению профессиональных соревнований в трех лигах с колоссальной ответственностью за качество арбитража. На другое времени и людей нет.

— А что «другое»?

— Назову навскидку лишь несколько направлений:

высокое качество судейской и инспекторской работы на соревнованиях и контроль за этой деятельностью;

стабильный профессиональный уровень судейского и инспекторского мастерства;

поиск, обучение, комплексная подготовка, отбор судей и инспекторов;

подготовка нормативных документов, определяющих единые принципы поиска, обучения, отбора, удержания в системе судейства, выдвижения и рекомендации, ротации арбитров для работы в профессиональном (нелюбительском) футболе;

разработка, подготовка, издание необходимых учебно-методических материалов для судей и инспекторов, проводящих любительские и профессиональные соревнования;

взаимодействие с судейскими структурами субъектов РФ и координация их работы;

построение системы поиска, подготовки, воспитания, удержания в системе арбитража молодых арбитров начальных категорий;

создание прозрачной и объективной системы продвижения наиболее перспективных и талантливых рефери по ступеням судейской лестницы;

организация работы программы «Таланты и Наставники»;

научная и аналитическая работа;

школы судей;

медико-функциональное и психологическое сопровождение судей.

Может ли эти задачи реализовать один человек?

Фото refcenter.ru

Надо понять, где мы находимся, что имеем и где точка отсчета начала работы. Мы ведь точно не знаем, сколько у нас футбольных судей. В России немало разумных людей, способных в этом помочь

— Что вы предлагаете?

— Нужны структурно-организационные преобразования ДСИ и судейского комитета. Должна быть образована единая структура с более высоким управленческим статусом на основе коллегиального руководства — Директорат судейства и инспектирования, возглавляемый его главой.

В составе коллегиального звена управления — группа топ-менеджеров по названным выше направлениям. Подчеркну — это единый орган в РФС, вобравший в себя все вопросы и направления судейства и инспектирования.

— Но отсутствие судейского комитета будет противоречить Конвенции УЕФА по судейству, к которой присоединилась Россия.

— Отнюдь. Внимательно читаем текст Конвенции в Модуле «B» «Организация структуры судейства»: «Цели. Гарантировать такую судейскую организацию, которая единственная в своем лице ответственна за все вопросы, связанные с судейством, является полностью независимой от лиг, клубов и правительства и возглавляется специалистами и профессионалами (здесь и далее — «структура»).

Основные требования

Состав. Структура должна состоять из судейского комитета с функцией управления судейством».

Судейский комитет, по сути, — переименованный по положению Конвенции УЕФА предлагаемый Директорат судейства и инспектирования РФС.

— С чего, по вашему мнению, следует начать?

— С самого простого. Надо понять, где мы находимся, что имеем и где точка отсчета начала работы. Мы ведь точно не знаем, сколько у нас футбольных судей. В России немало разумных людей, способных в этом помочь. Я бы организовал с ними круглый стол.

В 1988 году Федерация футбола СССР под руководством Топорнина провела в Москве всесоюзное совещание судей. У меня сохранился его полный протокол. В повестке дня неизменные вопросы качества судейства и судейских ошибок. С того времени за 31 год ни одного подобного форума больше не проводилось. Да и повестка дня осталась без изменений. Такое совещание необходимо после круглого стола, но с другой актуальной повесткой дня.

Фото refcenter.ru

По своему содержанию монография напоминает известную программу Шаталина — Явлинского «500 дней». В ней мы постарались максимально подробно и последовательно изложить заявленную тему

— У вас самого есть по этому поводу какие-то наработки?

— В середине сентября в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма выходит трехсотстраничная монография на тему «Построение системы развития судейства и управления любительским и профессиональным футбольным арбитражем в Российской Федерации (Комплексная инновационная программа)».

Ее авторы — доктор педагогических наук, заслуженный работник физической культуры РФ, профессор, президент Смоленской олимпийской академии Запада России Грец и ваш собеседник. По своему содержанию она напоминает известную программу Шаталина — Явлинского «500 дней». В ней мы постарались максимально подробно и последовательно изложить заявленную тему.

— Если ваша программа принимается РФС, сколько времени вы отводите на ее внедрение?

— Порядка пяти лет до получения реальных результатов при условии, что на половине пути никто не запалит бикфордов шнур под креслом очередного руководителя судейства.

