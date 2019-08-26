Купание в Красном Ключе: в Нижнекамске стартовал хоккейный турнир с участием «Звезд» из Питтсбурга

В конце лета в России почти одновременно стартовало несколько молодежных хоккейных турниров. В Сочи начался Кубок мира среди молодежных команд, в Перми — турнир 4-х наций. Не остался в стороне и Татарстан — в воскресенье на «Нефтехим-Арене» Нижнекамска состоялось торжественное открытие Международного турнира по хоккею среди команд 2002—2003 гг. рождения, посвященного 90-летию Н.В. Лемаева. На нем, а также на матче с участием хозяев и юных американских звезд из Питтсбурга побывали корреспонденты «Реального времени».

Человек, который создал Нижнекамск



Имя Николая Васильевича Лемаева, которому 14 ноября исполнилось бы 90 лет, в городе на Каме овеяно легендами. Директор (с 1963 года), а с 1969-го генеральный директор нефтехимического комбината, собственно, и возвел город вокруг предприятия, сделав свою дирекцию единственным заказчиком не только промышленных, но и социальных, культурных и спортивных объектов. Именно при нем в 1968 году был образован «Нефтехимик», дебютировавший в сезоне 1968/69 в первенстве Татарской АССР, и построена ледовая площадка для клуба. Как раз накануне перевода Николая Лемаева в Москву на пост министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Советского Союза в 1985 году будущий участник Континентальной хоккейной лиги впервые принял участие в переходном турнире за право участия в классе «А». Да что там хоккей, весь спорт в Нижнекамске родился благодаря энтузиазму этой личности государственного масштаба.

Память о Николае Лемаеве передается жителями города из поколения в поколение. Отражается она и в спорте. В ноябре 2018 года в бильярдном клубе «Шар» уже в 15-й раз был проведен международный турнир по русскому бильярду с призовым фондом в 1,5 миллиона рублей, посвященный памяти отца-основателя города и объединения. И вот еще один международный турнир памяти Лемаева — на этот раз хоккейный. И получили этот почетный статус соревнования юных спортсменов благодаря участию в них команды из стальной столицы Америки Питтсбурга, одного из главных хоккейных центров страны — местные «Пингвины» пять раз (в том числе совсем недавно, в сезонах 2015/16 и 2016/17) владели главным трофеем НХЛ Кубком Стэнли.

«Звезды» принимают участие в NAPHL (North American Prospects Hockey League) — это название можно перевести как Северо-Американская хоккейная лига проспектов

Прежде команды из США до Нижнекамска не добирались

В турнире принимают участие команды 2002—2003 годов рождения. «Временной» разброс сделан организаторами потому, что наряду с российскими коллективами — командами U-18 «Ястребы» из Омска (серебряный призер первенства России 2018/19 среди юношей в дивизионе «Урал-Западная Сибирь»), «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» (соответственно, 4-е и 5-е места в том же дивизионе) и двумя татарстанскими дружинами «Нефтяником» и «Нефтехимиком» (1-е и 2-е места в первенстве России 2018/19 среди юношей в дивизионе «Поволжье» (группа А), главный трофей будут оспаривать Esmark Stars из Питтсбурга — здесь ребята моложе, входят в категорию U-16.

Что же за птицы эти «Эсмаркские звезды»? Вот какую информацию удалось добыть на официальном сайте The ESMARK STARS AAA Hockey Club. Этот любительский хоккейный клуб был основан в 1984 году под эгидой организации USA Hockey и в рамках Хоккейной региональной Средне-Американской (имеется в виду географический термин) программы, предусматривающей развитие молодежных любительских команд от областного до международного уровня.

«Звезды» принимают участие в NAPHL (North American Prospects Hockey League) — это название можно перевести как Северо-Американская хоккейная лига проспектов (или «Лига будущего»), которая этой осенью начнет свой 11-й сезон — лига эта ровесница нашей МХЛ. Главная ее цель — подготовка хоккеистов для NAHL — Северо-Американской хоккейной лиги (юниорская лига второго уровня). Так, в минувшем сезоне в чемпионате NAHL играло 120 выходцев из NAPHL, новый чемпионат в клубах Североамериканской хоккейной лиги начнут 49 «проспектов», включая и лучших игроков Esmark Stars. Кстати, сборная NAHL U-18 в эти дни выступает на льду сочинской «Шайбы» в Sirius Ice Hockey World Cup. «Старз» гордятся своими выпускниками — на сайте, к примеру, висит информация о том, что нападающий Паркер Браун перешел в одну из команд NCAA, а голкипер Джейк Кухарски на драфте НХЛ-2018 был выбран «Каролиной».

Поездка «Звезд» в Татарстан стала возможной благодаря организаторам турнира — группе компаний ТАИФ, министерству спорта РТ, ХК «Нефтехимик» и базирующейся в Соединенных Штатах Friendship Bridge Association — дословно «Ассоциации моста дружбы». Образование американского клуба в 1984 году было ознаменовано первой зарубежной поездкой юных «звезд» — в Финляндию. За эти годы юниоры из Пенсильвании проводили игры и участвовали в турнирах в Норвегии, Швеции, Чехии, Швейцарии. А в год своего 35-летнего юбилея открыли для себя и Россию. По этому поводу образно выразился генеральный менеджер Esmark Stars Дэйв Козик: «Это большая возможность для «Старз» запустить свой 35-летний юбилей. Путешествия за рубежом позволяют по-настоящему отметить нашу историю — так как в первый сезон «Старз» отметили свое появление поездкой в Финляндию».

Самые большие овации в основном молодежной аудитории достались американским «Звездам» и, конечно же, «Нефтехимику»

Знаете, каким он парнем был?

В программе первого дня значились три игры. В первой встретились омский «Авангард» и «Нефтяник» (5:1), во второй «Салават Юлаев» оказался более метким в голевой перестрелке с «Металлургом» — 7:4. Перед вечерним матчем состоялось торжественное открытие турнира — к 18.30 центральная трибуна арены заполнилась процентов на 95, а к началу встречи не пустовали и сектора за воротами.

Церемония началась с выезда на лед под оглушающие ритмы талисманов «Нефтехимика» — Каучонка и Волка. Затем на площадке появились (в полных составах) все команды — участники турнира. Самые большие овации в основном молодежной аудитории достались американским «Звездам» и, конечно же, «Нефтехимику».

На красную ковровую дорожку выходят почетные гости турнира — руководитель филиала Федерации хоккея России в Самаре, член правления ФХР Владимир Асеев, друг и коллега Николая Лемаева Николай Оболочков, директор СК «Нефтехимик» Сергей Клипачев, генменеджер «Эсмаркских звезд» Дэйв Козик, главный тренер Esmark Stars, известный в прошлом хоккеист минского «Динамо» Юрий Кривохижа, который, кстати, основал в Питтсбурге хоккейную академию, и заместитель директора компании по производству клюшек «Заряд» Рашид Гиззатуллин.

На красную ковровую дорожку выходят почетные гости турнира

Сергей Клипачев: «Из 17 видов спорта, культивируемых в нашем спортклубе, самый популярный — хоккей»

Первым слово взял директор спортклуба «Нефтехимик»: «Мы рады приветствовать вас в нашем городе и на нашей арене. Группа компаний ТАИФ и спортклуб «Нефтехимик» уделяют огромное внимание спортивной жизни, в особенности детскому спорту. В нашем клубе есть возможность заниматься 17 видами спорта, но самый популярный из них, несомненно, хоккей. Наши спортсмены привозят медали с чемпионатов мира, олимпийских игр. Наши воспитанники играют в лучших хоккейных командах мира. В этом году воспитанник нашей ДЮСШ Максим Грошев привез серебряную медаль с юношеского первенства мира до 18 лет. Мы говорим спасибо всем командам, которые нашли возможность приехать на турнир, и особенно команде Esmark Stars, которая проделала долгий путь для того, чтобы приехать сюда и участвовать в турнире. Турнир очень интересный, и я призываю всех зрителей приходить на матчи. В добрый путь и пусть победит сильнейший!»

Владимир Асеев: «Этот славный город живет хоккеем»

Руководитель филиала ФХР передал привет участникам турнира от легендарного Третьяка: «Сегодня в этом замечательном городе очередной хоккейный праздник. Этот славный город живет хоккеем. Команда «Нефтехимик» прошла путь от первенства двора до КХЛ. Вы любите эту команду, вы одни из лучших болельщиков. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк просил меня передать слова приветствия вам, дорогие хоккеисты. Вам мы желаем хорошей, честной спортивной борьбы, чтобы у вас все получилось. Самое главное, здоровья и как можно меньше травм!»

Николай Оболочков: «Знайте, американцы, каким он парнем был!»

Воспоминаниями о легенде Нижнекамска поделился его друг и соратник: «Многие из тех, кто сидит на трибунах, знают Лемаева достаточно хорошо. Я хотел бы обратиться к американским хоккеистам, которые стоят и не все понимают (остальную часть своего выступления Николай Оболочков произнес по-английски): этот турнир посвящен человеку, с которым я работал очень долго. Мистер Лемаев оказывал большую поддержку спорту. Он был очень крупной личностью в области нефтехимической промышленности. Вы своими глазами можете увидеть, как развиваются город и завод — это плоды его трудов и забот. Хочу пожелать вам удачи и хорошей игры!»

От имени гостей из США организаторов турнира поблагодарил главный тренер «Эсмаркских звезд»

Юрий Кривохижа: «Мы надеемся участвовать в развитии спортивного сотрудничества между нашими странами»

От имени гостей из США организаторов турнира поблагодарил главный тренер «Эсмаркских звезд»: «От лица американской команды благодарю Friendship Bridge Assоciation за возможность принять участие в этом турнире. Это большая честь для американской стороны, и мы очень рады, что именно нашей команде выпала честь участвовать в этом большом событии. Это участие было бы невозможным без помощи группы компаний ТАИФ, министерства спорта РТ, хоккейного и спортивного клубов «Нефтехимик». Отдельную благодарность мы выражаем группе компаний ТАИФ в лице генерального директора Шигабутдинова Руслана Альбертовича и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в лице генерального директора и президента ХК «Нефтехимик» Бикмурзина Азата Шаукатовича. Мы надеемся, что этот турнир станет знаменитым и подобные мероприятия станут проводиться на регулярной основе. Мы исполнены большой надежды, что продолжим участвовать в развитии спортивного сотрудничества между нашими странами».

Дэйв Козик: «Эсмарк Старс» гордятся участием в этом турнире»

Завершал торжественную часть генеральный менеджер команды из Питтсбурга: «От лица Esmark Stars хочу поблагодарить всех тех, кто сделал возможным этот турнир и наш приезд сюда. «Эсмарк Старс» гордятся участием в этом турнире и соперничеством с такими сильными командами. Благодарим за гостеприимство и радушный прием. Спасибо (это слово Козик с выражением произнес по-русски)».

В знак гостеприимства татарстанской земли всем командам под звуки национальной мелодии был вручен чак-чак, и международный турнир был объявлен открытым. В живом исполнении прозвучали гимны США и Российской Федерации. Для торжественного вбрасывания в центр ледового поля приглашены Владимир Асеев и Юрий Кривохижа. Пятнадцатиминутная разминка, и турнир памяти Николая Лемаева начинается уже официально.

Несмотря на две пропущенные шайбы, американский воротчик стал главным героем первой 20-минутки

Две пробоины в «стене» Дики

«Эсмаркские звезды» прилетели в аэропорт Бегишево в пятницу около 17.00. Посланцев американского континента встречали, естественно, песнями, танцами и чак-чаком, а в субботу для гостей провели ознакомительную экскурсию по Нижнекамску. Янки — парни отчаянные, когда их отвезли на любимый горожанами источник Красный Ключ, они всей командой залезли в холодную воду и радостно в ней плескались. Успели юные хоккеисты и потренироваться на льду «Нефтехим-Арены», а сразу после торжественного открытия подопечные Кривохижи вышли на свой первый матч против команды «Нефтехимик» U-18.

Уже на первой минуте хозяева создали первый опасный момент у ворот Нэйтона Дики, потом заперли гостей в их зоне, и только удаление за толчок соперника Григория Морозова немного охладило их пыл. Впрочем, ненадолго — в меньшинстве хозяева сделали две опасных вылазки к воротам «Звезд», а на 4-й минуте Шерстобитов без помех дважды расстреливал Дики. Было заметно, что более взрослые татарстанцы превосходят посланцев Пенсильвании в габаритах и физической мощи.

Тем не менее американцы оказались ближе к тому, чтобы открыть счет — на исходе 5-й минуты после броска Шейна Миллера шайба отскочила от боковой стойки. Затем за задержку соперника был наказан Егор Романов (в составе «Старз» есть несколько легионеров из России и Белоруссии), но и здесь большинство не было реализовано.

Градус игры постепенно поднимался, и соперники даже начали сходиться в небольших стычках. Шустрые миниатюрные американские форварды несколько раз удачно уходили от силовых приемов россиян и прорывались к владениям Азата Шакирова. Но ближе к середине периода на скамейку штрафников у них сел Райдер Брофи, и бригаде большинства «Нефтехимика» понадобилось всего 6 секунд, чтобы заставить трибуны взорваться — выигранное вбрасывание, бросок от синей линии Романа Челышева и удачное подставление клюшки Дмитрием Перевозчиковым — 1:0!

Несмотря на нарисовавшееся территориальное преимущество подопечных Роберта Харисова, второй шайбы в их исполнении пришлось ждать довольно долго. «Звезды» самоотверженно защищались, а их кипер вошел в раж — на 13-й минуте он эффектнейшим образом вытащил бросок Мокеева в упор с трех метров. Ближе к концу первого периода пенсильванцы вообще выровняли игру, и только за три минуты до перерыва дальний бросок Марата Габдрахманова заставил капитулировать закрытого своими и чужими Дики — 2:0. Несмотря на две пропущенные шайбы, американский воротчик стал главным героем первой 20-минутки.

В этой встрече преимущество хозяев проявилось во всех компонентах — начиная с антропометрии и заканчивая тактической выучкой и командным мастерством

«Нефтехимик» победил на классе, хотя пришлось и подраться, и пропустить

В самом начале второй трети поединка три «звезды» выкатились на одного нашего защитника, но шайба отлетела к заградительному стеклу. Эта активность гостей у ворот Шакирова, впрочем, не стала символом перехвата ими инициативы — «волки» чаще разыгрывали атакующие многоходовки и заставляли постоянно находиться в рабочем состоянии Нэйтона Дики. Нижнекамцы стали действовать более академично, играя по счету — видимо, решив принять во внимание и то, что их следующий матч с «Салаватом Юлаевом» начнется уже днем во вторник, и вообще, прямо-таки суровое расписание — 5 встреч за 5 дней.

На 27-й минуте они разразились стремительной атакой, в которой Рауль Якупов добил парированную Дики шайбу — 3:0. Через минуту соперники получили по двухминутному штрафу за грубость, и игра опять успокоилась — до драки «в партере» между Китом Смиловицем и Виктором Лавреновым. Американцы получили возможность в течение двух минут поиграть в формате 5 на 3, но сами вскоре нарушили правила и ничего путного из численного перевеса не извлекли.

Хозяева методично наращивали свое преимущество. Начало заключительной пятиминутки второго периода ознаменовалось попаданием Габдрахманова в штангу, далее Дики чуть не пробил Лавренов, и то, что на перерыв перед последней третью матча команды ушли при счете 3:0, опять же, являлось заслугой прежде всего вратаря гостей.

Но на второй минуте третьего периода и Нэйтон оказался бессилен, когда Шерстобитов из-за ворот выдал передачу на пятачок неприкрытому Марату Федотову — 4:0. Однако американцы не были бы американцами, если бы выбросили белый флаг — у них в крови биться при любом счете. На 45-й минуте шайбу престижа забросил Итан Зупанк, и настроение в стане «Звезд» резко поднялось. К середине заключительного периода вновь по всей площадке пошли столкновения, но судьи не выпускали нить управления матчем из рук. А на экваторе периода россияне восстановили разницу в счете — это Григорий Морозов добил каучуковый снаряд уже в оставленные Дики ворота после выхода своего партнера Устимкина один на один с голкипером — 5:1. Окончательный счет — 6:1 на 56-й минуте установил Ильдар Багаутдинов. После игры состоялось вручение памятных призов лучшим игрокам встречи — форварду гостей Адису Султанбекову и вратарю хозяев Азату Шакирову.

В этой встрече преимущество хозяев проявилось во всех компонентах — начиная с антропометрии и заканчивая тактической выучкой и командным мастерством. Все-таки год разницы в этом возрасте сказывается серьезно, но при всем при том задиристые и дружные «Эсмаркские звезды» явно еще потреплют нервы другим своим соперникам. А заодно еще больше откроют для себя загадочную и далекую, но ставшую такой близкой Россию. В которой хоккей обожают (и неплохо в него играют) и в стальных, и в нефтехимических столицах.

