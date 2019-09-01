Исмаил Ахметов: «Пока российская школа воспитывает рассеянных и потерянных людей»

Основатель школы Homogarmonicus — об изъянах современного среднего образования и о том, почему не стоит подталкивать ребенка к обязательному выбору специализации

В чем главная проблема современной системы образования в России и на Западе? Как воспитать в стенах школы гармоничную и свободную личность? Почему домашнее обучение — не лучший выбор? Насколько важна в воспитании роль уборки и готовки? На эти и другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответил основатель московской школы Homogarmonicus Исмаил Ахметов.



«Нельзя воспитать детей гармоничными и свободными, если вы сами не идете в этом направлении»



— Исмаил Тимирович, для начала хотелось бы узнать об истоках и предпосылках появления вашего образовательного проекта. Почему в один момент вы решили начать делать в образовательной сфере нашей страны что-то непохожее на обычные школы?

— Исток был очень простой — это наблюдение за собственными детьми. У меня их пятеро, и каждому хотелось дать максимально хорошее образование, поскольку я сам очень любил учиться и был крайне восприимчив к происходящему вокруг.

Моему старшему сыну 33 года, и он, так сказать, пионер, который все изучал и испытывал на себе. Старшие дети выучились в Европе, а затем получали образование в английских, парижских, венских университетах. И наблюдая за всем этим, я осознал, что не совсем удовлетворен тем, что вижу.

Со временем у меня появилось еще трое детей, и к тому моменту я уже понимал, что их надо учить как-то иначе. Мне показалось, что сам я смогу организовать процесс намного лучше. С этого и начался наш путь.

— Во главе угла в вашей школе — «гармоничное развитие свободной личности». А как воспитать такого человека в школе? К каким инструментам вы для этого прибегаете?

— В первую очередь необходимо сформировать среду единомышленников из числа родителей и учителей. Без группы соратников ничего не получится. Если есть носитель идеи, но нет единомышленников и устойчивой среды, то затея будет обречена на провал.

У нас главный акцент — на максимальном группировании вокруг семей. Идет совместная работа и родителей, и учителей: каждый старается стать более гармоничным и свободным. Становясь примером для детей, взрослые сами начинают лучше понимать, что такое гармония и свобода. Воспитывать детей и при этом самим не быть такими, какими вы их воспитываете, абсолютно бесполезно с точки зрения результата.

Фото facebook.com

Если есть носитель идеи, но нет единомышленников и устойчивой среды, то затея будет обречена на провал

«ЕГЭ подталкивает детей к специализации, вгоняет в узкие рамки»

— А какие еще отличия от привычных российских школ вы бы обозначили?

— Во-первых, в обычных общеобразовательных школах есть разделение на «основные» и «дополнительные» предметы. В первую категорию попадают литература, математика, русский и английский языки, во вторую — музыка, изобразительное искусство, робототехника и так далее. Первое глобальное отличие заключается как раз в том, что у нас нет подобного деления: и математика, и искусство — абсолютно обязательные предметы. Дети развиваются и физически, и эстетически, и интеллектуально. Хотелось бы, чтобы любовь и понимание всех дисциплин остались с детьми навсегда.

Узкая специализация может появляться в жизни человека — особенно современной — множество раз, причем в разных направлениях. В 18 лет вы можете чувствовать, что вас очень интересует робототехника, но нет никаких сомнений в том, что уже через пять лет произойдет насыщение этой областью и появится какая-то другая сфера активности — к примеру, в области химии или биологии. И если вы уперлись в роботов, то это в определенной степени остановит вас в развитии.

Этого не произойдет, если подходить к учебному процессу как к проектному образованию. Вместе с тем выработанное свободное сознание не обречет вас на обязательный выбор специализации и посвящение себя на всю жизнь чему-то одному. Мы же видим, что смена профессий происходит постоянно, и именно на междисциплинарных отношениях возникают основные прорывы.

И самое главное — никакой установки на ЕГЭ. Этот экзамен вгоняет в очень узкие рамки. Дети должны одинаково хорошо знать и математику, и литературу, и биологию, и музыку, и все остальные предметы.

— Судя по вашему стремлению к «общинности», домашнее обучение вы не приветствуете?

— Да, у домашнего обучения один глобальный изъян — этот метод не учитывает, что человек — существо социальное. При этом детям особенно нужны друзья. Домашнее образование этого не дает. В среде обучения, на мой взгляд, заключается 90% успеха. В домашнем образовании этой среды нет.

Конечно, если ребенок особенный или у него, например, есть определенные проблемы со здоровьем, то тогда обучением зачастую приходится заниматься дома. Но напомню, что и для таких детей у нас есть школы с инклюзивным образованием.

Фото arctic-inga.ru

Выработанное свободное сознание не обречет вас на обязательный выбор специализации и посвящение себя на всю жизнь чему-то одному. Мы же видим, что смена профессий происходит постоянно, и именно на междисциплинарных отношениях возникают основные прорывы

«Мы стараемся формировать у детей общинное, а не индивидуалистическое сознание»

— Вы ориентировались на какие-то зарубежные практики при создании школы?

— Конечно, мы отслеживаем все, что происходит и в Сингапуре, и в Финляндии, и в США. При этом установки, что «надо делать только вот так» — нет. Мы идем отчасти своим путем, но, если говорить о том, что нам наиболее близко, то я бы сказал, что это советская система. Я сам закончил советскую школу, и у меня к ней нет почти никаких претензий.

В процессе взросления ребенка есть два основных момента: образование и воспитание, причем последним сегодня мало кто занимается, даже в западных системах. А за воспитанием стоит идеология. Вообще, на мой взгляд, главное, что должно быть у каждого человека — это смысл жизни и понимание, ради чего он сюда пришел.

Мы стараемся сформировать у детей общинное сознание, а не делать упор на господствующем сегодня индивидуализме. В этом много силы. При этом мы обращаем внимание на новые элементы этой общинности: к примеру, на приобретшее с недавних пор популярность понятие синергии. Еще Циолковский говорил о том, что в процессе синергирующего объединения людей идет открытие совершенно новых начал, мультипликация энергии. Кроме того, важным элементом является изучение эмпатии — как инструмента синергии. Мы живем и работаем в обществе, необходимо уметь взаимодействовать с окружающими, слушать и слышать друг друга.

Также важно ориентироваться на формирование сознания созидателя — в противовес тому обществу потребления, которое мы сейчас имеем. Помимо этого мы показываем, насколько важна роль труда. Обычного, понятного труда, начиная с ухода за самим собой, элементарной уборки, готовки и так далее.

Фото facebook.com

Мы идем отчасти своим путем, но, если говорить о том, что нам наиболее близко, то я бы сказал, что это советская система. Я сам закончил советскую школу, и у меня к ней нет почти никаких претензий

— А какого человека воспитывают сейчас в обычных российских школах?



— Думаю, пока российская школа не воспитывает никого. Или же воспитывает рассеянных и потерянных людей. На мой взгляд, это связано с тем, что у нас в стране нет сформированной цели. Что мы за страна? Куда мы стремимся?

К сожалению, в основном в школах нацелены на то, чтобы набрать баллы и получить высокие оценки. Вместе с тем до сих пор считается модным убежать в какой-то западный вуз и где-то там устроиться. Замечу, что в последние пару лет начало появляться немало школ, которые четко ориентируются на то, чтобы заниматься воспитанием не то чтобы патриотов своей страны, но людей, которые действительно связывают свое будущее со своей родиной и культурой.

Процесс этой трансформации системы постепенно пошел, и, на мой взгляд, ключевую роль здесь будут играть независимые новые школы. Особенно я бы выделил школы семейные, которые действительно хотят дать своим воспитанникам счастливую жизнь. Если государство не будет мешать им развиваться, а, наоборот, окажет поддержку, образовательная система получит очень хороший вектор.



— Планируете ли вы масштабирование, экспансию в другие города? Возможно, были планы по запуску аналогичного проекта в Казани?

— На мой взгляд, утверждение какой-то единой матрицы и распространение ее на другие страны или города будут только ограничивать и тормозить образовательный процесс. В нашем случае речь идет только о расширении связей и отношений, а также о совместных проектах с людьми, которые мыслят и работают в том же направлении, что и мы.

Если в Татарстане найдется инициативная группа или просто заинтересованный человек, то они могут приехать к нам, пожить здесь, познакомиться с нашими методиками, «созреть» и, возможно, через год запустить семейную школу.