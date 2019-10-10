«Российское кино лучше советского, 70 процентов последнего были жуткой макулатурой»

Кинокритик Александр Шпагин о том, куда пришел отечественный кинематограф в год своего столетия

В этом году отмечается 100-летие советского кино — его богатая история началась в 1919-м в день национализации кинематографа страны. На протяжении всего этого времени (за исключением, может быть, первого постсоветского десятилетия) отечественное кино действительно интересует зрителей и, как утверждает кинокритик Александр Шпагин, является для них даже не важнейшим, а единственным из искусств. О продюсерах-«баблососах», индифферентности государства, последних достижениях и неудачах российского кино и многом другом он рассуждает в интервью «Реальному времени».

«Продюсеры-баблососы умеют давать государству то, что не будет его раздражать»

— Александр Владимирович, кино для нашего человека по-прежнему важнейшее из искусств?



— У кино на самом деле и первое, и второе, и третье места в этом ранжире, потому что большая часть остальных искусств, как мне кажется, попросту отмирает. Практически исчезла поэзия, народ мало интересуется художественной прозой, современной музыки, по-моему, вообще сейчас не существует — ни симфонической, ни оригинальной в каких-то направлениях, а эстрада совсем плохая — хитов нет. Да, вполне жив театр, но театральный зритель — это избранная, отдельная публика.

Так что только кинематограф и остался. Вот к примеру, когда я сижу в ресторанах, я часто слышу, что люди обсуждают именно кино, а конкретно — российское кино, что в те же 90-е было бы дико. Скажем, о Сергее Маковецком в 90-е многие не имели понятия, хотя он снимался в каждом фильме.

Фото Festival de Cannes / meduza.io

В фестивальном или авторском кино, тоже, думаю, проблем не будет. Каждый год есть сильные картины: в этом году это «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Дылда» Кантемира Балагова

Думаю, все это началось с «Легенды №17». Народ просто ждал момента, когда наши картины окажутся на уровне голливудских, и, как видите по числу зрителей, фильмы «Движение вверх» и «Последний богатырь» переплюнули советский хит «Пираты XX века». Раньше же наше кино часто копировало Голливуд, обезьянничало, а теперь мы можем свой голливудский продукт создавать. Его немного, но он есть, а за ним подтягивается уже все остальное. Да, 2019 год в плане блокбастеров пока спокойный, но зрительский интерес к нашему кино уже сформирован.



В фестивальном или авторском кино, тоже, думаю, проблем не будет. Каждый год есть сильные картины: в этом году это «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Дылда» Кантемира Балагова.

— А можно ли сказать, что главным фактором развития российского кино является государство?

— Нет, нельзя. Да, либерально настроенная часть публики считает, что государство мешает развитию кино и запускает лишь ужасные патриотические фильмы, но, по моему ощущению, государству глубоко наплевать, что происходит в кинотематике, оно за этим совершенно не следит. Что касается патриотического кино, то тут просто существует социальный (но не государственный) заказ, поэтому продюсеры и запускали «Т-34», «28 панфиловцев» и еще что-то в этом духе. И будут запускать, поскольку заказ существует до сих пор.

Государства в нашем кино нет, а есть Владимир Путин, который вообще сказал, что лучший фильм последнего времени для него — это «Грех» Кончаловского, фильм, который еще не вышел, но был подарен Папе Римскому. У Путина, как и у многих эфэсбэшников, другие киновкусы — не гламурные и не патриотические, они любят умное кино. А идущий сейчас поток патриотического кино — это работа продюсеров-баблососов, которые умеют давать государству то, что не будет его раздражать. Конечно, эти же продюсеры могли бы получить деньги и на что-то другое, но они считают, что государство не надо грузить и напрягать. Да, многие фильмы идут в пустоту, но пипл-то хавает, а ждать, пока прорвется что-то вроде неогламура, это, типа, долго ждать, а ждать не хочется. Поэтому, боюсь, дубовых патриотических фильмов из-за таких продюсеров будет еще больше. Хотя дай бог, если ошибусь — к примеру, я считал, что фильм «На Париж» будет дрянью, а он оказался очень хорошим.

Фото: film.ru

Что касается патриотического кино, то тут просто существует социальный (но не государственный) заказ, поэтому продюсеры и запускали «Т-34», «28 панфиловцев» и еще что-то в этом духе. И будут запускать, поскольку заказ существует до сих пор

«Да, «темники» есть, особенно по патриотическим фильмам. Но это лишь ориентир, не более»

— Но ведь Министерство культуры все-таки заявляет о темах, которые оно желало бы увидеть воплощенными на экране за государственные деньги. И, объективно говоря, оно не настаивает на приоритете патриотического кино.

— Темы есть, но они настолько условны, что их наверху не контролируют, как это было в СССР, где Госкино указывало студиям, что нужно столько-то фильмов о рабочем классе, революционных фильмов или о Великой Отечественной войне. Да, темники есть, особенно по фильмам патриотического характера, но это только ориентир, не более.

Что самое интересное — возникает вопрос: «А кто их спускает?». У меня такое ощущение, что темы рождаются в продюсерских структурах, приближенных к Фонду кино.

— Получается, кино как двигатель идеологии — того же патриотизма, для государства не так важно? Важнее бизнес?

— Как идеология кино в России относительно. Те же либералы часто ждут, что каждая новая патриотическая картина будет в стиле Северной Кореи, но ведь ничего подобного пока нет. Большинство фильмов этого года, грубо говоря, вообще антигосударственные и непатриотические, да и в прошлом, и в позапрошлом году было так же.

На недавнем в фестивале «Окно в Европу» в Выборге даже был круглый стол на тему, а не создать ли какой-то заслон от тупых фильмов на военную тематику и продюсировать что-то, возвращающее нас к глубине и трагедийности советских фильмов о войне. Многим уже стало неприятно, что Великая Отечественная война превращается в тупую компьютерную войну на экране. Молодежь ведь и так ничего о войне не знает, а с нынешними фильмами вообще будет считать, что Великая Отечественная это какая-то игра «Зарница», где наши только и делали, что побеждали.

Кадр из фильма «Движение вверх»

На втором месте по предпочтениям россиян стоит спортивное кино — я уверен, что снимать в этом жанре в ближайшие годы продолжат после успеха «Движения вверх»

«Любимый жанр россиян — комедия, нелюбимый — триллер»

— Какое кинопредпочитает российский зритель?

— Любимый жанр очевиден — это комедии, или фильмы с комедийным началом, или даже с элементами юмора. Как очевиден и нелюбимый — у нас не идет зритель на триллер, потому что он, видимо, не вписывается в наше ментальное начало. На втором месте по предпочтениям россиян стоит спортивное кино — я уверен, что снимать в этом жанре в ближайшие годы продолжат после успеха «Движения вверх».

— Спортивное кино в ближайшие годы будет больше строиться на триумфах прошлого?

— Думаю, что и на сегодняшних успехах тоже. Вот сейчас готовится к выходу фильм «Команда мечты» о спортивном комментаторе наших дней. Хотя не уверен, что это будет хорошая картина.

— Почему у людей такой большой интерес к спортивному кино?

— Когда у народа есть «враг», он очухивается, его сознание поднимается. Той же власти известно, что народ чувствует себя хорошо только на войне, а до этого его все раздражает, а значит, он потенциально опасен. Поэтому цари до XX века часто и устраивали войны, чтобы снять опасность для престола, да и от лишних едоков надо было избавиться.

Да, в XX веке воевать уже не хотелось, но «враг» все равно был нужен. И сейчас он есть, для кого-то «америкосы», для кого-то украинцы. А спортивное кино — это некий эрзац войны, как и футбол. Но футбол может привести к массовым бунтам и волнениям, а кинематограф нет.

— И какой жанр замыкает тройку зрительских симпатий россяин?

— Экшен в виде военного кино.

Кадр из фильма «Завод»

«Завод» хороший фильм, но его навороты напомнили время, когда наши кинематографисты, задрав штаны, побежали за Голливудом при отсутствии редактуры. Фильму не хватило редактуры

«У зрителя есть запрос на социальные боевики»

— Жанр социального кино когда-нибудь выстрелит?

— Думаю, выстрелит скоро. Уже отснят фильм «Последнее испытание» про «Норд-Ост». Кино патриотическое, и, хотя там есть некоторые натяжки и навороты, замечательное. Эта картина режиссера Алексея Петрухина, снявшего «Училку», которая оказалась довольно крепкой работой и прошла нормально. Почему я прочу успех его новой картине? Потому что сейчас у зрителя есть запрос на социальные боевики. Это пошло со времени фильма «12» Михалкова, и Петрухин успешно занимает эту нишу.

— Почему же не выстрелил как социальная драма фильм Юрия Быкова «Завод»?

— «Завод» хороший фильм, но его навороты напомнили время, когда наши кинематографисты, задрав штаны, побежали за Голливудом при отсутствии редактуры. Фильму не хватило редактуры.

— Если наш зритель любит прежде всего комедии, можно ли сказать, что их научились снимать в постсоветское время? Успех «Горько» многие вспоминают, но вот вслед за этим были ли комедии «в точку»?

— Вышли «Выпускной», «Жених» — народные комедии у наших кинематографистов получаются. Режиссеры поняли, почему был успешен Крыжовников, режиссер «Горько», — потому что он приблизился к реалиям. Комедийное кино сейчас все-таки непозорное и приятное.

Фото filmz.ru

Режиссеры поняли, почему был успешен Крыжовников, режиссер «Горько», — потому что он приблизился к реалиям

«Были жуткой макулатурой 70 процентов советского кино»

— Если бы СССР продолжал существовать, мы бы в эти дни отмечали 100-летие советского кинематографа. Если сравнивать российское кино и советское, многое будет не в пользу первого?

— Я думаю, что нынешнее наше кино лучше советского. Ибо 70 процентов советского кино были жуткой макулатурой, но ее все забыли. Особенно макулатурными были 70—80-е. Шестидесятые годы тут стоят особняком — то было время советского арт-хауса или излишней приближенности к реальности, а это стало, к сожалению, раздражать зрителя — зрительских картин тогда было мало.

Российское же кино снято профессионально, в нем есть драйв, энергия, оно более смотрибельно, чем советское кино 70—80-х. Да, в 70—80-х были и хиты, но количество прорывных фильмов было в те годы такое же, как сейчас в российском. Неудобоваримость российского кино была только в 90-х, поэтому люди и стали смотреть на «видаках» голливудское. Конечно, в нынешнем кино не хватает многих тем, которые были в советском, но общий уровень картин лучше. Просто наш народ всегда считает, что сейчас хуже, чем раньше, народ не умеет сравнивать.

— Но согласитесь — живого человека, настоящего, человека как личности, в нашем кино мало, а ведь советское кино и за это во многом было любимо зрителями. Что нужно сделать, чтобы этого живого человека мы видели больше?

— Нужно сделать то, что было сделано в 60-е годы в Голливуде, когда тот стал терять свои кинопозиции в мире. Там сформировали мощную комиссию — не только из интеллигенции, но и из консультантов ЦРУ, НАТО, из людей, которые занимаются стратегией развития общества и нации. Был взят курс на социальное кино — появились «Бонни и Клайд» и другие фильмы.

Комиссия решила, что если показывать язвы общества и показывать их интересно и ярко, то это общество в мире будут уважать, поскольку оно не скрывает своих проблем. Для создания социального кино придумали специальную продюсерскую систему, стали искать талантливых режиссеров в Европе, приглашать молодых, снимающих что-то на «коленке» за свои деньги. Им говорили только одно: закладывай любые смыслы в свое кино, но делай его зрительским. Об этой системе у нас писал Кончаловский еще в 1973 году в «Искусстве кино», но его никто не услышал. Я об этом тоже говорил продюсерам, меня поддержали, и хотя это пока утопия, такая комиссия нужна.

Важно, чтобы было движение к зрителю, а российские режиссеры это могут сделать, потому что снимают они профессионально, энергично, и осталось лишь направить эту энергетику в структурное русло. Дойдут ли до этого руки у наших продюсеров, сказать сложно.

