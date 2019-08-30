«Вред ГМО не показан ни в одном исследовании. А проведено их много»

Генетик Светлана Боринская об антипрививочном движении и последних достижениях науки в борьбе с ВИЧ и раком

С генетикой, как ни странно, до сих пор связано немало мифов и заблуждений. Причина этого в безграмотности населения, считает биолог Светлана Боринская, а следствие — в повышенной детской смертности (в случае с движением антипрививочников), неудачных законах (в случае с запретом ГМО на государственном уровне), агрессивном национализме и даже развале семей. Об этом и многом другом — в интервью эксперта «Реальному времени».

«Треть москвичей считает, что в ГМ-растениях есть гены и поэтому они вредны, а в обычных генов нет»

— Светлана Александровна, какие заблуждения существуют сегодня в обществе относительно биологии и генетики?

— Наиболее впечатлившими меня примерами оказались не заблуждения, а элементарная неграмотность. Приведу такой пример. Когда я читала лекции студентам физтеха, они записывали и потом выкладывали конспект в интернет. И вот под лекцией о наследовании групп крови появился комментарий третьеклассницы: «Я интересуюсь этой темой с тех пор, как мой отец (у которого, как и у моей мамы, резус положительный, а у меня, к сожалению, получился отрицательный) сказал мне, что из-за этого я не его дочь, обвинил мою мать во всех смертных грехах и ушел от нас. Так что, дорогой папа, ты глубоко заблуждаешься. Ты не прав!!!»

Описанное девочкой сочетание групп крови у нее и ее родителей полностью соответствует законам генетики, которую ее отец, видимо, прогулял в школе.

— А какие представления бытуют по поводу ГМО?

— Широко распространенные заблуждения о вреде ГМО, к сожалению, были поддержаны в России на законодательном уровне — к сожалению потому, что запрет на выращивание ГМО-культур ставит нашу страну в невыгодное положение. При этом вред ГМО не показан ни в одном исследовании, а таких исследований проводили довольно много.

Страх перед ГМО тоже происходит от неграмотности. Когда-то люди протестовали против консервов, автомобилей, поездов. В моем собственном опросе оказалось, что около трети москвичей считает, что в генетически модифицированных растениях (картофеле, помидорах) есть гены и поэтому они вредны, а в обычных растениях генов нет. Аналогичные результаты получены и в опросах ВЦИОМ и других социологических структур.

Фото mos.ru

В моем собственном опросе оказалось, что около трети москвичей считает, что в генетически модифицированных растениях (картофеле, помидорах) есть гены и поэтому они вредны, а в обычных растениях генов нет

Отношение к ГМО наиболее сильно различает ученых и обычную публику. Недавний опрос в США показал, что 88% ученых считают ГМО безопасными, тогда как среди публики с этим согласны только 37%. Опрос, который я провела на недавно состоявшемся генетическом съезде, показал, что более 65% генетиков и селекционеров считают, что ограничения на выращивание ГМО необходимо отменить или хотя бы модифицировать. К моему удивлению, 10% ученых ответили, что не знают о таком законе или что он их не касается.

«Перенесенные в раннем детстве стрессы оставляют следы на ДНК в виде химических меток, меняющих работу генов»

— А правда ли, что можно определить национальность по ДНК?

— Это тоже заблуждение, с которым мне и моим коллегам приходится часто сталкиваться. Сразу скажу: определить национальность по ДНК невозможно. Можно определить, к представителям какой этнической группы человек наиболее близок генетически. Но это вовсе не означает, что он будет иметь такую же этническую принадлежность.

Многие люди не различают биологические и культурные признаки. Биологические — это те, которые определяются наследственностью, записаны в ДНК, такие как цвет глаз, волос и кожи, группа крови, форма носа, особенности работы некоторых ферментов и так далее. Культурные особенности усваиваются в процессе воспитания в семье, группах сверстников, в обществе в целом. Исторически люди расселялись по обитаемым территориям вместе со своими генами и своей культурой, своими языками. Поэтому часть культурных признаков, естественно, коррелирует с генетическими особенностями. Но это не значит, что гены кодируют язык. Гены определяют лишь возможность научиться говорить, а сам язык человек приобретает после рождения, в процессе общения со своими близкими.

То есть вроде бы ясно, что к генам язык не «пришит», но многие, тем не менее, считают, что гены определяют национальность. Национальные традиции (или этническая принадлежность, этнографы различают эти понятия) так же, как и язык, усваиваются прижизненно, к генам они не «пришиты». Форма носа или цвет кожи не определяют национальность, принадлежность к той или иной этнической группе определяет сам человек, то как он себя осознает. И когда генетики сравнивают ДНК одного человека с ДНК представителей разных этнических групп, они определяют генетическое родство с этими группами, а не национальность. Все родственники могут быть лезгинами или чукчами, или французами. Но это не значит, что сам человек непременно будет считать свою национальность такой же. Он может считать себя американцем или немцем, или русским и помнить при этом о своем происхождении.

Фото 24gadget.ru

Многие люди не различают биологические и культурные признаки. Биологические — это те, которые определяются наследственностью, записаны в ДНК, такие как цвет глаз, волос и кожи, группа крови, форма носа, особенности работы некоторых ферментов и так далее

Национальность для многих людей — часть самоидентификации. Поэтому при обсуждении этой темы появляется много эмоциональных откликов, и иногда это может быть использовано в неблаговидных целях. Один из горе-ученых «вывел» по ДНК, что славяне — это арии и их исконная прародина была, возможно, на территории Сирии. Так как излагает он свои построения с большой уверенностью, некоторые ему верят. Жаль, что даже в ученой среде гуманитарии иногда принимают его сочинения за генетику и считают, что это мы, генетики, несем такую ахинею.

— А насколько вообще жизнь человека обусловлена генами, доставшимися от родителей?

— Сам факт, что человек живет, обусловлен на 100% генами. Не было бы генов, наследственной информации, не было бы жизни. А вот то, какими мы становимся, зависит не только от генов, но и от условий воспитания.

Сейчас показано, что перенесенные в раннем детстве стрессы оставляют следы на ДНК в виде химических меток, которые меняют работу генов и, как следствие, реакцию на дальнейшие стрессы, способность к обучению, состояние здоровья. Показано это как для людей, так и для крыс и других лабораторных животных. Есть признаки, которые полностью определяются генами. Например, цвет глаз или группу крови воспитание изменить не может. А вот психологические особенности, склонность к депрессии или оптимизму, способность к обучению и многое другое очень даже может изменить.

— А что вы думаете о заявлении нобелевского лауреата Джеймса Уотсона о генетически обусловленной разнице в уровнях IQ между представителями разных рас?

— Заявление Джеймса Уотсона, к которому я отношусь с большим уважением, не соответствует имеющимся результатам научных исследований. Уотсон опирается на публикацию результатов исследований, проведенных некорректно. Учитывать его заявление можно только как свидетельство приверженности распространенным в его молодости взглядам, не получившим подтверждения в дальнейших научных исследованиях. Нет никаких научных данных о существовании генетически определяемой разницы в IQ у представителей разных рас.

Уотсон, к слову, в этом не одинок. Нередки случаи, когда ученый, сделавший важное открытие, отказывается признать другие, не менее важные открытия. Например, Эрнст Резерфорд, который очень много сделал для понимания того, как устроены атомы, не признавал возможность использования атомной энергии.

Фото indicator.ru

Уотсон опирается на публикацию результатов исследований, проведенных некорректно. Учитывать его заявление можно только как свидетельство приверженности распространенным в его молодости взглядам, не получившим подтверждения в дальнейших научных исследованиях

«Антипрививочное движение подпитывается безграмотностью»

— Как вы относитесь к антипрививочному движению?

— С печалью. Потому что оно подпитывается безграмотностью. До начала XX века во многих странах, включая Россию, детская смертность составляла 60%. Снижение ее стало возможным благодаря достижениям науки, медицины. Прививки, антибиотики, санитария, общественное здравоохранение — вот что дало возможность нашим детям не умирать, не дожив до подросткового возраста.

Мое мнение: антипрививочники зомбированы недобросовестными (или больными) проповедниками и вследствие этого ставят под угрозу здоровье и жизнь не только своих детей, но и их сверстников. Необходимы социологические исследования причин распространения антипрививочной идеологии, потому что из всех мифов она наиболее губительна для здоровья подрастающего поколения.

И необходимы меры по предотвращению запудривания мозгов населению, просвещение со школы. При этом не в виде сухих лекций, а в индивидуальной и групповой работе психологов и врачей с теми, от кого в первую очередь зависит сохранение здоровья детей, — с молодыми мамами. В некоторых странах приняты и более жесткие меры, в том числе недопущение детей, не привитых без медицинских оснований, в детские учреждения.

Фото kub.media

Мое мнение: антипрививочники зомбированы недобросовестными (или больными) проповедниками и вследствие этого ставят под угрозу здоровье и жизнь не только своих детей, но и их сверстников

— Как продвинулись генетики в изучении ВИЧ?

— Генетические исследования ВИЧ имеют два направления. Первое — это исследования вируса иммунодефицита человека, который очень изменчив. Эти исследования позволили понять молекулярные основы воздействия ВИЧ на организм человека, разработать препараты, тормозящие размножение вируса и развитие болезни, проследить пути распространения вируса.

Второе направление связано с изучением генетически детерминированной устойчивости человека к ВИЧ и СПИДу. Для того чтобы попасть в клетку, вирус использует как «посадочную площадку» белок, расположенный на поверхности клетки. Он называется хемокиновый рецептор CCR5. Есть люди, у которых мутация испортила ген, кодирующий этот рецептор. Соответственно, у них этого белка-рецептора нет, вирусу не за что зацепиться на поверхности клетки. Такие люди почти не заражаются ВИЧ. Их не очень много — около 1—2% на севере России, в Эстонии и Финляндии. На юге Европы их в несколько раз меньше, а на территориях вне Европы они практически не встречаются (если только потомки жителей перечисленных регионов не мигрировали в новые места).

Часть исследований по созданию препаратов против СПИД направлена на то, чтобы «закрыть» рецептор, тогда и инфекция не будет развиваться. Известен случай полного излечения от ВИЧ, когда ВИЧ-инфицированному пациенту необходима была пересадка костного мозга и материал взяли у донора с неработающим геном CCR5.

— А в отношении рака что могут сказать генетики?

— Исследования генетики рака — одно из наиболее финансируемых направлений в генетике. Потому что в развитых странах две основных причины смерти — сердечно-сосудистые заболевания и онкологические. В начале XX века основными причинами смерти были инфекционные заболевания (в России на одном из первых мест — туберкулез) и травмы. Тогда люди до рака не доживали, средняя продолжительность жизни была около 40 лет. Сейчас продолжительность жизни увеличилась и структура смертности поменялась — люди успевают дожить до рака и болезней сердца и сосудов.

В большинстве случаев нормальная клетка делится до тех пор, пока не соприкоснется с другими клетками. Тогда она перестает делиться. Это называется «контактное торможение». Прекращение деления клеток контролируется генами. Гены также контролируют самоубийство клетки (апоптоз) в тех ситуациях, когда «система контроля» обнаружила в клетке поломки жизненно важных систем или разрушение ДНК. Такая «испорченная» клетка должна погибнуть, чтобы организм дальше благополучно существовал.

Фото meduza.io

Исследования генетики рака — одно из наиболее финансируемых направлений в генетике. Потому что в развитых странах две основных причины смерти — сердечно-сосудистые заболевания и онкологические

Сейчас известно, какие гены «сходят с ума» и позволяют клетке бесконтрольно делиться, даже если уже нет места для новых клеток или если клетка «испортилась». Известны мутации в таких генах, которые сильно повышают риск рака. Некоторые виды рака возникают в ответ на инфицирование вирусами. Для рака шейки матки, который в большинстве случаев возникает после инфицирования папиллома-вирусом человека, разработана вакцина. Формально это вакцина против вируса, а по сути — вакцина против рака.

Генетические подходы используются и при лечении рака. Можно посмотреть, как гены меняют работу после введения противоракового препарата, и определить, получен ли лечебный эффект. Можно не ждать ухудшения самочувствия пациента, которое укажет, что препарат надо менять, а сразу определить, есть нужный эффект или нет.

«Российская генетика переживает кризис, связанный с управленческими решениями»

— Какие прорывы были совершены в генетике за последние годы?

— Появились новые методы и приборы для анализа ДНК, это случилось за последнее десятилетие. Резко упала стоимость прочтения полных геномов. Это привело к накоплению больших массивов генетической информации, компьютерный анализ которой дал много новых знаний. Например, анализ генома шестисот тысяч человек показал, что наличие мутаций, которые ранее считались безусловно вызывающими наследственные заболевания, не обязательно приводит к заболеванию. Было обнаружено 13 человек с такими мутациями, вызывающими заболевания в детстве, без каких-либо признаков этих болезней. Почему у этих людей мутации не проявляются, пока неясно.

Быстро развиваются методы биоинформатики — компьютерного анализа генетических текстов. Открыты новые гены, в том числе гены, связанные с болезнями человека. Развитие методов позволяет наблюдать за процессами в отдельной клетке. Очень интересные результаты получены в исследованиях, сочетающих генетические и нейробиологические методы. Прочтены геномы многих животных, растений и других организмов. Все это позволило лучше понять закономерности эволюции, изменило представления о происхождении некоторых видов растений и животных, прояснило взаимодействие организмов в экосистемах.

В исследованиях, касающихся эволюции человека, открыт новый вид — денисовский человек, который жил на территории Азии еще до того, как ее заселил Homo sapiens. Геномный анализ показал, что и «денисовец», и неандерталец оставили след в наших генах.

Фото snob.ru

Появились новые методы и приборы для анализа ДНК, это случилось за последнее десятилетие. Резко упала стоимость прочтения полных геномов. Это привело к накоплению больших массивов генетической информации, компьютерный анализ которой дал много новых знаний

— Какой вклад делает в это российская школа генетики?

— У российских генетиков есть яркие открытия. В этом году были опубликованы результаты исследований новосибирских ученых — они обнаружили, что у певчих птиц в половых клетках есть дополнительная хромосома, которая, по предположению ученых, возникла около 35 тысяч лет назад. Красноярские генетики изучили геномы хвойных деревьев (лиственница, пихта, сосна). В сотрудничестве с белорусскими учеными была создана трансгенная коза. В 2011 году генетики помогли криминалистам установить личность исполнителя теракта в аэропорту Домодедово, определив по его ДНК вероятный регион происхождения.

Наиболее известны достижения медицинской генетики, когда открывают мутации, связанные с болезнями. Для нескольких сотен наследственных заболеваний возможна дородовая диагностика.

Но российская генетика, как и вся российская наука, переживает кризис, связанный с управленческими решениями. Проводить экспериментальные исследования в России намного сложнее — многие реактивы и оборудование не производятся в нашей стране, надо закупать за рубежом. При этом стоимость их увеличивается иногда в разы, а их получения нужно ждать месяцами. Да и с российскими реактивами есть сложности — их закупку надо планировать заранее, вносить в план финансово-хозяйственной деятельности, проводить тендер, который могут выиграть далеко не лучшие. Ведь реактивы для научных исследований нужны не самые дешевые, а соответствующие определенным требованиям к качеству. Эти вопросы ученые поднимали уже не раз — обещания решить были, но необходимых решений по-прежнему нет.

Наталия Федорова﻿