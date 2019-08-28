«Пластик, а не ядерные бомбы — главное изобретение XX века»

Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Материалы, изобретенные человеком, в частности пластик, вовсе не такое однозначное зло, каким его объявляют инициаторы «крестовых походов за экологию», считает Герман Садулаев. «Реальное время» публикует без сокращений колонку писателя и публициста, вышедшую в сетевом издании «Взгляд.ру».

Американский комик (ныне покойный) Джордж Карлин говорил: нет причин для беспокойства о плохом экологическом состоянии планеты, с планетой нет никаких проблем, планета интегрирует все, в том числе и пластик, возможно, и сам человек существует для того, чтобы производить пластик и добавлять его в экосистему планеты. Это, конечно, сарказм. Но и паника по поводу якобы скорой экологической катастрофы выглядит нелепо.



Что касается угрозы «глобального потепления из-за промышленной деятельности человека», то это, скорее всего, фикция, способ политического давления на геополитических конкурентов и экономического шантажа развивающихся стран. Несмотря на фактический запрет в глобальных либеральных СМИ освещать проблему с иных точек зрения, многие серьезные ученые осторожно высказывают мнение, что человек едва ли может изменить климат, климат планеты меняется сам, циклически, из-за причин естественного характера.

Ледниковый период наступил не потому, что человек начал расселяться по Северному полушарию и хищнически потреблять природные ресурсы. Планета не собиралась вымораживать хомо сапиенс как тараканов. Хотя в этой идее, безусловно, что-то есть. Но для «стендапа», а не для серьезной науки.

Фото Максима Платонова

Мы действительно производим огромное количество пластика, используем его прежде всего в качестве упаковки, а потом выбрасываем. Пластик заполняет растущие как на дрожжах свалки, пластик попадает в реки, моря, океаны и становится причиной гибели огромного количества живых существ. Да и просто, честно говоря, некрасиво

Мы здесь, в России, никакого «глобального потепления» вообще не ощущаем. Только глобальное похолодание и новый ледниковый период. Расскажите о «глобальном потеплении» жителям Санкт-Петербурга, у которых теплое солнечное лето длится два дня в году (хорошо, если попадает на выходные).

Следующей после «глобального потепления» целью «крестовых походов за экологию» является пластик — его производство, потребление и утилизация. Пластик стал врагом номер один или номер два для человечества. И нельзя сказать, что проблемы не существует. Мы действительно производим огромное количество пластика, используем его прежде всего в качестве упаковки, а потом выбрасываем. Пластик заполняет растущие как на дрожжах свалки, пластик попадает в реки, моря, океаны и становится причиной гибели огромного количества живых существ. Да и просто, честно говоря, некрасиво.

Если сегодня вы приезжаете на курорт в любые «лишь слегка тронутые цивилизацией дикие природные ландшафты», то вместо обещанных рекламным проспектом и фоточками из «Инстаграма» золотых пляжей и голубой воды можете встретить по кромке берега плавучие мусорки, состоящие главным образом из пластика. В пятизвездочном отеле рано утром, до того, как отдыхающие проснутся, специально обученные люди почистят пляж. А в трехзвездочном, возможно, придется выбираться к чистой воде через плавающие у берега пакеты и пластиковые бутылки.

Проблема с пластиком есть, она непридуманная (в отличие от «глобального потепления»). Но какие предлагаются решения? Производить меньше, потреблять меньше, использовать другие виды упаковки и так далее. А давайте попробуем непредвзято подумать, чем стал пластик для человечества в XX веке и остается в XXI. Мы с удивлением обнаружим, что изобретение и широкое внедрение пластика стало громадным шагом вперед и даже спасением цивилизации.

Изобретение пластика можно сравнить с изобретением керамики, посуды из сначала необожженной, а потом обожженной глины. На заре истории человечества, более чем за 20 000 лет до нашей эры, люди начали изготавливать керамические изделия, включая посуду. Благодаря посуде люди смогли лучше готовить на огне и сохранять пищу, еда стала лучше качеством и более доступна, люди смогли жить дольше, рожать и воспитывать больше детей, человечество стало расти. Были и другие причины, но керамика сыграла свою важную роль.

Благодаря индивидуальной пластиковой упаковке продуктов питания стало возможным транспортировать еду куда угодно, не рискуя распространять вместе с едой болезни

Пластик тоже вытолкнул человечество в новую эпоху. Пластик, а не ядерные бомбы — главное изобретение XX века, которое изменило наш быт. Прежде всего это касается упаковки продуктов питания и воды. Пластиковая упаковка — наиболее дешевая, легкая, практичная, прочная, непроницаемая для болезнетворных микроорганизмов.

Благодаря индивидуальной пластиковой упаковке продуктов питания стало возможным транспортировать еду куда угодно, не рискуя распространять вместе с едой болезни. А ведь не только в чумные Средние века, но и в недавнее время эпидемии были в числе главных угроз для человечества. В 1918 году от пандемии «испанского гриппа» умерло около 50—100 миллионов человек, то есть от двух до пяти процентов населения планеты. В числе причин называют антисанитарию, незащищенность продуктов питания.

Готовы ли мы сейчас, отказавшись от пластика, снова столкнуться с массовыми заболеваниями, с повальной дизентерией и прочими «радостями» так называемого естественного, природного бытия?

Борьба с пластиком имеет четко выраженный классовый и империалистический, постколониальный аспект. Ведь страны развитого капитализма, страны Запада, смогут найти какую-то альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном использовании пластика и так далее. Но для третьего мира запрет пластика может стать катастрофой. Именно в странах третьего мира пластик спасает людей от вымирания из-за эпидемий; только в пластиковой упаковке многие популяции могут получать чистую воду, и никак иначе.

Фото nsn.fm

Готовы ли мы сейчас, отказавшись от пластика, снова столкнуться с массовыми заболеваниями, с повальной дизентерией и прочими «радостями» так называемого естественного, природного бытия?

Благодаря пластику сократилась смертность в развивающихся странах, стало меньше болезней и страданий. И мы имеем на одной чаше весов страдания умирающих от болезней и плохого питания детей бедных «цветных» народов, а на другой чаше весов — «страдания» богатого белого туриста, который морщится, заходя в воду на пляже через плавающий пластиковый мусор.

Решение проблемы пластика должно лежать не в сфере запрета и ограничения его использования. А в разработке и повсеместном внедрении практик раздельного сбора мусора и утилизации пластика, его переработки и повторного использования. Ведь пластик — это не только вредный мусор, но и полезное, ценное сырье для промышленности.

Может быть, для наших потомков залежи древнего пластика станут полезными ископаемыми, и они будут удивляться, почему мы были такими глупыми и непрактичными, почему просто выкидывали ценнейший материал вместо того, чтобы использовать его снова и снова.

