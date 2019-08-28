100 дней Зеленского: «Тишь, гладь да божья благодать»

Какими успехами отличился новый президент Украины за три месяца, что не удалось и чего ожидать в будущем — мнения экспертов

Ровно 100 дней назад актер и шоумен Владимир Зеленский стал президентом Украины, неожиданно как для украинцев, российских властей и экспертов, так и, похоже, для самого себя. За три месяца с лишним с момента его инаугурации прозвучало множество заявлений самого Зеленского и членов его команды, в частности, касающихся российско-украинских отношений. Газета «Реальное время» поговорила с российским публицистом и обозревателем «Эха Москвы» и «Радио Свобода» Леонидом Радзиховским и украинским политэмигрантом, обозревателем портала «Украина.ру» Александром Чаленко о том, что успел или не успел сделать «шоумен-президент» за одно лето 2019 года и чего от него ждать в скором времени.

«Никаких военных действий в эти 100 дней не было»

Российский публицист и обозреватель «Эха Москвы» Леонид Радзиховский считает, что говорить о каких-то крупных успехах нового президента Украины пока не приходится: «пусть в каком-то городишке, станице или деревеньке в Донбассе при Зеленском произошло разведение войск, но такие разведения бывали и раньше», и скорее все это могло представлять не разводку войск, а «разводку» зрителей, считает он. С другой стороны, отмечает Радзиховский, за 100 дней нового президента погибли, по его данным, всего четыре украинских военнослужащих, а это означает, что никаких военных действий в эти 100 дней не было.

— И это значит, что сейчас на этой так называемой «войне» (в огромных кавычках) вообще ничего не происходит: сплошь тишь, гладь да божья благодать. А при Порошенко были довольно интенсивные все-таки военные перестрелки, и за 100 дней Порошенко погибало далеко не четыре человека. Но теперь Зеленскому предстоит гораздо более сложная вещь: добиться мира на Донбассе не де-факто, не де-юре, а «де-пиар». Потому что все отношения России с Украиной до сих пор — это пиар и ложь с двух сторон, которую делают наши коллеги и на Украине, и в России. Ложь российских СМИ и российской пропаганды заключается в том, что на Украине фашистский режим, что Украина завтра развалится, что у них перманентный, непреходящий кризис и чуть ли не гражданская война. Нет там никакого фашистского режима, и разваливаться они не собираются, — объяснил в интервью «Реальному времени» журналист «Радио Свобода».

Ложь украинской пропаганды заключается, по словам Леонида Радзиховского, в том, что идет война, что Россия не сегодня завтра нападет на Украину, захватит и оккупирует, что Россия уже оккупировала Донбасс. Это тоже все ложь — никакой войны даже близко нет, и при Порошенко ее не было. Обозреватель «Эха Москвы» уверен, никто ни на кого не нападет и 4,5 года не нападал: «Донбасс не оккупирован, в Донбассе нет регулярных частей российской армии, есть наемники или добровольцы из России, которые живут в подчинении Москвы и за счет Москвы, но никакой военной оккупации там нет».

Зеленскому необходимо будет проколоть «мыльный пузырь лжи и вранья»

— Это двойная ложь создала огромный мыльный пузырь, на нем в огромной степени держалась власть Порошенко, который все время рассказывал сказки, что он воюет с агрессором, с российской армией, ведет эту «священную войну». И на той же лжи держится и российская политика, та же самая логика: да, есть у нас отдельные внутренние недостатки, и воруют, но главное, что мы противостоим украинским фашистам. Если включите любой российский телеканал, то увидите, что все шоу про Украину и украинский фашизм, и ни одного про Россию, — уверяет Радзиховский.

По его мнению, так как Зеленский пришел к управлению страной на волне отвращения к прежней украинской власти, ему предстоит сделать почти невозможное, с одной стороны, и одновременно легкую вещь — с другой: «проколоть мыльный пузырь этой лжи и вранья, назвать кошку кошкой и поставить точку». Это будет значить зафиксировать фактическое положение вещей на сегодня, когда нет ни боевых действий, ни стрельбы, ни убитых, как это было сделано в свое время на границе Грузии и Абхазии, Приднестровья и Молдовы, где есть сепаратистские территории, но никаких военных действий нет.

Для Путина все это жизненно необходимо так же, как и для Зеленского, заявил Леонид Радзиховский. Как Зеленскому сегодня необходимо оправдать надежды избирателей, так и Путину необходимо восстановить доверие своего избирателя и получить от него новый кредит на волне успеха. Фото kremlin.ru

Почему решение Зеленского может оказаться выгодным Путину

— Зеленскому необходимо закрепить это де-юре и продать с точки зрения пиара как свою великую победу. Порошенко врал, что идет война? Прекрасно! А я использую эту ложь, буду кричать, что эту войну прекратил и установил мир. Если ему удастся оседлать пиаровское вранье Порошенко и развернуть это вранье в свою пользу, то он прекратит несуществующую войну, бои, жертвы и станет великим миротворцем и спасителем Украины, — полагает Радзиховский. — Выгодно ли это для России? С одной стороны, нет — потому что о чем же тогда будет врать российский телевизор, если окончательно прекратится вся эта украинская «бадяга»? С другой — крайне выгодно, потому что вранье про войну и вооруженный конфликт — это одна из причин разрыва России с Западом. Если вранье прекратится, если вместо этого будут говорить, что произошли позитивные перемены, что отношения налаживаются, что главное, страшные грозные военные действия закончились, то тогда многочисленные лоббисты России в Евросоюзе смогут сказать: «Ну так давайте тогда и санкции отменять или уменьшать! Давайте вернем наконец Россию в «восьмерку», вот видите, Путин же прекратил войну!»

Для Путина все это жизненно необходимо так же, как и для Зеленского, заявил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Леонид Радзиховский. Как Зеленскому сегодня необходимо оправдать надежды избирателей, тот кредит доверия, который ему дали украинцы, так и Путину необходимо восстановить доверие своего избирателя и получить от него новый кредит на волне успеха. Какого? «Ну как же? Крым наш? Наш. Донбасс не сдали? Не сдали. А отношения с Западом налаживаются! Вывод: Путин всех переиграл!» Решение этой двойной задачи однозначно выгодно и украинской, и российской сторонам, такую ситуацию Радзиховский называет «пиаровским мультипликатором, который превращает тыкву в карету»:

Леонид Радзиховский: «Стоит же сделать ровно то же самое, только вывернуть наизнанку с точки зрения пиара — и он герой, прекратил войну, установил мир!» Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

— Зеленский мог бы сказать правду: никакой войны нет, прекращать мне абсолютно нечего, что эти анекдотические перестрелки ни о чем, и четверо погибших — не главная проблема Украины, а прекратить политический конфликт в Донбассе я не могу, потому что жители Донбасса не хотят возвращаться в Украину на условиях полного подчинения Киеву, но возвращать их на привилегированных условиях не захочет остальная Украина («за что же сепаратистам и мятежникам давать привилегии?»). Но если бы он так сказал, то стал бы политическим самоубийцей. Стоит же сделать ровно то же самое, только вывернуть наизнанку с точки зрения пиара — и он герой, прекратил войну, установил мир! Вот задачи, стоящие сегодня перед Зеленским.

«Порошенко договорился с Зеленским или олигархом Игорем Коломойским, получив гарантии, что его не будут преследовать»

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру» и политэмигрант, отчасти согласен с Радзиховским и считает, что по большому счету за 100 дней Зеленским не было сделано ничего. Но украинский журналист в разговоре с нами тоже вспомнил ряд позитивных моментов, в числе которых назвал не только «реальное разведение войск в станице Луганской как со стороны украинской армии, так и народной милиции Донбасса (84 раза пытались сделать до этого — и не могли), но и отсутствие политических репрессий, новых политзаключенных и подвижки по предстоящему обмену пленными».

— Но что касается каких-то реформ Зеленского, о которых он заявлял [в предвыборной кампании], то я их не вижу. Конечно, можно сказать, что только выборы прошли, что у него и правительства своего нет. Но почему нет громких антикоррупционных действий? Всем известно, чем занимался президент Порошенко, известны коррупционные схемы «Роттердам плюс» [методика формирования цены на топливную составляющую, в частности на уголь], энергетические схемы, банковские аферы. Их спокойно можно было за три месяца свернуть, завести уголовные дела на Порошенко, арестовать его. По-видимому, Порошенко договорился с Зеленским или олигархом Игорем Коломойским, стоящим за Зеленским, получив гарантии, что его не будут преследовать. Он ведь сначала сбежал с Украины с семьей на двух самолетах! Но потом вернулся. Я очень хорошо знаю Петра Алексеевича, и если была бы хоть малейшая возможность его ареста — он бы в жизни никогда не вернулся! Стало быть, получил твердые гарантии. И это настраивает на не очень оптимистический лад, — с сожалением отмечает Чаленко.

Ждать от Зеленского реформ трудно, так как актер и не собирался становиться президентом

В то же время политэмигрант признает, что требовать с Зеленского реформ затруднительно из-за того, что тот никогда и не собирался быть президентом, а был лишь техническим кандидатом Тимошенко, его нанял олигарх Игорь Коломойский (на его канале «1+1» крутилась программа с Зеленским «Студия Квартал-95» и сериал «Слуга народа»). У Зеленского не было ни своей команды, ни программы.

Коломойский, по словам Чаленко, рассчитывал на то, что Зеленский сможет критиковать его врага — Порошенко, и получит на выборах процентов 10, а уже потом можно будет голосовать за Тимошенко. Зеленский, напоминает журналист, даже ходил на совещания с Юлией Тимошенко. Ожидалось также, что осенью 2019 года Зеленский проведет свою фракцию «Слуга народа» в Раду, получив все те же 10%, и через его фракцию олигарх Коломойский мог бы ставить на голосование нужные ему вопросы. Но неожиданно для всех Зеленский «рванул», опередив и Тимошенко, и Порошенко. 73% проголосовавших за Зеленского, считает Чаленко, это не его рейтинг, и даже не антирейтинг Порошенко. Просто в Зеленском украинцы видели учителя истории Голобородько, его персонажа из сериала «Слуга народа», и голосовали за персонажа сериала. Поэтому, уверен Чаленко, рейтинги Зеленского впоследствии будут падать.

Политэмигрант признает, что требовать с Зеленского реформ — затруднительно из-за того, что тот никогда и не собирался быть президентом, а был лишь техническим кандидатом Тимошенко. Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Чего ждать от нового президента Украины в будущем

— Что касается отношения Зеленского к Европе и России, то очевидно, смотрит он в сторону Европы. Но можно прогнозировать, что отношения между Россией и Украиной все-таки имеют шанс улучшиться. Можно вспомнить речь Зеленского 24 августа на Дне независимости Украины — там ни разу не прозвучало «Россия — страна-агрессор», а Порошенко бы раз 15—20 об этом сказал. Также возможно, что при Зеленском будет восстановлено авиасообщение, которое было прервано, между Киевом и Москвой (сейчас есть только поезд). Возможно, снимут ограничительные меры, уберут черные списки с обеих сторон [списки с людьми, которым запрещен въезд в Россию или Украину]. Может быть, будут подвижки в Донбассе — потому что война уже всем надоела! Но сейчас, через 100 дней, сказать что-либо конкретное нельзя. Что-то точное можно будет сказать либо к новому году, либо к весне, — объяснил эксперт сайта «Украина.ру».