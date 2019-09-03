Томас Шахнер, сантехника Grohe: «Открытие образовательного центра в Казани весьма вероятно»

Вице-президент Grohe по региону Восточная Европа о движении WorldSkills и трендах рынка сантехники

Фото: Ринат Назметдинов

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills в Казани вместе с иностранными конкурсантами посетили представители мировых брендов. Они участвовали в создании технических заданий и предоставили оборудование. В этом году компания Grohe, чья продукция представлена на рынках 150 стран, поддержала компетенцию «Сантехника и отопление». В интервью «Реальному времени» вице-президент Grohe по региону Восточная Европа Томас Шахнер рассказал о том, какую сантехнику покупают в Европе, как компания пережила кризис и какие планы по развитию бизнеса в России.

«Мы тесно работаем с сантехниками, которые участвуют в чемпионатах WorldSkills»

— Господин Шахнер, как давно и в каких странах вы сотрудничаете с WorldSkills?

— Компания Grohe представлена в 150 странах. Наше сотрудничество с WorldSkills длится уже пять лет. Для нас это очень важно, поскольку мы хотим работать с организациями, которые помогают молодым специалистам, мастерам-сантехникам получать образование и развивать навыки. Мы обеспечиваем их нашим оборудованием, чтобы в будущем они стали универсальными и востребованными экспертами по монтажу, эксплуатации, ремонту или замене санитарно-технических устройств и могли гарантировать уровень сервиса, соответствующий европейским стандартам.

Нам важно, чтобы оборудование устанавливали технически обученные люди. Тогда можно избежать нанесения ущерба дому из-за неправильного монтажа.

Сейчас мы ищем партнерство с компаниями, обладающими техническими навыками



— Отслеживаете ли вы судьбу победителей чемпионата и интересуют ли они вас в качестве будущих сотрудников компании?

— Определенно. Мы, как производители, тесно работаем с установщиками, сантехниками-участниками WorldSkills. Сейчас мы ищем партнерство с компаниями, обладающими техническими навыками и которые могут устанавливать наши продукты в домах, аэропортах — везде, где они используются. К тому же мы активно занимаемся обучением и стажировками на наших пяти заводах.

— Компанией была разработана отраслевая обучающая программа Grohe Plumber’s school по квалификации «сантехник». В рамках этой программы на базе профильных учебных заведений в Москве, Хабаровске, Бишкеке, Нур-Султане и других городах уже были открыты специализированные классы. Планируется ли открытие подобных центров и на территории Татарстана?

— Мы рассматриваем такую возможность, потому что уверены в том, что Казань является важным мегаполисом в России. Мы всегда в поиске учебных заведений, которые бы могли сотрудничать со школой Plumber’s School. Поэтому открытие центра в Казани весьма вероятно.

— Посетили ли вы в России учебное заведение, выпускающее специалистов, близких к вашему производству?

— Да, мы побывали в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 в Москве. Я вижу, что в колледже есть большой потенциал для индустрии. Чем больше мы обучаем молодых людей функциональным навыкам, тем лучше для нас. Также у нас есть долгосрочные партнерства с колледжами в Санкт-Петербурге, Баку и в других городах.

«Grohe инвестирует не в заводы, а в людей»

— Какие страны из Восточной Европы показывают наибольшие темпы по объемам продаж?

— В Центральной Азии уверенно растет рынок Казахстана, а в Восточной Европе — Болгария.



— Какую долю в общем объеме продаж занимает российский рынок?

— Объем продаж продукции Grohe на рынке сантехники в России занимает 16%, а если брать в мировом масштабе, то доля российского рынка составляет 6%. В Европе и Средней Азии ваша страна на пятом месте по количеству продаж.

— Что сейчас ограничивает развитие Grohe в России?

— На самом деле ничего. В России Grohe развивается уверенно: у нас сильные партнеры, дистрибьюторы. Я не вижу никаких барьеров. Мы можем укомплектовать полностью ванную комнату. Сейчас клиенты хотят, чтобы ванная стала зоной релакса, а не только местом, где можно умыться. Такие же предпочтения и у покупателей в России.

— Как предпочтения россиян в сантехнике отличаются от жителей Европы?

— Честно говоря, я не вижу огромной разницы. Хотя, конечно, есть определенные различия в спросе на продукты на разных рынках. Например, термостат — это смеситель, который поддерживает постоянную температуру воды даже при резком изменении давления. На некоторых рынках на термостаты наблюдается повышенный спрос, а вот в России они не так востребованы.

Некоторые наши продукты встраиваются в информационные технологии и подключаются к интернету



— В сторону каких трендов сейчас развивается рынок сантехники?

— Клиенты обращают внимание на сочетание предметов в ванной комнате, чтобы душ, смеситель, ванная и керамика были в едином стиле. Также клиенты очень заинтересованы в «умных» технологиях. Некоторые наши продукты встраиваются в информационные технологии и подключаются к интернету. Покупателям важно экономить воду не только из-за денег, но и для защиты окружающей среды.

— Назовите объем инвестиций компании в российский рынок за последние пять лет?

— Мы инвестируем в Россию больше, чем во многие другие рынки. Россия для нас — один из важнейших регионов, потому что местный рынок моментально реагирует на наши инновационные решения. У нас есть собственная логистическая сеть, свои склады, шоурумы. Главное, мы инвестируем в людей! У нас сильная команда, которая идеально представляет ценности бренда, а комбинация хорошего бренда и хороших людей — это и есть формула успеха.

«В 2010—2011 году сумели достичь докризисного уровня»

— Компания реализует более 82% выпускаемой продукции за пределами Германии. Какие новые рынки вы бы хотели освоить, а на каких увеличить долю продаж?

— Поскольку Grohe — это огромная интернациональная компания, то нашу продукцию можно найти практически во всех точках земного шара. Правда, в Африке нам есть куда расти, там мы представлены на севере и юге. Но планируем занять весь регион, если найдем надежную клиентскую базу.

— Изменился ли спрос на оборудование Grohe в мире во время кризиса и восстановился ли сейчас?

— Финансовый кризис 2008—2009 года, конечно, нас затронул, но мы с ним справились и в 2010—2011 году сумели достичь докризисного уровня. Во время кризиса нам пришлось сократить производство из-за отсутствия спроса и уменьшить рабочий день на заводах. Впрочем, это нам помогло: мы смогли сохранить всех работников, не пришлось никого увольнять.

В Московской области мы открыли отдел по комплектации готовых решений для монтажа



— Планирует ли Grohe в будущем открыть в России собственное производство?

— Из пяти наших заводов три находятся в Германии. И сейчас для открытия небольших производств по сборке оборудования мы рассматриваем страны Восточной Европы, потому что здесь у нас есть спрос на сантехнику. Чтобы покупатели могли пользоваться нашей продукцией, мы организовали в Московской области отдел по комплектации готовых решений для монтажа.

Планов по открытию завода в России у нас пока нет, потому что нам нужно использовать существующие предприятия, большинство из которых работает в три смены. Но мы открыты к инвестициям в будущем. Я уверен, что у нас будет больше заводов. А сейчас наши объемы покрываются действующими пятью заводами.

— Какие цели ставит перед собой Grohe на ближайшее будущее?

— В Grohe я работаю 9 лет, а должность вице-президента компании по региону Восточной Европы занимаю с начала апреля. Сейчас моя цель — увеличить объемы продаж и обеспечить наших клиентов лучшим сервисом. Если мы хотим стать успешными в будущем, то нам нужно прислушиваться к покупателям и повышать их удовлетворенность нашими продуктами.

Екатерина Гумарова, перевод Айгуль Зиятдинова, фото Рината Назметдинова