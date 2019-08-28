Дамир Габдулхаков: «Мы стараемся предложить клиенту больше, чем другие, или дать то же, но за меньшие деньги»

Онлайн-конференция с управляющим банка «Открытие» в РТ

1 января закончилось объединение банка «Открытие» с «Бинбанком», а 2 июля официально завершилось его финансовое оздоровление. «Открытие» — первый и пока единственный банк в России, который сумел выйти из санации, добившись устойчивой прибыли. Сегодня это системно значимый банк, один из десяти крупнейших в стране, с высокими международными рейтингами надежности. Дамир Габдулхаков, управляющий банка «Открытие» в РТ, рассказал «Реальному времени» о том, что уже сделано, а что — еще только планируется сделать, и ответил на вопросы читателей.

О взрывном росте и двух трендах на рынке банковских услуг



По словам управляющего, финансовая корпорация «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа с большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В ее составе — компании финансового рынка: крупнейшая розничная страховая компания «Росгосстрах», негосударственный пенсионный фонд «Открытие», Управляющая компания «Открытие», «Открытие Брокер», АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта».

Ядро финансовой группы — банк «Открытие», который по большинству критериев входит в топ-10, а по некоторым параметрам — в топ-5 в стране. Также в группу входит банк «Точка» с развитыми каналами удаленного интерфейса, очень популярный среди предпринимателей. «Росгосстрахбанк» будет специализироваться на автокредитовании.

В Республике Татарстан у банка «Открытие» 13 отделений: 10 в Казани, по одному — в Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. Развернута обширная банкоматная сеть, развито направление торгового эквайринга. Есть сервисы по доставке карт на дом, любой желающий может заказать карту онлайн: ее привезут в удобное время по любому адресу.

В первом полугодии 2019 года финансовая группа показала рост прибыли в 19 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Если в 2019 за первые шесть месяцев прибыль составила 1,8 миллиарда рублей, то в этом году — 33,4 миллиарда. Таким образом, прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год, рассказывает Дамир Габдулхаков.

— Мы позиционируем себя как универсальный банк, который развивает все направления классического банковского бизнеса: корпоративные, инвестиционные, розничные услуги, решения для малого и среднего бизнеса, а также Private Banking. Благодаря тому, что банк «Открытие» входит в большую финансовую группу, мы можем предложить клиенту комплексное решение, — пояснил управляющий.

Говоря об общих трендах, сложившихся на рынке банковских услуг Татарстана, Дамир Габдулхаков поясняет, что они те же, что и в целом на российском рынке.

Первый тренд — продолжение процессов цифровизации. Все больше услуг перемещаются в онлайн, активно развиваются дистанционные каналы для взаимодействия с банками, разрабатывается и совершенствуется интерфейс приложений и интернет-банка. Но при этом важно отметить, что не все клиенты переходят на цифровые каналы обслуживания. Спрос на «живое общение» тоже не падает. Меняется структура общения: технические вопросы клиенты стараются решать в дистанционных каналах, а за смысловыми финансовыми консультациями — приходят в отделение банка.

Второй тренд российского банковского рынка, который отмечает Дамир Габдулхаков, — снижение процентных ставок. Мы можем наблюдать ступенчатое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и вслед за ней меняется стоимость большинства кредитных продуктов для физических лиц и предприятий. Они становятся доступней.

Как развивается ваша технологическая платформа?

— Банк очень серьезно вкладывается в ее обновление, постоянно повышая стандарты дистанционного обслуживания. Кроме развитой сети отделений, в Казани у нас есть кол-центр, который обслуживает всю европейскую часть России по ряду операций. В нем работают более 500 человек.

В середине ноября текущего года планируется открытие Skyoffice — контакт-центра нового формата. В нем будут работать около 280 человек. Этот сервисный центр будет специализироваться на работе с МСБ, поддерживать коммуникацию не только посредством телефонии, но еще и в чатах, мессенджерах, в формате видеозвонков. Основной критерий оценки работы сотрудников в нем — количество проблем, решенных после одного звонка, степень удовлетворенности клиентов. Поэтому там будет работать образованный, высококвалифицированный персонал. Сейчас идет обучение сотрудников.

Как прошло объединение банка «Открытие» и «Бинбанка», какие проблемы пришлось решать при этом?

— У банков была разная IT-платформа, разная корпоративная культура, разная продуктовая линейка. Но за то небольшое время, которое прошло с начала объединения, нам удалось сделать очень многое. Все отделения перешли на одну технологическую платформу, предлагается единая продуктовая линейка, стал единым и интерьер, и экстерьер отделений.

Важно, что нам удалось сохранить ключевые команды обоих банков, объединить их единой корпоративной культурой. При этом у нас уже был большой опыт интеграции. На протяжении истории своего развития мы постоянно кого-то присоединяли, переходили с одного программного продукта на другой, переводили балансы. Пользуясь этим опытом, мы объединили банки почти безболезненно для наших клиентов. Фактически, единственное неудобство, которое они заметили, —техническая смена реквизитов.

Об ипотеке и эскроу-счетах

Ипотека — одно из приоритетных направлений работы банка «Открытие». Сейчас по объему выданных ипотечных кредитов он вышел на шестое место в России. Дамир Габдулхаков рассказывает, что с начала 2019 года в Татарстане банк выдал ипотечным заемщикам уже больше миллиарда рублей.

Планируется ли дальнейшее снижение процентной ставки по ипотеке и предоставляете ли вы специальные ипотечные условия клиентам банка «Открытие»?

—У нас нет разницы в процентных ставках по ипотеке на первичное и вторичное жилье: ставка для клиента единая. При этом она одна из самых привлекательных на рынке: в среднем 9,2%, а по ряду застройщиков — 9% годовых. Мы снизили ее буквально несколько недель назад, надеемся, что и дальше сможем это делать, лишь бы позволяла экономическая ситуация в стране.

С 1 июля 2019 года застройщики могут продавать недостроенные квартиры только с использованием эскроу-счетов. Как вы считаете, изменит ли этот закон структуру строительного рынка?

— Эти новации действительно сильно меняют ситуацию на строительном рынке. Теперь застройщики не могут продавать квартиры дольщикам напрямую: они получат доступ к средствам покупателей, только когда сдадут дом. Вариантов у них два: первый — строить полностью на свои деньги, второй — обратиться в банк за кредитом.

Думаю, что те застройщики, которые чувствуют себя уверенно и имеют хороший кредит доверия у покупателей, с новой схемой ничего не потеряют, а наоборот, приобретут. Но те строительные компании, которые неуверенно стоят на ногах, могут испытать серьезные трудности.

Что эта схема дает покупателю?

— Для него это очень цивилизованный и безопасный путь — оценка рисков теперь с покупателя квартиры перекладывается на банк. Мы оцениваем финансовое состояние компании, наличие всей разрешительной документации, адекватность проекта, его рентабельность и окупаемость, отслеживаем всю его реализацию. А деньги вкладчиков хранятся на эскроу-счете. Гарантия Агентства по страхованию вкладов в случае эскроу-счета распространяется на сумму до 10 миллионов рублей, так что покупатель защищен от всех рисков.

Банк «Открытие» входит в число российских банков, которым разрешено быть эскроу-агентом. Как вы реализуете эту работу?

— В первую очередь, как управляющий, я очень горжусь тем, что мы сформировали качественную экспертизу в нашем региональном подразделении. У нас есть специалисты, которые разбираются в стройке и могут ее анализировать, есть своя инжиниринговая служба. Это позволяет говорить на одном языке со строителем и сократить время анализа проекта.

Наличие высокопрофессиональной команды позволило нам первыми в России реализовать сделку проектного финансирования застройки не единичных домов, а целого жилого комплекса. Мы заключили договор проектного финансирования на 7,6 миллиарда рублей с компанией «Унистрой» на строительство жилого комплекса «Весна 2». Сейчас идут переговоры и ведется работа с рядом других крупных застройщиков.

Если говорить про работу с эскроу-счетами, то цифру в 200 миллионов рублей по остаткам на них мы превысили еще месяц назад. Важно отметить, что у нас есть ряд застройщиков, которых мы не кредитуем, но которые доверили нам обслуживание эскроу-счетов своих покупателей.

Действительно ли застройщики, которых вы кредитуете, переложат свои издержки на клиентов, подорожает ли в связи с этим новое жилье?

— В случае если вы покупаете жилье у устойчивой строительной компании, то это миф. По мере того, как растет остаток на эскроу-счетах, ставка по кредиту, который был предоставлен застройщику, снижается. И при определенном соотношении этих средств она становится равной 0,01 процента. То есть стоимость банковского кредита для застройщика будет почти нулевой. А значит, и издержки у него практически не вырастут, и перекладывать на покупателей будет нечего.

О кредитах для бизнеса и для частных клиентов

В линейке кредитных предложений банка «Открытие», по словам Дамира Габдулхакова, есть выбор на разный кошелек и разные потребности. Лимиты по кредитам для частных лиц одни из самых высоких на российском рынке: до нескольких миллионов, рассказывает управляющий. Принимая решение о возможности кредитования, банк проводит комплексную оценку финансовых возможностей клиента, ведь он не может рисковать средствами вкладчиков и инвесторов.

Есть ли сферы малого бизнеса, которые банки кредитуют охотнее?

— Банку важно только одно: сможет ли клиент выплатить кредит, а из какой он отрасли — это уже вторично. Когда мы проводим финансовый анализ, мы оцениваем, насколько бизнес устойчив, дифференцирована ли база покупателей и поставщиков, нет ли в работе ярко выраженной сезонности и насколько реальна возможность убытков. Нужно, чтобы компания имела грамотный менеджмент и проводила финансовое планирование. Конечно, есть отрасли, которые мы не кредитуем принципиально, исходя из требований действующего законодательства: например, игорный бизнес. Но в остальном ограничений нет.

Дадут ли мне кредит, если я хочу открыть бизнес?

— Банк не является венчурным фондом, поэтому не вкладывается в стартапы. Мы оперируем деньгами вкладчиков и акционеров, поэтому не можем себе позволить такие риски. Начинающему бизнесмену нужно обращаться в венчурные компании или рисковать собственными средствами.

Если у человека есть вклад в вашем банке, он сможет получить кредит по более выгодной ставке?

— По закону вклад должен быть выдан клиенту по первому требованию — значит, как таковой он не может являться обеспечением по кредиту. Поэтому при определении условий кредитования мы используем одинаковый подход для всех клиентов, имеющих и не имеющих вклады в нашем банке.

Выгодно ли погашать кредит досрочно у вас, нет ли штрафов за досрочное погашение?

— Нет ни штрафов, ни необходимых минимальных сумм на досрочное погашение. А вот выгодно это или нет, зависит от ситуации. Например, если кредитные средства у юридического лица находятся в работе и приносят 15—20% дохода в год, а кредит в банке он взял под 9%, то для него нет смысла досрочно погашать кредит. Выгоднее оставлять себе эту разницу процентов.

В случае физического лица тоже могут быть нюансы: например, если надо срочно купить вещь, которая может сильно подорожать в скором времени из-за сезонности, то лучше не направлять свободные средства на выплату кредита. Зачастую удорожание покупки «съест» все выгоды от высвобождения процентов по кредиту.

Часто бывает очень выгодно использовать кредитную карту. К примеру, если вы получаете зарплату через наш банк, то можно переводить ее на счет «Копилка» под 7% годовых, а все ежемесячные покупки совершать по кредитной карте, обязательно отслеживая грейс-период. В большинстве банков он превышает 30 дней. Получив следующую зарплату, вы закрываете задолженность по кредитной карте, не платя ни единой копейки за пользование деньгами. Тем временем на основную карту вам успевает набежать определенный процент.

Поэтому в каждом конкретном случае нужно рассчитывать целесообразность досрочной выплаты кредита.

О разном: инвестиционные возможности, программы лояльности и сбор биометрии

Рассказывая о программах лояльности для клиентов, Дамир Габдулхаков в первую очередь упоминает Opencard: он считает, что сегодня это один из лучших продуктов на рынке банковских услуг России. Кешбэк по ней достигает 11% по ряду категорий.

В банке «Открытие», как и во многих других крупных банках, есть привилегированная программа обслуживания: по привилегированным картам доступны дополнительные возможности. В их числе, например, страхование при выезде за рубеж для владельца карты и членов его семьи, пользование бизнес-залами аэропортов, другие премиальные сервисы.

Картой Opencard выгодно пользоваться не только людям с доходами выше среднего, но и пенсионерам, рассказывает управляющий. Оплачивая покупки, можно получить все тот же кешбэк до 11%, а остальные деньги переводить на счет «Копилка» и получать до 7% годовых: это явно лучше, чем ходить за деньгами на почту.

Что вы можете предложить мне, если я хочу стать инвестором и преумножить свои деньги?

— В последние годы мы активно занимаемся тем, что прививаем людям навыки планирования и финансовую грамотность. Конечно, инвестирование — это значимый и важный способ преумножения дохода. Но куда вкладывать деньги, какую программу выбрать — вопрос, который обсуждается отдельно с каждым клиентом. Наши консультанты оценят, каковы ваши долгосрочные цели, какую сумму вы готовы вкладывать и какую степень риска считаете для себя приемлемой.

Например, молодые люди чаще выбирают инвестиции с повышенным риском, но и с более высоким процентом доходности: у них еще будет время возместить убытки. Люди постарше предпочитают более консервативные и менее рискованные инструменты. В идеале ваш инвестиционный портфель должен содержать ликвидную часть, в виде депозитов или остатков на счетах, доходную и страховую, которая защитит вас в случае форс-мажорных ситуаций. И это, пожалуй, единственная общая рекомендация. Все остальное очень индивидуально: с каждым клиентом мы проводим многочасовые консультации, прежде чем выбрать оптимальную для него программу инвестирования.

В последнее время большинство банков собирают у клиентов биометрические данные. Где они хранятся и зачем нужны? Могут ли ими воспользоваться мошенники и могу ли я удалить их из системы?

— Сбор биометрии позволяет практически из любой точки мира осуществлять те базовые операции, которые раньше требовали личного присутствия: вы можете дистанционно открыть и закрыть вклад, положить на него деньги или затребовать информацию по всем своим счетам. Например, если вы живете в небольшом населенном пункте, то один раз сдав биометрические данные, сможете совершать все операции, доступные горожанину.

Можете выбрать хорошие условия в банке, который находится во Владивостоке или Калининграде, и открыть там вклад, сидя на диване где-нибудь в Костроме.

Сняв биометрию в одном банке, клиент потом может обратиться в любое другое финансовое учреждение. При этом точность распознавания такой системы — 99, 9999%. Это значительно выше, чем точность распознавания сотрудником банка: статистика говорит, что человек ошибается чаще.

Биометрические данные не хранятся непосредственно в банке: они находятся в единой централизованной системе провайдера, которого выбрало государство — это «Ростелеком». Требования по защите и надежности там соблюдаются.

Свои биометрические данные вы можете привязать к кабинету на «Госуслугах», и с помощью этого портала можно удалить эти данные, если по какой-то причине вы не хотите, чтобы они где-то хранились.

О планах: расширение офисной сети и следование стратегии

Планируется ли расширение вашей офисной сети в Казани?

— До конца текущего года мы планируем закончить реконструкцию двух офисов: в центре города — на улице Баумана (ул. Пушкина, 9/51) и на Московской, 11. Офис на Баумана будет в интересном и новом для Казани формате: мы объединяем его с кофейней Starbucks. Это такая попытка объединить возможность выпить хорошего кофе в спокойной обстановке и заодно сделать свои банковские дела. Офис на Московской мы закончим обновлять к середине ноября. Здесь расположится центральный офис регионального подразделения.

В октябре откроется новый офис на Проспекте Победы, 56, рядом с выходом со станции метро «Проспект Победы» — этот район ранее был недостаточно охвачен нашей офисной сетью.

В мае прошлого года была утверждена стратегия банка до 2020 года. Удается придерживаться ее? Что из нее уже реализовано?

Банк «Открытие» придерживается стратегии и осуществляет ее поэтапно. Мы уже проделали колоссальную работу. Например, удалось восстановить международные и внутренние рейтинги, они стали даже выше, чем были у «Открытия» до середины 2017 года.

Мы постоянно работаем над улучшением линейки продуктов и сервисов. Сегодня у нас одно из самых выгодных предложений на рынке банковских и финансовых услуг: мы стараемся предложить клиенту больше, чем другие, или дать то же, но за меньшие деньги.

«Открытие» инвестирует серьезные средства в технологии: мы становимся все более инновационными, а это делает банк привлекательнее для клиентов.

Нам удалось успешно, максимально комфортно для клиентов объединить два крупных банка, при этом у нас не возникло серьезных сложностей.

Большое внимание уделяется маркетинговой программе: в июле запущена масштабная имиджевая кампания «Меняемся вместе с вами», нашим амбассадором стал Баста. Не случайно новый слоган бренда «Открытие» — «Надежный банк нашего времени». Основной акцент в нашей стратегии сделан на том, что «Открытие» постоянно меняется к лучшему, совершенствует продукты и сервисы, чтобы стать максимально удобным для клиентов.

Ну и наконец, банк «Открытие» успешно завершил процедуру финансового оздоровления и вышел из нее с прибылью. Это первый подобный опыт в нашей стране. Теперь мы — динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий и с корпоративными клиентами, и с физическими лицами.

Что впереди?

Впереди еще много задач, но с тем темпом, с которым мы движемся, я уверен, мы достигнем тех целей, которые ставим перед собой. Татарстан как один из передовых, очень развитых и инвестиционно привлекательных регионов России очень нам интересен. Поэтому как руководитель регионального подразделения я ощущаю большое внимание со стороны руководства нашего банка. Могу сказать, что со всеми нашими амбициозными задачами мы справляемся и уверенно смотрим в будущее!

ПАО Банк «ФК Открытие»