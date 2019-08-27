«Штанга не убавляет женственности!»: учительница из Балахны поменяла свою жизнь поднятием тяжестей

Путь от школьной доски к тяжелоатлетическому помосту занял 7 лет

Жизнь дарит различные шансы, если не смотреть на нее зашоренным взглядом. 18-летняя студентка из Балахны (Нижегородская область) Елизавета Садурдинова познакомилась с тяжелой атлетикой, когда случайно зашла в спортзал. А в 2013 году она приехала в Казань, где перед Универсиадой проходил чемпионат России. Всего у нашей героини было по три чемпионата и Кубка России, в которых она участвовала, будучи… практикующим учителем истории. Подробности — в интервью штангистки «Реальному времени».

«У нас было только два хороших грифа. И, естественно, оба мужские»



— Елизавета, наша знаменитая в прошлом штангистка Светлана Шимкова из Бугульмы на вопрос, как женщины приходят в тяжелую атлетику, дала мне простой ответ: «Работы нет в провинции, вот и идут люди в спорт». У вас же работа есть, и вдруг появилось занятие совершенно «из другой отрасли». Как вы пришли в тяжелую атлетику?

— Совершенно случайно. Как-то, когда мне было еще 18 лет, зашла в спортзал в Балахне и увидела тренировку штангистов. Совершенно не понимала, что происходит, но все очень нравилось. Спросила: «А что вы тут делаете? Это тяжелая атлетика? А научите меня!» Все просто, это уже потом появился азарт, начали расти поднятые веса. Хотя тренироваться приходилось в старом подвале с облезлыми стенами и ржавыми штангами. Это проблема с эстетической точки зрения, а была еще и другая. У нас было только два хороших грифа на всех штангистов, и, естественно, оба мужские.

— Боюсь, не все читатели поймут слова о женском грифе на штанге.

— Мужской гриф толстый, подходит для больших мужских рук, а женский и легче — не 20, а 15 кг, и, самое главное, тоньше и спокойно «ложится» в руку. Такой гриф я видела только на соревнованиях или во время тренировок, на которые ездила в другой город.

— Зачастую штангисты перед подходом надевают еще и пояс…

— Его надевают по желанию, таким образом просто страхуются от травм спины. Лично мне пояс помогал.

— Первый ваш чемпионат России состоялся в 2013 году в Казани, готовящейся к проведению летней Универсиады. Вас командировали или приехали на свои?

— На самом деле первые мои крупные соревнования прошли в Новочебоксарске — это были зональные соревнования ПФО. Но сам чемпионат мало запомнился, я тогда сильно заболела.

А в Казань меня командировала федерация тяжелой атлетики Нижегородской области, президент которой, Петр Александрович Кальмин, всегда помогал. Было страшно и жутко интересно. Конечно, переполняла гордость, что выступаю на соревнованиях такого уровня. С некоторыми спортсменками я там подружилась.

В Казань меня командировала федерация тяжелой атлетики Нижегородской области, президент которой, Петр Александрович Кальмин, всегда помогал. Было страшно и жутко интересно. Конечно, переполняла гордость, что выступаю на соревнованиях такого уровня

«Последние три года сама оплачивала и тренировки, и поездки на соревнования»

— И как удалось вырваться с работы?

— Был конец мая, учебный год уже закончился. Что касается работы, то и коллеги, и ученики всегда знали о моей спортивной деятельности. Коллеги поддерживали, ученикам тоже нравилось, что их учитель спортсменка. Семья всегда поддерживала, но и переживали тоже. Начальство на последнем месте работы, где я работаю уже 7 лет, всегда безоговорочно отпускало на соревнования. Директор моей школы Виктор Константинович Донцов — замечательный человек, спасибо ему за поддержку.

Увы, только руководство спорткомитета города, за который я выступала, последние годы никак не поддерживало, открыто заявляя: «У нас нет тяжелой атлетики». Последние 5 лет даже не поздравляли с Днем физкультурника. Конечно, это очень обидно с моральной точки зрения.

— А с материальной?

— Последние 3 года спортивной карьеры я и за тренировки платила, и поездки на областные соревнования осуществляла за свой счет. Но это компенсировалось самими поездками на соревнования, которые всегда были очень веселыми. Команда нашей области — это веселые и классные ребята, с которыми мы любили погулять по городу, в который приезжали. Пару раз мне удалось затащить наших спортсменок с собой в музей, помню наш спонтанный поход в музей Ленина в Ульяновске. Всем очень понравилось.

— Раз уж мы плавно перешли к теме краеведения, скажите пару слов о вашей родной Балахне.

— Это тихий провинциальный городок с древней историей на берегу Волги, но, к сожалению, в последние годы он прославился тем, что бывшие главы города оказываются в федеральном розыске. Последние несколько лет в городе происходило много ужасных вещей, связанных с коррупцией и злоупотреблением должностными полномочиями.

— Судя по отчеству и фамилии — Елизавета Мансуровна Садурдинова — ваши предки из нижегородских татар?

— Наполовину я татарка — по отцу, который воспитывался в детском доме, так что о его предках мы ничего не знаем. Но в Татарстан всегда приезжала с удовольствием и еще бы посетила вашу республику. У вас здорово!

«В нынешней «штанге» большинство спортсменок женственные»

— Балахна, Анжеро-Судженск, Зима, Кедровка, Ноябрьск, Тырныауз, Шелехов, поселки Каменоломня и Старая Торопа и так далее. Это все города и местечки, откуда родом наши штангистки. Напрашивается вывод, что тяжелая атлетика — это вид спорта для провинциалок.

— Не согласна! Тяжелая атлетика и кроссфит, содержащий элементы тяжелой атлетики, популярны и в крупных городах, так что у нас спорт массовый. Другое дело, что не очень популярный у болельщиков. Не знаю, чем это объяснить. Зачастую на соревнованиях, где выступали спортсмены самого высокого уровня, включая чемпионов мира, были пустые трибуны. Мало в каких городах встречала полные залы. Хотя вид спорта у нас зрелищный, красивый. Только на одних соревнованиях было много зрителей, когда после каждого успешного подхода зал аплодировал, а это здорово подстегивает и придает сил.

Тяжелая атлетика и кроссфит, содержащий элементы тяжелой атлетики, популярны и в крупных городах, так что у нас спорт массовый. Другое дело, что не очень популярный у болельщиков. Не знаю, чем это объяснить

— Раньше я был против женской тяжелой атлетики, поскольку основная масса спортсменок выглядела очень уж мужиковато. Сейчас же, глядя на ваших коллег, прямо скажу, поменял мнение о женской штанге. Спортсменки внешне изменились в лучшую сторону, отсюда вопрос: как оставаться женственной, занимаясь «неженским» видом спорта?

— Я считаю, что штанга не отнимает женственности, если девушка изначально женственна. В обычной жизни встречаются разные девушки: и женственные, и не очень, и в штанге то же самое. Организм у всех разный, и бывает, что девочки от природы похожи на мальчиков, а занятия штангой только подчеркивают это.

Но, на мой взгляд, в нынешней штанге все же большинство спортсменок женственные. Со многими общаюсь до сих пор и дружу, веселые девочки… У меня всегда отношения с профессиональными спортсменками складывались хорошо, несмотря на то, что я немного из другого рода деятельности. Не исключаю, что многие занимаются спортом, имея другую профессию, точно сказать не могу. Но, знаю по себе, спорт требует огромного количества сил и времени, работать и тренироваться одновременно крайне тяжело. Пусть для любителей спорт это хобби, но «хобби», требующее огромных сил и вложений. Не все имеют возможность заниматься им на должном уровне, если обременены работой.

Хотя до 2015 года я сама чувствовала себя на уровне профессиональных штангисток, довольно часто выступая на соревнованиях. Один только 2015 год в этом плане был очень урожайным: чемпионат России (ПФО), Кубок и чемпионат России, по итогам которых дважды занимала четвертые места. Хотя это было не так просто. Дело в том, что ранее нашу группу бросил тренер, я тренировалась одна. Потом меня пригласил заниматься другой наставник — Юрий Алексеевич Королевич, которому пришлось практически учить меня заново. Очень ему благодарна и за это, и за первоначальный рост результатов.

Но потом результаты «встали». Еще в 2013 году в категории до 69 кг я подняла 168 кг (сумма толчка и рывка, — прим. ред.) на Мемориале Бушуева в Балахне, но потом начали сказываться недостатки в технике. Мне даже пришлось ездить на консультации в другой город, Дзержинск, к опытному тренеру Петру Кальмину, меня консультировала действующая спортсменка Екатерина Катина из Нижнего Новгорода. Все это привело к тому, что в 2015 году я была готова к выполнению долгожданного норматива мастера спорта. Увы, перед стартом на чемпионате России в Старом Осколе так сильно отравилась, что в первом упражнении, толчке, подняла только 100 кг, и норматив мастера спорта не покорился. Надо признаться еще, что к тому времени у меня стремительно начал расти собственный вес, и за какие-то три-четыре года я набрала почти 90 кг.

Я считаю, что штанга не отнимает женственности, если девушка изначально женственна. В обычной жизни встречаются разные девушки: и женственные, и не очень, и в штанге то же самое

«Один урок на реформы Александра Второго — это смех»

— Есть же весовая категория свыше 90 килограммов, которая позволяла бы вам не сильно заморачиваться по поводу веса.

— Но я-то выступала в весе свыше 75. Для меня гонять вес — это ужас! Проблемы с ним решаются так же, как и у всех: баня, диета. Плюс усиленные тренировки. В последние годы в этом плане у меня был жесткий режим: после работы бегом домой, там минут 40 на обед и отдых, во время которого я даже научилась отключаться минут на 15—20 для восстановления сил. Потом тренировка, после которой бежала в детский садик за дочерью.

Я ее родила в 2016 году, причем в декретный отпуск ушла сразу после чемпионата России. И уже через 2 недели после ее рождения вернулась в спортзал, очень хотелось тренироваться. Естественно, не успела набрать нужную форму, и на Кубке России 2017 года, кстати, в вашем Зеленодольске, спустя восемь месяцев после рождения дочери, подняла в сумме только 158. Зато на чемпионате ПФО в 2017-м стала третьей со 183 кг, а через год выиграла чемпионат Приволжья с суммой 188 кг.

Последний старт пришелся на чемпионат России в Ростове-на-Дону в 2018 году, где подняла, если не изменяет память, 168 или 170 кг, и финишировала пятой. Была готова на большее, но сильно переволновалась.

— Вы учительница. Когда директор школы заходит в ваш класс, чтобы попросить пару мальчиков покрепче, чтобы перенести мебель, идут два мальчика покрепче, или вы сами решаете проблему?

— Ну уж нет. Я поднимаю штангу в зале, а вот в жизни пусть мужчины носят тяжести. Ни за что не предложу свою помощь в этом (улыбается). Гендерные роли должны соблюдаться! Так что, если приглашают мальчиков, то идут мальчики! Когда заходили такие разговоры в спортзале, я всегда шутила: «Не женское это дело — тяжести таскать!»

Я поднимаю штангу в зале, а вот в жизни пусть мужчины носят тяжести. Ни за что не предложу свою помощь в этом. Гендерные роли должны соблюдаться!

— Как учитель истории, что вы может сказать о нынешнем преподавании этого предмета? Лично у меня складывается впечатление, что сейчас просто не знают, как его преподавать, как интерпретировать те или иные события.

— С историей, конечно, все непросто. Я безумно люблю эту науку, но главная проблема не в том, что учителя не знают, как ее преподавать, и не в том, что ребята часто ленятся и не хотят учить, а в том, как научить хоть чему-то за один-два урока в неделю. Любой учитель знает, как преподнести материал, в изучении которого можно рассмотреть и разные версии, и разные точки зрения, но времени на это нет. Разве можно изучить такую тему, как Великая Отечественная война, за шесть уроков? Или реформы Александра Второго за один урок? Это же смех!

