«Зенит-Казань» и «Рубин» высмеяли новую концепцию «Ак Барса»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» высмеял новую рекламную концепцию «Ак Барса» с телефонным кодом города.

В своих соцсетях «зенитовцы» выложили пародийный ролик, выбрав для концепции число 116, обозначающий Татарстан на автомобильных номерах. Также казанцы опубликовали новую игровую форму на сезон с изображением чак-чака.

К этому троллингу в Твиттере присоединился «Рубин». Они забронировали для себя число 1005, год основания столицы республики. «Ак Барс» ответил лишь грустной картинкой со словами «произошел троллинг».

Напомним, ранее «Ак Барс» представил новую рекламную концепцию "843".