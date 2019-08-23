УНИКС и «Камаз» присоединились к троллингу новой концепции «Ак Барса»
Баскетбольный УНИКС и футбольный «Камаз» из Набережных Челнов присоединились к высмеиванию татарстанских команд новой рекламной концепции «Ак Барса».
Казанский УНИКС представил видеоролик с хэштегом #ЭтоНашкод, выбрав для себя цифры 55°47′27″, 49°06′52″, которые обозначают геотег «Баскет-Холла», где команда проводит свои домашние матчи.
Челнинский «Камаз» выложил ролик с кадрами из кинофильма «Матрица», взяв себе цифру "1981" — год основания клуба.
Таким образом, команды поддержали тему с высмеиванием рекламной концепции «Ак Барса», которую те представили в начале недели.
Ранее подобным образом поступили волейбольный «Зенит-Казань» и футбольный «Рубин».СпортБаскетболФутболХоккейВолейболОбщество Татарстан
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