УНИКС и «Камаз» присоединились к троллингу новой концепции «Ак Барса»

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Баскетбольный УНИКС и футбольный «Камаз» из Набережных Челнов присоединились к высмеиванию татарстанских команд новой рекламной концепции «Ак Барса».

Казанский УНИКС представил видеоролик с хэштегом #ЭтоНашкод, выбрав для себя цифры 55°47′27″, 49°06′52″, которые обозначают геотег «Баскет-Холла», где команда проводит свои домашние матчи.

Челнинский «Камаз» выложил ролик с кадрами из кинофильма «Матрица», взяв себе цифру "1981" — год основания клуба.

Таким образом, команды поддержали тему с высмеиванием рекламной концепции «Ак Барса», которую те представили в начале недели.

Ранее подобным образом поступили волейбольный «Зенит-Казань» и футбольный «Рубин».