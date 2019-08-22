Дальше — без «Нефтехимика». Челнинский «КАМАЗ» прорывается в 1/16 финала Кубка России
В закамском противостоянии все по классике — порядок и желание бьют класс
Поединки двух закамских клубов — набережночелнинского «КАМАЗа» и нижнекамского «Нефтехимика» — всегда имели особую околофутбольную подоплеку. Соседствующие команды еще с 1997 года выясняют, какая из них главная в регионе. На этот раз они встречались, пребывая в разных рангах — нижнекамцы по итогам прошлого сезона получили повышение в ФНЛ, а вот «КАМАЗ» по-прежнему ищет счастья в ПФЛ. Тем неожиданнее получилась развязка — выступая в качестве андердога, челнинцы переиграли подопечных Юрия Уткульбаева, просто перетерпев и выждав свои моменты. «Реального времени» разбирает очередное «закамское дерби», попутно рассказывая о положении команд в их лигах и о новой «голландской» политике автозаводцев.
«Нефтехимик» в ФНЛ не блещет
Нижнекамцы отправились в соседние Челны практически сразу по возвращении из Химок, где команды выдали настоящий блокбастер в очередном туре первенства Футбольной национальной лиги. Матч завершился результативной победой «Химок» — 3:2; при равной игре против одного из фаворитов чемпионата татарстанцы пропустили решающий гол от экс-рубиновца Владимира Дядюна на 83-й минуте.
Между тем побед в рамках ФНЛ нижнекамцы не видят уже больше месяца — последний раз 3 очка команда Юрия Уткульбаева увозила из Армавира еще 20 июля. С тех пор — четыре поражения и две ничьи.
О довольно неплохом для Нижнекамска старте сезона мы писали ранее — тогда, 1 августа, от четвертого «стыкового» места, которое занимал волгоградский «Ротор», татарстанцев отделяли каких-то 2 очка. Нынче же «Нефтехимик» опустился на 12-ю строчку, так что о повышении в классе речи не идет. Впрочем, и не стоит такая задача перед командой — в первый год ей достаточно будет закрепиться в лиге.
Другое дело — Кубок России. Команды не из Премьер-лиги традиционно имеют серьезные виды на этот трофей — в финальных стадиях кубка клубы из ФНЛ в последние годы появляются все чаще. Почему бы и Нижнекамску не замахнуться на подобные подвиги в турнире, дающем пропуск в еврокубки?
Как дела в ПФЛ у «КАМАЗа»?
В новом сезоне «КАМАЗ» выступает на том же уровне, что и в прошлом — то бишь следует по пятам за лидерами зоны Урал-Поволжье. Отличие одно: теперь на первой строчке не «Нефтехимик», ушедший на повышение в ФНЛ, а, весьма неожиданно, «Урал-2», не проигравший ни одного матча с начала чемпионата.
Стартовав с поражения от «Тюмени» — 2:3, уже в следующей игре в Новотроицке челнинцы разгромили местную «Носту» — 4:0. Затем с тем же счетом разнесли ульяновскую «Волгу». В последних двух турах автозаводцы набрали максимум очков, обыграв на выезде «Зенит» из Ижевска — 2:1 и «Челябинск» — 3:1.
Что касается Кубка России, то «КАМАЗ» начал свой поход за трофеем со стадии 1/128 финала, на которой команда Михаила Белова отправилась в Ижевск, где с тем же полюбившимся счетом 4:0 «вынесла» местный «Делин».
А вот следующая стадия, где «КАМАЗ» бился с возрожденной пермской «Звездой», оказалась для татарстанцев очень непростой — пермяки в Челнах уступили лишь в серии послематчевых пенальти.
Татарстанский «Аякс»: «КАМАЗ» ищет новый путь развития
Со времен, когда челнинский парк «Гренада» был хорошо известен всем любителям российского футбола, а местная команда давала в нем бой «Спартаку» и «Торпедо», прошло уже больше 20 лет. «Олдовые» челнинские болельщики до сих пор с ностальгией вспоминают середину девяностых и ждут возвращения «КАМАЗа» в элиту российского футбола.
Однако в клубе понимают, что ставить перед собой такие задачи сегодня — несколько наивная история, все-таки вряд ли в Татарстане готовы сегодня содержать два клуба РПЛ.
Как сказали «Реальному времени» в челнинском клубе, основные задачи у автозаводцев иные — выход в ФНЛ и, на минуточку, победа в Кубке России. Соответствующие прецеденты, впрочем, уже были. Например, в 2003 году грозненский «Терек» выиграл Кубок, будучи новичком первой лиги. В финале им были обыграны самарские «Крылья Советов». А год назад в финале Кубка выступал курский «Авангард», и лишь один гол отделил команду из ФНЛ от заветного трофея.
Более того, в Набережных Челнах намерены выстраивать стратегию развития по «голландской» модели, когда команда взращивает молодых звездочек, которые попутно приносят ей результат, но вскоре идут на продажу для поддержания финансовой стабильности клуба.
Номинальное преимущество «Нефтехимика» и ноль профита
Проблемы у «Нефтехимика» в Набережных Челнах начались задолго до игры. Первая неприятность приключилась еще до стартового свистка — команда в начале матча осталась без поддержки в принципиальном дерби. Дело в том, что автобус с нижнекамскими болельщиками сломался по дороге в Челны. Правда, к середине тайма на трибуне за воротами «КАМАЗа» все же появились несколько человек с баннером «Нижнекамцы» — вероятно, те фанаты, которые добирались своим ходом. А ближе к перерыву гостевой сектор и вовсе заполнился. Как бы то ни было, эта заминка стала первым плохим знаком. Второй проблемой стало отсутствие в составе лучшего бомбардира команды Евгения Макарова.
Тем не менее гости забрали себе мяч с первых минут, наращивая позиционное преимущество и стараясь не выпускать «КАМАЗ» с его половины поля. Давление нижнекамцев продолжалось всю первую половину встречи.
Так что логично, что самый опасный момент на первых минутах создали именно они — это нападающий «Нефтехимика» Руслан Галиакберов на замахе здорово убрал мяч под себя в хозяйской штрафной и вторым движением пробил по воротам. Первый удар нейтрализовали защитники «КАМАЗа», а вот с добивания форвард угодил в штангу.
Лишь ближе к 30-й минуте челнинцы смогли разжать эту пружину и даже создать пару острых моментов — в обоих Илья Стефанович едва не замкнул головой точные навесы в штрафную с флангов от Кареева. Давид юрко и технично действовал по бровке, доставляя большую часть мячей в чужую штрафную.
Впрочем, по итогам первой половины матча более высокий класс «Нефтехимика» был очевиден. Гости больше владели мячом — 56% против 44% у «КАМАЗа», чаще били по воротам — 10 против 5. Однако никакого профита из этого преимущества они извлечь так и не сумели.
Отыгрываться нужно было раньше
Настоящие же проблемы для «Нефтехимика» начались после перерыва. Уже на старте второго тайма куда интереснее стали действовать на поле автозаводцы, полностью перекрыв центр поля и не давая развертывать «Нефтехимику» свои атаки. «КАМАЗ» сам принялся поддавливать гостей, что принесло плоды уже через 3 минуты после начала тайма — это Караев грудью принял в штрафной навес с фланга, а когда стал разворачиваться для удара, его зацепили защитники. Пенальти уже на 49-й минуте после долгих споров нижнекамцев с судьей исполнил Александр Гаглоев, разведя по углам мяч и вратаря.
Самым логичным после такого начала тайма было ожидать перестроений у «Нефтехимика» и агрессии в атаке, чтобы побыстрее отыграться. Однако каким-то преимуществом на поле или мощным навалом Нижнекамска и не пахло. «КАМАЗ» по-прежнему хозяйничал на поле, активнее бежал на чужую половину и практически ничего не давал сделать подопечным Уткульбаева.
Разве что ближе к 80-й минуте Галиакберов со штрафного едва не перехитрил вратаря «КАМАЗа», когда не стал перебрасывать стенку, а пробил низом аккуратно в уголок — но Кобзев в последний момент успел достать этот коварный мяч из нижнего угла. Позже, уже в дополнительное время, Кобзев совершит по-настоящему судьбоносный сейв, когда нижнекамцы попадут в перекладину, а на добивании в упор пробьет Гилязутдинов. Голкипер «КАМАЗа», уже сидя на газоне, отбил этот мяч с «ленточки» и спас для команды минимальное преимущество.
Уткульбаев почему-то не спешил с заменами, Белов же, напротив, активно освежал состав: он «как по методичке» заменил форварда Кареева на защитника Евгения Никушина.
Тренер «Нефтехимика» на 84-й минуте осознал, что без Макарова атаке его команды катастрофически не хватает остроты — и наконец-то выпустил Мераби Уридия. Но отыгрываться нужно было много раньше, и замена не помогла — челнинцы даже вдесятером (уже в добавленное время судья удалил Гаглоева) воспользовались оголенными тылами Нижнекамска, перехватили мяч в центре поля и убежали вдвоем против одного защитника. Криворучко на скорости оторвался от соперника, выждал момент и выдал мяч под удар Яковлеву, который поставил и точку в этом матче.
Что ж, «КАМАЗ» идет дальше и прорывается уже в 1/16 финала! Редкий клуб ПФЛ добирается до такой поздней стадии. Теперь Набережные Челны ждут своего соперника, которым вполне может стать клуб Премьер-лиги — именно с этой стадии команды из высшего дивизиона начинают свой поход за кубком.
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