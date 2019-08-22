Дальше — без «Нефтехимика». Челнинский «КАМАЗ» прорывается в 1/16 финала Кубка России

В закамском противостоянии все по классике — порядок и желание бьют класс

Поединки двух закамских клубов — набережночелнинского «КАМАЗа» и нижнекамского «Нефтехимика» — всегда имели особую околофутбольную подоплеку. Соседствующие команды еще с 1997 года выясняют, какая из них главная в регионе. На этот раз они встречались, пребывая в разных рангах — нижнекамцы по итогам прошлого сезона получили повышение в ФНЛ, а вот «КАМАЗ» по-прежнему ищет счастья в ПФЛ. Тем неожиданнее получилась развязка — выступая в качестве андердога, челнинцы переиграли подопечных Юрия Уткульбаева, просто перетерпев и выждав свои моменты. «Реального времени» разбирает очередное «закамское дерби», попутно рассказывая о положении команд в их лигах и о новой «голландской» политике автозаводцев.

«Нефтехимик» в ФНЛ не блещет

Нижнекамцы отправились в соседние Челны практически сразу по возвращении из Химок, где команды выдали настоящий блокбастер в очередном туре первенства Футбольной национальной лиги. Матч завершился результативной победой «Химок» — 3:2; при равной игре против одного из фаворитов чемпионата татарстанцы пропустили решающий гол от экс-рубиновца Владимира Дядюна на 83-й минуте.

Между тем побед в рамках ФНЛ нижнекамцы не видят уже больше месяца — последний раз 3 очка команда Юрия Уткульбаева увозила из Армавира еще 20 июля. С тех пор — четыре поражения и две ничьи.

О довольно неплохом для Нижнекамска старте сезона мы писали ранее — тогда, 1 августа, от четвертого «стыкового» места, которое занимал волгоградский «Ротор», татарстанцев отделяли каких-то 2 очка. Нынче же «Нефтехимик» опустился на 12-ю строчку, так что о повышении в классе речи не идет. Впрочем, и не стоит такая задача перед командой — в первый год ей достаточно будет закрепиться в лиге.

Другое дело — Кубок России. Команды не из Премьер-лиги традиционно имеют серьезные виды на этот трофей — в финальных стадиях кубка клубы из ФНЛ в последние годы появляются все чаще. Почему бы и Нижнекамску не замахнуться на подобные подвиги в турнире, дающем пропуск в еврокубки?

Нижнекамцы отправились в соседние Челны практически сразу по возвращении из Химок, где команды выдали настоящий блокбастер в очередном туре первенства Футбольной национальной лиги. Фото vk.com/fcneftekhimik

Как дела в ПФЛ у «КАМАЗа»?

В новом сезоне «КАМАЗ» выступает на том же уровне, что и в прошлом — то бишь следует по пятам за лидерами зоны Урал-Поволжье. Отличие одно: теперь на первой строчке не «Нефтехимик», ушедший на повышение в ФНЛ, а, весьма неожиданно, «Урал-2», не проигравший ни одного матча с начала чемпионата.

Стартовав с поражения от «Тюмени» — 2:3, уже в следующей игре в Новотроицке челнинцы разгромили местную «Носту» — 4:0. Затем с тем же счетом разнесли ульяновскую «Волгу». В последних двух турах автозаводцы набрали максимум очков, обыграв на выезде «Зенит» из Ижевска — 2:1 и «Челябинск» — 3:1.

Что касается Кубка России, то «КАМАЗ» начал свой поход за трофеем со стадии 1/128 финала, на которой команда Михаила Белова отправилась в Ижевск, где с тем же полюбившимся счетом 4:0 «вынесла» местный «Делин».

А вот следующая стадия, где «КАМАЗ» бился с возрожденной пермской «Звездой», оказалась для татарстанцев очень непростой — пермяки в Челнах уступили лишь в серии послематчевых пенальти.

Стадия, где «КАМАЗ» бился с возрожденной пермской «Звездой», оказалась для татарстанцев очень непростой — пермяки в Челнах уступили лишь в серии послематчевых пенальти. Фото fckamaz.ru

Татарстанский «Аякс»: «КАМАЗ» ищет новый путь развития

Со времен, когда челнинский парк «Гренада» был хорошо известен всем любителям российского футбола, а местная команда давала в нем бой «Спартаку» и «Торпедо», прошло уже больше 20 лет. «Олдовые» челнинские болельщики до сих пор с ностальгией вспоминают середину девяностых и ждут возвращения «КАМАЗа» в элиту российского футбола.

Однако в клубе понимают, что ставить перед собой такие задачи сегодня — несколько наивная история, все-таки вряд ли в Татарстане готовы сегодня содержать два клуба РПЛ.

Как сказали «Реальному времени» в челнинском клубе, основные задачи у автозаводцев иные — выход в ФНЛ и, на минуточку, победа в Кубке России. Соответствующие прецеденты, впрочем, уже были. Например, в 2003 году грозненский «Терек» выиграл Кубок, будучи новичком первой лиги. В финале им были обыграны самарские «Крылья Советов». А год назад в финале Кубка выступал курский «Авангард», и лишь один гол отделил команду из ФНЛ от заветного трофея.

Более того, в Набережных Челнах намерены выстраивать стратегию развития по «голландской» модели, когда команда взращивает молодых звездочек, которые попутно приносят ей результат, но вскоре идут на продажу для поддержания финансовой стабильности клуба.

— ФК «КАМАЗ» для нас не только социальный проект, не только досуг для горожан, — рассказал нашему изданию заместитель генерального директора и руководитель отдела маркетинга «КАМАЗа» Тимур Феоктистов. — Также мы стремимся в существование клуба заложить и экономическую политику. Мы находимся в начале длительного пути и планомерно двигаемся к тому, чтобы ФК «КАМАЗ» стал более узнаваемым и мог генерировать с помощью маркентинговых инструментов и бизнес-подхода доходную часть бюджета. Это и трансферная политика, и мерчендайзинг, и спонсорские программы, и многое другое, что актуально на футбольном рынке. И, конечно, мы стремимся повысить команду в классе для того, чтобы получить больше возможностей для реализации своей стратегии.

Номинальное преимущество «Нефтехимика» и ноль профита



Проблемы у «Нефтехимика» в Набережных Челнах начались задолго до игры. Первая неприятность приключилась еще до стартового свистка — команда в начале матча осталась без поддержки в принципиальном дерби. Дело в том, что автобус с нижнекамскими болельщиками сломался по дороге в Челны. Правда, к середине тайма на трибуне за воротами «КАМАЗа» все же появились несколько человек с баннером «Нижнекамцы» — вероятно, те фанаты, которые добирались своим ходом. А ближе к перерыву гостевой сектор и вовсе заполнился. Как бы то ни было, эта заминка стала первым плохим знаком. Второй проблемой стало отсутствие в составе лучшего бомбардира команды Евгения Макарова.

Тем не менее гости забрали себе мяч с первых минут, наращивая позиционное преимущество и стараясь не выпускать «КАМАЗ» с его половины поля. Давление нижнекамцев продолжалось всю первую половину встречи.

Так что логично, что самый опасный момент на первых минутах создали именно они — это нападающий «Нефтехимика» Руслан Галиакберов на замахе здорово убрал мяч под себя в хозяйской штрафной и вторым движением пробил по воротам. Первый удар нейтрализовали защитники «КАМАЗа», а вот с добивания форвард угодил в штангу.

Давление нижнекамцев продолжалось всю первую половину встречи. Фото vk.com/fcneftekhimik

Лишь ближе к 30-й минуте челнинцы смогли разжать эту пружину и даже создать пару острых моментов — в обоих Илья Стефанович едва не замкнул головой точные навесы в штрафную с флангов от Кареева. Давид юрко и технично действовал по бровке, доставляя большую часть мячей в чужую штрафную.

Впрочем, по итогам первой половины матча более высокий класс «Нефтехимика» был очевиден. Гости больше владели мячом — 56% против 44% у «КАМАЗа», чаще били по воротам — 10 против 5. Однако никакого профита из этого преимущества они извлечь так и не сумели.

Отыгрываться нужно было раньше

Настоящие же проблемы для «Нефтехимика» начались после перерыва. Уже на старте второго тайма куда интереснее стали действовать на поле автозаводцы, полностью перекрыв центр поля и не давая развертывать «Нефтехимику» свои атаки. «КАМАЗ» сам принялся поддавливать гостей, что принесло плоды уже через 3 минуты после начала тайма — это Караев грудью принял в штрафной навес с фланга, а когда стал разворачиваться для удара, его зацепили защитники. Пенальти уже на 49-й минуте после долгих споров нижнекамцев с судьей исполнил Александр Гаглоев, разведя по углам мяч и вратаря.

Самым логичным после такого начала тайма было ожидать перестроений у «Нефтехимика» и агрессии в атаке, чтобы побыстрее отыграться. Однако каким-то преимуществом на поле или мощным навалом Нижнекамска и не пахло. «КАМАЗ» по-прежнему хозяйничал на поле, активнее бежал на чужую половину и практически ничего не давал сделать подопечным Уткульбаева.



Позже, уже в дополнительное время, Кобзев совершит по-настоящему судьбоносный сейв. Фото vk.com/fcneftekhimik

Разве что ближе к 80-й минуте Галиакберов со штрафного едва не перехитрил вратаря «КАМАЗа», когда не стал перебрасывать стенку, а пробил низом аккуратно в уголок — но Кобзев в последний момент успел достать этот коварный мяч из нижнего угла. Позже, уже в дополнительное время, Кобзев совершит по-настоящему судьбоносный сейв, когда нижнекамцы попадут в перекладину, а на добивании в упор пробьет Гилязутдинов. Голкипер «КАМАЗа», уже сидя на газоне, отбил этот мяч с «ленточки» и спас для команды минимальное преимущество.

Уткульбаев почему-то не спешил с заменами, Белов же, напротив, активно освежал состав: он «как по методичке» заменил форварда Кареева на защитника Евгения Никушина.

Тренер «Нефтехимика» на 84-й минуте осознал, что без Макарова атаке его команды катастрофически не хватает остроты — и наконец-то выпустил Мераби Уридия. Но отыгрываться нужно было много раньше, и замена не помогла — челнинцы даже вдесятером (уже в добавленное время судья удалил Гаглоева) воспользовались оголенными тылами Нижнекамска, перехватили мяч в центре поля и убежали вдвоем против одного защитника. Криворучко на скорости оторвался от соперника, выждал момент и выдал мяч под удар Яковлеву, который поставил и точку в этом матче.

Что ж, «КАМАЗ» идет дальше и прорывается уже в 1/16 финала! Редкий клуб ПФЛ добирается до такой поздней стадии. Теперь Набережные Челны ждут своего соперника, которым вполне может стать клуб Премьер-лиги — именно с этой стадии команды из высшего дивизиона начинают свой поход за кубком.