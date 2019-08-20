В Казани встала Третья транспортная дамба
В Казани зафиксировали крупную пробку на Третьей транспортной дамбе. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора превышает два километра.
Движение затруднено в сторону Сибирского тракта, при этом пробка наблюдается уже при подъезде к перекрестку Ямашева и Адоратского, а также при подъезде со стороны Чистопольской.
Как отмечает сервис «Яндекс.Пробки», затор на Третьей транспортной дамбе сегодня - самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.Происшествия Татарстан
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