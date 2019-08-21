Транспорт и WorldSkills: перехватывающие парковки, бесплатные автобусы и перекрытые дороги

Фото: Ринат Назметдинов

Во время проведения чемпионата WorldSkills в Казани будут организованы бесплатные перехватывающие парковки и автобусные маршруты до «Казань Экспо» и стадиона «Казань Арена». Об этом, а также об ограничениях движения по городу и бесплатных мероприятиях в рамках развлекательной программы в дни проведения чемпионата рассказали на брифинге представители Дирекции спортивных и социальных проектов. Подробности — в материале «Реального времени».

Бесплатные парковки и шаттлы

Как справедливо заметил во время пресс-конференции заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, «Казань Экспо» — не самый удобный объект для жителей города с точки зрения транспортной доступности. Чтобы решить эту проблему, в дни проведения чемпионата WorldSkills будут организованы перехватывающие парковки и специальные автобусные маршруты.

— Бесплатные парковки разместятся у станции метро «Дубравная», ТЦ «Мега», а также ТЦ «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте. Там можно будет оставить свой автомобиль и пересесть на автобус до «Казань Экспо». Автобусы будут ходить в соответствии с программой соревнований с интервалом раз в час. Кроме этого, для личных автомобилей на территориях, прилегающих к «Казань Экспо», будет организовано 330 бесплатных машино-мест — от этих парковок также будут ходить бесплатные шаттлы прямо до входной группы экспоцентра, — сообщил Максим Денисов.

Также до «Казань Экспо» можно добраться на электричке — от железнодорожного вокзала «Казань-1». Время в пути составит буквально 20 минут, стоимость билета в одну сторону — 40 рублей. Сообщается, что в дни проведения чемпионата электропоезд будет ежедневно совершать четыре-пять рейсов.

В дни репетиций, церемоний открытия и закрытия чемпионата, которые пройдут на стадионе «Казань Арена», зрители также смогут воспользоваться перехватывающими парковками — в ТЦ «Леруа Мерлен», XL, «Мегастрой», а также у Дворца единоборств «Ак барс» и на крытом паркинге «Татнефть Арены». Помимо этого, от метро «Козья слобода» до ТЦ XL каждые пять минут будут ходить бесплатные шаттлы.

Как уточняет заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», все перечисленные точки будут обозначены специальными зелеными навигационными табличками, а на местах будут работать волонтеры.

Также до «Казань Экспо» можно добраться на электричке — от железнодорожного вокзала «Казань-1». Фото Рината Назметдинова

Как изменится дорожное движение

Главная головная боль жителей Казани в дни проведения крупных мероприятий — ограничение движения. Как сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов Исполкома Казани Роман Ивачев, в день репетиции (21 августа), а также в дни церемоний открытия (22 августа) и закрытия (27 августа) на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», за 2 часа до начала мероприятия и в течение 2 часов после, будет введено ограничение движения транспортных средств на нескольких дорогах:

ул. Сибгата Хакима в оба направления, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Чистопольской;

ул. Чистопольская в оба направления, на участке от ул. Сибгата Хакима до съезда на пр. Ямашева в направлении ул. Академика Арбузова и при движении со стороны ул. Гаврилова до дома №75 по ул. Чистопольской;

по обеим сторонам местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольской при движении от ул. Адоратского;

по ул. Адоратского, в направлении от ул. Четаева в сторону Чистопольской.

выезды с улиц Нигматуллина и Козина на ул. Сибгата Хакима.

Важное уточнение: в дни чемпионата будет организовано двухстороннее движение по ул. Нигматуллина, на участке между Сибгата Хакима и Чистопольской, а также разрешен левый поворот с Нигматуллина на Чистопольскую.

Развлекательная программа и бесплатные мероприятия

Помимо транспортного вопроса спикеры затронули тему развлекательной программы. «Реальное время» уже публиковало подробный гид по мероприятиям в дни проведения чемпионата WorldSkills, однако на прошедшей пресс-конференции все же прозвучало несколько важных уточнений.

— Что касается платных и бесплатных мероприятий, то все программы в общественных местах — в Горкинско-Ометьевскому лесу, ЦПКиО им. Горького, на набережной озера Кабан, улице Баумана — будут проходить ежедневно на безвозмездной основе. Если говорить о театральных постановках, то на набережной озера Кабан они бесплатные, — сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Если вы собрались посетить театр, то вам придется приобрести билеты. По словам спикера, «они стоят недорого и все еще есть в продаже». Что касается мероприятий или выставок в музеях, то на них также придется купить билеты, благо цены на них действительно невысоки.