Транспорт и WorldSkills: перехватывающие парковки, бесплатные автобусы и перекрытые дороги
Во время проведения чемпионата WorldSkills в Казани будут организованы бесплатные перехватывающие парковки и автобусные маршруты до «Казань Экспо» и стадиона «Казань Арена». Об этом, а также об ограничениях движения по городу и бесплатных мероприятиях в рамках развлекательной программы в дни проведения чемпионата рассказали на брифинге представители Дирекции спортивных и социальных проектов. Подробности — в материале «Реального времени».
Бесплатные парковки и шаттлы
Как справедливо заметил во время пресс-конференции заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, «Казань Экспо» — не самый удобный объект для жителей города с точки зрения транспортной доступности. Чтобы решить эту проблему, в дни проведения чемпионата WorldSkills будут организованы перехватывающие парковки и специальные автобусные маршруты.
Также до «Казань Экспо» можно добраться на электричке — от железнодорожного вокзала «Казань-1». Время в пути составит буквально 20 минут, стоимость билета в одну сторону — 40 рублей. Сообщается, что в дни проведения чемпионата электропоезд будет ежедневно совершать четыре-пять рейсов.
В дни репетиций, церемоний открытия и закрытия чемпионата, которые пройдут на стадионе «Казань Арена», зрители также смогут воспользоваться перехватывающими парковками — в ТЦ «Леруа Мерлен», XL, «Мегастрой», а также у Дворца единоборств «Ак барс» и на крытом паркинге «Татнефть Арены». Помимо этого, от метро «Козья слобода» до ТЦ XL каждые пять минут будут ходить бесплатные шаттлы.
Как уточняет заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», все перечисленные точки будут обозначены специальными зелеными навигационными табличками, а на местах будут работать волонтеры.
Как изменится дорожное движение
Главная головная боль жителей Казани в дни проведения крупных мероприятий — ограничение движения. Как сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов Исполкома Казани Роман Ивачев, в день репетиции (21 августа), а также в дни церемоний открытия (22 августа) и закрытия (27 августа) на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», за 2 часа до начала мероприятия и в течение 2 часов после, будет введено ограничение движения транспортных средств на нескольких дорогах:
- ул. Сибгата Хакима в оба направления, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Чистопольской;
- ул. Чистопольская в оба направления, на участке от ул. Сибгата Хакима до съезда на пр. Ямашева в направлении ул. Академика Арбузова и при движении со стороны ул. Гаврилова до дома №75 по ул. Чистопольской;
- по обеим сторонам местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольской при движении от ул. Адоратского;
- по ул. Адоратского, в направлении от ул. Четаева в сторону Чистопольской.
- выезды с улиц Нигматуллина и Козина на ул. Сибгата Хакима.
Важное уточнение: в дни чемпионата будет организовано двухстороннее движение по ул. Нигматуллина, на участке между Сибгата Хакима и Чистопольской, а также разрешен левый поворот с Нигматуллина на Чистопольскую.
Развлекательная программа и бесплатные мероприятия
Помимо транспортного вопроса спикеры затронули тему развлекательной программы. «Реальное время» уже публиковало подробный гид по мероприятиям в дни проведения чемпионата WorldSkills, однако на прошедшей пресс-конференции все же прозвучало несколько важных уточнений.
Если вы собрались посетить театр, то вам придется приобрести билеты. По словам спикера, «они стоят недорого и все еще есть в продаже». Что касается мероприятий или выставок в музеях, то на них также придется купить билеты, благо цены на них действительно невысоки.
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