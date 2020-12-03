Денисов Максим Сергеевич

Общая информация

Родился 22 июня 1985 года.

Образование

2007 г. — окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Трудовая деятельность

2006-2007 гг. — менеджер ЗАО «Казгорсервис».

2007-2010 гг. — ведущий специалист отдела стратегического развития, ведущий консультант, ведущий советник отдела бюджетного планирования и стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

2010-2012 гг. — начальник отдела федеральных программ и национальных проектов управления инфраструктурного развития Министерства экономики Республики Татарстан.

2012-2018 гг. — начальник отдела организации центра управления транспортом и транспортных бюро на объектах, директор департамента транспортной инфраструктуры и подготовки транспортного персонала, руководитель департамента транспорта и таможенного обслуживания, руководитель департамента по подготовке к чемпионату мира по футболу АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»).

2018-2020 гг. — заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

С 2020 г. — генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013», почетной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, благодарностью Министра спорта РФ, почетной грамотой исполкома г. Казани, памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», «XXII Олимпийские зимние игры XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», благодарственным письмои Министерства образования и науки РТ, благодарственным письмом АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов», благодарностью кабинета министров РТ.

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