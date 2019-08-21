Справедливость, пять мандатов и «Голос» Рушании Бильгильдеевой

Татарстанские «справедливороссы» замахнулись на пять мест в новом Госсовете

Фото: Екатерина Аблаева

«Справедливороссы» Татарстана от имени и в лице своего предводителя заявили о недоверии к наблюдателям от других партий и общественных движений. Они намерены самостоятельно контролировать процесс голосования на выборах депутатов 8 сентября. Но, видимо, из-за немногочисленности эсеров, самостоятельно — значит с помощью реготделения общественного движения «Голос». О том, с чем и как пойдут на выборы татарстанские эсеры накануне в ходе пресс-конференции в Казани рассказала лидер республиканского отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева. Подробности — в материале «Реального времени».

Справедливости ради

По просьбе регионального штаба «Справедливой России» в Татарстане президиум центрального совета партии исключил из списка своих кандидатов по одномандатным округам в республике двух кандидатов в депутаты. Татьяну Шабаеву и Рафаэля Галиева сняли за нарушение партийной дисциплины и бездействие во время избирательной кампании. Кандидаты, по словам Бильгильдеевой, не проводили встречи с избирателями, не предоставили макеты агитационного материала, не предложили кандидатуры в члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса — одним словом, потеряли связь с партией.

— «Справедливая Россия» продолжает придерживаться своего принципа справедливого распределения мандатов, — подчеркнула лидер регионального отделения. — Выборы должны оставаться честными и внутри партии. Чей результат у кандидатов-одномандатников будет лучше, тот и получит мандат депутата.

По словам Рушании Бильгильдеевой, в списке СР 44 кандидата. Поэтому задачи по двум округам, кандидатов от которых исключили из предвыборной гонки, распределили между несколькими другими представителями партии. Тем временем на старте кампании кандидатов было 49.

«Основная цель нашего движения — честные выборы и достоверность результатов», — пояснил общественник. Фото Максима Платонова

Голос «Справедливой России»

Председатель регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» в РТ Михаил Тихонов рассказал журналистам об объединении усилий со «Справедливой Россией» в защиту результатов голосования 8 сентября.

— Основная цель нашего движения — честные выборы и достоверность результатов, — пояснил общественник. — Мы готовы работать со всеми участниками избирательного процесса, кто разделяет наши цели, соблюдая политический нейтралитет.

Михаил Тихонов сообщил, что как только наблюдатель «Голоса» на избирательном участке получит копию итогового протокола, с помощью специального приложения он отправит эти результаты на сайт движения. «Голос» обещает, что итоги на его страничке избиратели увидят раньше, чем их разместит ЦИК.

Рушания Бильгильдеева призвала представителей других партий присоединиться к работе с «Голосом»:

— Надеемся, что объединенный штаб оппозиционных партий и общественное движение помогут осуществить контроль за подсчетом голосов, противостоять фальсификации и привлечь к уголовной ответственности за фальсификацию тех, кто будет нарушать порядок и подсчет голосов. Все партии — участники избирательной кампании, кроме КПРФ, находятся в штабе «Единой России». Поэтому мы готовы сотрудничать с «Яблоком» и представителями других организаций, которые разделяют основные цели честных выборов. «Справедливая Россия» будет направлять активистов общественного движения с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии.

С представителями «Голоса» эсеры уже начали анализировать работу ряда участков в Казани, Бугульме, Елабуге, Набережных Челнах. Фото Екатерины Аблаевой

Сейчас СР ведет активный набор наблюдателей. Бильгильдеева надеется, что их будет аж более 1,5 тысячи человек по всей республике. С представителями «Голоса» эсеры уже начали анализировать работу ряда участков в Казани, Бугульме, Елабуге, Набережных Челнах. «По городам республики мы набрали наблюдателей. Сложнее организовать доставку добровольцев в удаленные населенные пункты. Постараемся охватить их максимально», — отметила Бильгильдеева.

В «Голосе» никогда не было много наблюдателей, но лидеры движения готовы проводить тренинги для всех желающих. С 21 августа совместно с представителями «Справедливой России» общественники начнут обучение добровольцев. Михаил Тихонов также рассказал, что объединять усилия с корпусом «За чистые выборы» или с Общественной палатой РТ «Голос» не планирует.



— Для чего объявили о беспрецедентном числе наблюдателей? Чтобы мы уже заранее испугались и решили, что у нас ничего не получится? — задается вопросом лидер «справедливороссов». — На некоторых округах будет, например, по три-четыре кандидата. Там уже не может быть 20 человек наблюдателей. Мы принимаем активных граждан, которые не представляют интересов партий. Если будет наблюдение со стороны нашей партии, КПРФ, если присоединится «Яблоко» и кандидаты-одномандатники, самовыдвиженцы, гражданские активисты, — это уже хорошая команда наблюдателей, достаточно сильный ресурс, чтобы осуществить контроль и получить предельно чистый результат.

Каждый день «в полях»

Движение «Голос» наблюдает за избирательными кампаниями в Татарстане с 2015 года. Михаил Тихонов отметил позитивный тренд в организации выборов и референдумов. Но проблем, по его словам, еще много.

Пользуясь случаем, Бильгильдеева рассказала и о «своей активной работе с избирателями». Якобы почти каждый день она проводит по несколько встреч, на которые приходят люди.

Напомним, Бильгильдеева сейчас находится под следствием. Ей инкриминируют мошенничество на 30 млн рублей по 24 эпизодам. По версии следствия, компания «Агентство недвижимости «Пассаж», в которой Бильгильдеева была единственным руководителем и учредителем, заключила с 24 гражданами договоры об организации покупки земельных участков в Лаишевском и Верхнеуслонском районах и подведения к ним инженерных коммуникаций. Однако, как считают правоохранители, участки клиенты в собственность не получили, а деньги им не вернули.



«Думаю, у нас будет в Госсовете не меньше пяти мандатов», — выразила мнение Бильгильдеева. Фото Максима Платонова

— Люди проявляют активность как никогда, приходят с наболевшим, — рассказывала вчера Бильгильдеева журналистам. — Они спрашивают: «Какая у вас программа? Что вы будете делать, что будет делать партия?» — такого не было раньше. Встречи растягиваются на несколько часов. У людей есть интерес к выборам и доверие к нашей партии. Поэтому у меня растет уверенность в нашем успехе. Думаю, у нас будет в Госсовете не меньше пяти мандатов. Я собираюсь победить в одномандатном округе, как и мои однопартийцы.

