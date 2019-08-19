Online-конференция с Мидхатом Шагиахметовым, Председателем Центральной избирательной комиссии РТ

19 августа в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

В преддверии единого дня голосования в Российской Федерации и выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва Мидхат Рафкатович ответит на вопросы читателей и даст разъяснения по этому важному внутриполитическому событию.

Задавайте свои вопросы Мидхату Рафкатовичу прямо сейчас, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.