«Рубин» и Шаронов оштрафованы на 1,2 млн рублей за нарушение регламента

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский «Рубин» и его главного тренера Романа Шаронова на 1 млн рублей и 200 тысяч соответственно. Об этом со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца сообщает ТАСС.

Такое наказание последовало из-за демонстративного фактического исполнения обязанностей главного тренера Романом Шароновым, у которого нет подходящей для выполнения этих функций тренерской категории.

«Мы получили письмо от генерального секретаря РФС Александра Алаева о фактическом выполнении старшим тренером ФК «Рубин» Романом Шароновым функций главного тренера. Мы изучили материалы СМИ, видео и другие данные. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение Шароновым обязанностей главного тренера, не являющимся таковым, а также за действия клуба по систематическому представлению его в качестве исполняющего обязанности главного тренера вынесено решение: оштрафовать Шаронова на 200 тыс. рублей и «Рубин» на 1 млн рублей», — сказал Григорьянц.

Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или как минимум проходить обучение по данной категории.

Ранее «Рубин» объявлял, что исполняющим обязанности главного тренера будет бывший защитник команды Роман Шаронов. Однако у Шаронова отсутствует категория Pro, позволяющая занимать пост, поэтому в заявке на сезон был указан испанец Эдуардо Докампо.