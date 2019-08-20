Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый руководитель Татарской республики Сахибгарей Саид-Галиев

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 2-я

Фото: предоставлено Госархивом РТ

«Реальное время» продолжает фотомарафон, посвященный вековому юбилею государственности республики. Немногие помнят, что первым руководителем ТАССР стал Сахибгарей Саид-Галиев. Сегодня в Казани его именем названа одна из центральных улиц.

25 июля 1920 года Казанский губисполком передал власть Ревкому — временному органу, который управлял республикой до формирования ЦИКа и Совета народных комиссаров.

Члены Ревкома после передачи власти, 1920 год. Второй ряд: четвертый слева — Сахибгарей Саид-Галиев. Фото предоставлено Государственным архивом РТ.

Первым руководителем вновь созданной республики стал Сахибгарей Саид-Галиев, революционер и политический деятель. Он родился в Уфе в 1894 году. Молодость Саид-Галиева была бурной: запрещенная литература, работа танцором и декламатором (и впоследствии он был очень талантливым и харизматичным оратором), многочисленные переезды, два года на фронтах Первой мировой, революция... В послереволюционной России Саид-Галиев занимался национальным вопросом, активно работал над объединением пестрого многонационального ковра Советской России в единое целое.



После того как в молодой Татарской республике избрали ЦИК, Саид-Галиев возглавил Совет народных комиссаров АТССР.

Сахибгарей Саид-Галиев за работой. 1924 год. Фото предоставлено Государственным архивом РТ.

Как и очень многие партийные деятели, стоявшие у истоков молодого советского государства, Саид-Галиев попал в жернова репрессивного аппарата. Его расстреляли в 1938 году. В 1955-м первого руководителя Татарской республики реабилитировали.