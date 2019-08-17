Вернуть свое: все, что нужно знать о налоговом вычете

Основной вид прямых налогов в России, как и в большинстве стран мира, — это, конечно же, налог на доходы физических лиц. В нашей стране для его исчисления принята, как известно, плоская шкала, то есть все налогоплательщики, вне зависимости от уровня доходов, отдают государству 13-процентную часть подоходного налога. Но, как ни странно, многие наши сограждане до сих пор не в курсе, что в некоторых случаях они могут вернуть себе перечисленный государству НДФЛ вполне законным способом, связанным лишь с некоторыми (на самом деле небольшими) потерями времени на сбор бумаг. Они могут сделать это, например, в случае расходования своих средств на приобретение жилья, обучение, лечение, покупку медикаментов и др.

Особенности расчета налогового вычета регулируются российским законодательством и могут варьироваться в зависимости от условий его применения. Но предоставляется он только при соблюдении всех условий, и, кроме того, для каждого вида вычета предусмотрен свой пакет документов, которые нужно предоставить в орган налоговой службы.



Какие из наиболее популярных у российских граждан разновидностей трат предусматривают частичный возврат подоходного налога и какие документы потребуются для его оформления — в инфографике «Реального времени».