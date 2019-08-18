Куда пойти в Казани: WorldSkills Kazan 2019, этнический фестиваль и неделя татарстанского кино
Афиша мероприятий с 19 по 25 августа
Самым ожидаемым событием не только предстоящей недели, но и, пожалуй, всего года, станет чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019, который стартует в четверг — в этот день на стадионе «Казань Арена» пройдет церемония открытия. В рамках чемпионата запланирована и обширная культурная программа. Планируйте свой досуг с обзором «Реального времени».
День фронтовой собаки в Нацмузее
19 августа в Национальном музее РТ отметят День фронтовой собаки. Посетители увидят фотографии, иллюстрирующие подвиги собак во время Великой Отечественной войны. На них запечатлены животные-санитары и связисты, выполняющие свой долг. Всего более 60 тыс. собак несли службу на фронтах Великой Отечественной.
Начало в 14.00. Стоимость входа — от 75 до 150 рублей.
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В IT-парке научат работать с дебиторской задолженностью
20 августа в IT-парке пройдет бесплатный семинар-практикум «5 рабочих инструментов, которые заставят дебиторов вернуть вам ваши деньги». Мероприятие будет полезно собственникам бизнеса, руководителям, топ-менеджмерам, финансовым директорам.
Начало в 18.00, участие бесплатное.
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Предпремьерный показ фильма «Эбигейл»
21 августа в кинотеатре «Алмаз Гранд Синема» пройдет предпремьерный показ приключенческого фильма «Эбигейл». Фильм рассказывает о молодой девушке Эбигейл, которая живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. В официальный прокат картина выйдет 22 августа.
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WorldSkills Kazan 2019
22 августа в Казани стартует чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019. Официальная церемония открытия пройдет на стадионе «Казань Арена». В интерактивном шоу будут задействованы порядка 500 артистов и самые передовые технологии визуализации.
Шоу даст старт как соревнованиям, так и культурно-развлекательной программе. С полной культурной программой чемпионата можно ознакомиться здесь.
Начало в 18:00.
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Инсталляционное шоу на стенах Кремля
С 21 по 27 августа в 20.00 на Спасской башне будет проходить световое шоу с проекцией классических произведений мирового, российского и национального искусства.
Начало в 20.00, вход свободный.
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Неделя татарстанского кино
23 августа в сквере Аксенова состоится церемония открытия недели татарстанского кино. В этот же вечер в кинотеатре «Мир» показ кинолент откроется документальным фильмом Салавата Юзеева «Шихаб Хазрат».
24 августа зрители увидят татарстанскую кинокартину «Мулла» Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова, снятую по мотивам произведения Туфана Миннуллина.
25 августа кинотеатр «Мир» покажет детский юмористический короткометражный телесериал «И в шутку, и всерьез» режиссера Эдуарда Габидуллина. В этот же день покажут татарстанский фильм, вышедший в российский прокат, — «Водяную» Алексея Барыкина.
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Этнический фестиваль в Крутушке
С 23 по 25 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» пройдет XI Международный этнический фестиваль «Крутушка». В программе — выступления звезд российской и мировой этнической музыки. На фестивале прозвучит музыка татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов и других народов в исполнении коллективов из Татарстана и других регионов России. В этом году зрители познакомятся с возрожденной традицией артельной пастушьей игры на рожках.
В рамках фестиваля пройдет открытая культурно-просветительская конференция «Практическое применение традиционных знаний в современном мире», которая соберет известных российских этнографов и антропологов. В практической части конференции примет участие телеведущий и бренд-шеф Максим Сырников. Он выступит с лекцией «Что есть что в русской кухне», а также проведет открытые мастер-классы по приготовлению кулебяки, овсяного киселя и различных каш.
Кроме того, на фестивале ожидаются мастер-классы по татарским национальным сладостям от казанских кондитеров и по хлебопечению. Юных участников фестиваля ждет специальная детская программа.
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Выставка в ГСИ, посвященная Лихтенштейну
23 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ в рамках визита лихтенштейнской культурной миссии художник Алекс Долль представит выставочный проект «Лихтенштейн. Цветы» и познакомит зрителей с визуальной культурой европейского княжества, отмечающего в 2019 году 300-летие.
Специальным гостем вернисажа станет директор Национального музея Княжества Лихтенштейн доктор Райнер Фоллькоммер. Он проведет виртуальную экскурсию по Национальному музею Лихтенштейна и презентацию каталога выставки «1719—2019 гг. 300 лет Княжества Лихтенштейн».
Выставка откроется в 16.00 и продлится до 13 сентября.
6+
Гастрономический фестиваль
С 23 по 25 августа у Центра семьи «Казан» пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», посвященный развитию культуры еды и презентации ресторанов и кафе.
В программе — познавательные лекции и мастер-классы, гастрономический театр, ярмарка, живая музыка, шоу, детская зона, территория, оборудованная шатрами и посадочными местами, развлечения и много гостей.
Вход свободный.
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«Всероссийская ночь кино»
24 августа в Старо-Татарской слободе пройдет традиционная «Всероссийская ночь кино». Жителям города и гостям столицы будут представлены три разножанровых российских фильма нон-стоп: «Домовой», «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублевки : новогодний беспредел». Перед началом показа гостей ждет развлекательная программа.
Начало в 18.30, вход свободный.
12+
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