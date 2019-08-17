Расим Хазиахметов: «До 2035 года доля производства гидроэнергии в нашей стране должна снизиться»

Экс-глава «Татэнерго» о причинах и последствиях техногенной катастрофы на Енисее

Утром 17 августа 2009 года на границе Красноярского края и Хакасии случилась одна из крупнейших техногенных катастроф начала века — авария на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая жизни 75 человек из числа ее персонала и подрядных организаций. Напомним, тогда произошло внезапное неконтролируемое разрушение гидроагрегата номер 2 станции, в результате потоки воды быстро затопили машинный зал и находящиеся под ним помещения. При этом на работавших гидрогенераторах ГЭС произошли короткие замыкания. Расследование трагедии длилось вплоть до 2014 года, в результате были осуждены шесть человек из состава руководства станции — суд признал их виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ. Советник генерального директора Технической инспекции ЕЭС, эксперт энергоотрасли Расим Хазиахметов поделился с «Реальным временем» своим видением произошедшего. О причинах, последствиях и уроках, извлеченных из этого события, — в его авторской колонке.

Уникальная станция

Каждая гидроэлектростанция — это уникальное сооружение. Несмотря на наличие схожих, а порой и одинаковых элементов, абсолютно идентичных станций не бывает. Связано это с тем, что ГЭС проектируют и строят на естественных водотоках, а найти на реке два абсолютно одинаковых места практически невозможно.

Саяно-Шушенская ГЭС тем не менее выделяется даже в этом ряду уникальностей. В период проектирования это была крупнейшая гидростанция не только страны, но и мира. Долго она считалась второй по установленной мощности и теперь занимает почетную пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых ГЭС. При этом часть технических решений, использованных при проектировании и строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, предполагалось затем использовать в качестве базовых при возведении еще более крупных станций. В частности, опыт ее проектирования и строительства тщательно изучался проектировщиками и строителями «Трех ущелий» — крупнейшей на сегодня ГЭС мира (расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй, Китай, введена в эксплуатацию в 2003 году,— прим. ред.).

Саяно-Шушенская ГЭС долго считалась второй по установленной мощности и теперь занимает почетную пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых ГЭС. Фото Foris Aleksey / wikipedia.ru

Непосредственной причиной аварии второго агрегат на станции послужил излом шпилек крепления крышки турбины к корпусу, который произошел в результате усталостного излома. Это вывод комиссии Ростехнадзора, проводившей техническое расследование. Заключение было дано на основе анализа материала шпилек и условий их эксплуатации. Вывод я принимаю как доказанный факт.

Была выявлена и главная техническая причина ускоренного износа шпилек именно второго агрегата — длительная работа с временным рабочим колесом, имевшим повышенный гидравлический небаланс. Могли ли быть другие технические причины? Да, но при одном условии: если бы шпильки выдержали все предыдущие обстоятельства эксплуатации. К несчастью, это не было зафиксировано. Поэтому максимум, на что они могли «претендовать», это признание их сопутствующими факторами.

Именно для того, чтобы понять, при каких обстоятельствах тот или иной фактор может стать причиной, в рамках программы научно-исследовательских работ было проведено достаточно большое количество исследований. По их результатам были разработаны предложения по внедрению решений и изменению нормативной базы, цель которых — минимизировать риски повторения трагедии.



«При работе со сложными системами мелких вопросов не бывает»

Конечно, все причастные к работе на ГЭС и к гидроэнергетике испытали сильный стресс, хотя благодаря оперативно принятым мерам воздействие на окружающую среду было минимальным. Авария стала предметом обсуждения не только в стране, но и в мировом профессиональном сообществе. Главным оставался вопрос: авария — это случайность или системное явление, которое ставит под сомнение необходимость дальнейшего развития гидротехнического, в том числе гидроэнергетического строительства. Особое место в ходе расследования занял поиск аналогов аварии. Было выявлено два события, схожих по происхождению, но с менее катастрофическими последствиями (по этой причине оставшиеся незамеченными для широкой публики). Одно произошло в Советском Союзе (в 1983 году на Нурекской ГЭС в Таджикистане, где также сорвало шпильки турбины. Минэнерго СССР тогда засекретило данные по катастрофе, в результате многие из них не попали к специалистам, — прим. ред.), другое — в США.

Главный урок этой аварии, полученный страшной ценой, заключается в подтверждении правила: при работе со сложными системами мелких проблем и вопросов не бывает. Поэтому работа с самого начала и до самого конца должна быть системной, регулярной и непрерывной.

В результате оперативно принятых мер воздействие на окружающую среду было минимальным. Фото government.ru

Экономический гидропотенциал России освоен всего на 20 процентов

Что касается отрасли в целом, то гидроэнергетика на сегодня — основной способ получения возобновляемой энергии в мире. Конечно, бурные темпы развития производства других видов энергетики могут в ближайшее время изменить баланс. Однако, если внимательно проанализировать динамику развития электроэнергетики, можно обратить внимание, что приостановка развития гидроэнергетики практически везде связана с исчерпанием гидропотенциала.

Поэтому в качестве потолка можно принять достижение уровня использования гидропотенциала, соответствующего 80—85 процентам экономического. Так что в число наиболее перспективных в этом смысле регионов мира можно включить Россию, экономический гидропотенциал которой освоен примерно на 20 процентов.

Что касается доли гидроэнергетики в общем объеме выработки электроэнергии, то ее величина во многом будет определяться как ограничениями, о которых было сказано выше, так и развитием других видов производства электроэнергии, а также темпами роста энергопотребления. В частности, в соответствии с действующей энергетической стратегией России до 2035 года, доля производства гидроэнергии в нашей стране должна незначительно снизиться.

Расим Хазиахметов