АО «Эссен Продакшн АГ»: «По объемам вложений в кондитерское производство в нашем сегменте мы первые в России»

Фото: Ольга Акимичева

14 августа на кондитерском производстве «Эссен Продакшн АГ» торжественно запустили новую линию по производству жевательной карамели. Красную ленту в присутствии более 30 журналистов из федеральных и региональных СМИ торжественно перерезал Леонид Барышев, генеральный директор предприятия. После экскурсии по предприятию для журналистов провели пресс-конференцию, на которой Барышев рассказал о том, как развивается производство и как «Эссен Продакшн АГ» решает задачу входа в число лидеров кондитерского рынка России.

6,5 миллиарда рублей, вложенные в «сладкую агрессию»

Первую площадку на кондитерском производстве открыли в 2012 году, вторую очередь запустили в 2016-м. Линия по производству жевательной карамели стала третьей на этой площадке, примерно через месяц ожидается запуск четвертой (на ней будут делать шоколадные конфеты) и до конца года планируется добавить еще две.

Таким образом, в 2020 году на предприятии будут работать 15 производственных линий, выпускающих разнообразный ассортимент: конфеты и батончики на основе полых вафель, хрустящие снеки, конфеты с желейными, помадными, комбинированными начинками, конфеты «Трюфель», жевательную карамель и мармелад. Всего за прошлый год количество SKU кондитерского производства «Эссен Продакшн АГ» выросло с 66 до 107 наименований. Общая сумма инвестиций составила 6,5 млрд рублей, из них 1,25 млрд — во вторую очередь производства. На сегодняшний день по объемам вложений в развитие кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» вышло на первое место в стране.

Ожидается, что за счет этого в 2019 году оборот предприятия подскочит с 3,9 млрд до 6,5 млрд рублей. Рост в тоннах ожидают порядка 44%: он немного отстает от роста в деньгах, поскольку фабрика наращивает долю шоколадной продукции, более дорогой по сравнению с остальными.

Заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству рассказал о ежегодном приросте в 44%. Фото: Максим Платонов

Дмитрий Жирнов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству, рассказал журналистам:

— По моему личному мнению, в том, что касается оборудования, организации производства и технологий, у нас одна из лучших кондитерских фабрик в стране. Рынок кондитерского производства России, по разным оценкам, растет на 2—3% в год (в тоннах). Мы растем на 44%, отбирая рынок у других производителей. В первую очередь нам это удается за счет инноваций: мы стараемся делать уникальные и оригинальные продукты. Кроме того, мы постоянно работаем над высокой производительностью труда (по итогам этого года она составит более 13 миллионов рублей на каждого работника) и эффективностью организации производства. А закупка новейших технологических линий позволяет нам давать более выгодную цену на нашу продукцию, чем большинство других производителей. Эта агрессивная политика позволяет нам расти.

Объемы производства действительно впечатляют. Сегодня АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает более 10 миллионов конфет в сутки, ввод второй очереди позволил увеличить выход продукции вдвое. Только за первое полугодие 2019 года с кондитерских линий предприятия вышло 15,5 тысячи тонн продукции.

Экскурсия по производству: идеальная немецкая машина

Дмитрий Жирнов провел для журналистов экскурсию по производственным площадкам. Он рассказал, что новейшие технологические линии «Эссен Продакшн АГ» закупает в основном за границей, 90% оборудования сделано в Германии:

— На сегодняшний день большинство наших линий собрано из немецких составляющих, потому что сегодня Германия — это номер один в мире кондитерского оборудования, своеобразный Mercedes среди бюджетных марок, если сравнивать с автопромом.

90% новейшего технологического оборудования «Эссен Продакшн АГ» сделано в Германии

По словам Жирнова, оборудование заказывают с учетом всех технологических тонкостей и многочисленных ноу-хау. Каждая линия собирается под конкретную задачу, производитель оборудования получает подробное техническое задание.

Например, здесь удалось решить главную проблему производства конфет с карамельной заливкой на основе вафельных листов: карамель отдает вафле влагу, и та перестает хрустеть. Многослойные конфеты «ДаЁжь» лишены этого недостатка: все параметры линии по ее производству тонко подобраны таким образом, чтобы конфета была и хрустящей, и карамельной (для многих кондитерских производств России это пока оксюморон).

Удалось решить главную проблему производства конфет с карамельной заливкой на основе вафельных листов, чтобы конфета была одновременно и хрустящей, и карамельной

На оборудовании здесь не экономили: машины на производстве новейшие и очень сложные. На всех линиях работает высокоточная система дозирования компонентов, установлены не объемные, а динамические весы, которые в случае погрешностей регулируются автоматически. Холодильники на линиях спроектированы и отрегулированы специальным образом, чтобы можно было охлаждать конфеты с начинкой из разных кондитерских жиров: для каждого вида жира нужны свои параметры охлаждения, чтобы изделие не потеряло форму. Технологи «Эссен Продакшн АГ» разработали ноу-хау, как обойти эту проблему с использованием одного и того же холодильника на линии. И подобных находок — десятки.

В цехах царит хирургическая чистота, а людей на протяжении линий совсем немного: больше всего персонала задействовано на фасовке упакованных изделий в коробки. На предприятии идут по пути максимальной автоматизации производства, успешно сочетая ее с созданием все новых рабочих мест для квалифицированных сотрудников.

Выбор поставщиков: на компонентах экономить нельзя

Сырье для кондитерского производства отбирается очень придирчиво. Именно поэтому «Эссен Продакшн АГ» старается работать с большими и транснациональными компаниями: какао закупают в Швейцарии и США, большую часть кондитерских жиров — у шведско-датского производителя ААК.

Жиры приходится закупать за границей, потому что большая их доля — уникальна для конкретного производства, они разрабатываются непосредственно под собранные линии и под уникальные продукты. Но есть и серийные линии закупаемых жиров, и в этом плане компания активно работает с российскими производителями — например, с «ЭФКО».

Единственный продукт, большую часть которого закупают в Татарстане, — сахар: в 2018 году 22 из 24,4 тысячи тонн сахара, использованного в производстве, поставил Заинский сахарный завод.

Проблемы возникают даже с мукой: в производстве полых вафель есть жесткие технологические требования к муке, которые большинство татарстанских производителей выполнить не могут. Гораздо лучше ситуация с упаковкой: например, «Данафлекс» покрывает 70% потребностей производства.

На 70% потребности в упаковке «закрываются» с помощью татарстанского производителя. Фото: Максим Платонов

Леонид Барышев: «Мы поставили для себя задачу оказаться в числе лидеров кондитерской промышленности в России»

На пресс-конференции Леонид Анатольевич озвучил амбициозную задачу: он хочет вывести «Эссен Продакшн АГ» в пятерку, а еще лучше — в тройку лидеров на кондитерском рынке страны и к 2025 году догнать по оборотам и уровню производства ведущих игроков отрасли. Компания планирует вкладывать в производство по 2 млрд рублей в год на протяжении ближайших пяти лет. Пока эта динамика сохраняется, во многом благодаря сложившейся конъюнктуре рынка:

«В кондитерском производстве мы четко отслеживаем две вещи: цену на сахар и курс доллара (от него зависят наши затраты на жиры и какао). Например, в прошлом году и сахар, и доллар подешевели, поэтому мы смогли инвестировать крупные объемы в новое оборудование. Будем надеяться, что обстановка и дальше останется благоприятной. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, но понимаем все свои риски».

Леонид Анатольевич объяснил, почему занимается инвестициями в кондитерское производство в условиях стагнирующего рынка:

«Сейчас ни один из крупных игроков, доминирующих на рынке, не находится в высокой стадии инвестиционной активности. Они закончили инвестиции ровно тогда, когда мы их начали. И в этой противофазе мы имеем преимущество, потому что закупаем оборудование, которое будет актуально уже в будущем. Мы угадываем те конфеты, которые будут есть в 2020—2025 годах. И когда лидеры рынка вернутся к инвестициям, мы будем уже к этому готовы, потому что опередили их в техническом оснащении. Сегодня по закупкам импортного сложного оборудования «Эссен Продакшн АГ» — лидер в России».

Сложная тема для пищевого производства, особенно для кондитерского, — тренд на здоровый образ жизни. При обсуждении этого вопроса Леонид Анатольевич приоткрыл строжайшую секретность планов и рассказал, что уже шесть месяцев разрабатывается линия, на которой фрукты будут увариваться до состояния пастилы без использования загустителей. По его словам, бюджет линии — 8 миллионов евро, ее готовят уже 6 месяцев, и аналогов ей не будет ни в Европе, ни в России. Своеобразным реверансом здоровому образу жизни стала и установка двух экструзионных линий, которые выпускают мультизлаковые снеки. Благодаря особенностям технологии, злаки в их составе сохраняют большую часть своих полезных свойств: тепловая обработка под большим давлением занимает несколько секунд, и полезные вещества не успевают разрушиться. Такого не реализовывает больше никто в России. Но в том, что касается сахара, Барышев остается непреклонным: «Трудно убрать сахар из конфеты, чтобы она осталась вкусной».

В «Эссен» уже сегодня прогнозируют тренды на конфеты, которые будут есть в 2020—2025 годах. Фото: Максим Платонов

Правда, это — вкусовой профиль среднестатистического россиянина. Экспортные конфеты, идущие в Китай, изготавливают с пониженным количеством сахара: наши конфеты слишком сладкие для жителей Поднебесной.

Кстати, об экспорте. «Эссен Продакшн АГ» экспортирует около 15% своей продукции: в Китай, Вьетнам, США, Израиль, наибольшие объемы — в Беларусь и Казахстан. Однако, по словам Барышева, основным приоритетом компании все же остается российский рынок — из-за сложности проектирования специальных линий под вкусовые профили зарубежных потребителей.

Барышев рассказал, что в разработке ассортимента компания плотно ориентируется на потребности покупателя. Для этого используются не только конкретные запросы торговых сетей, но и более глобальные — демографические — данные:

«Демография — это правильный инструмент планирования инвестиций. С этим учетом мы проектируем линии. Сегодня, после беби-бума недавних лет, дети, которые поступают в школу, становятся потребителями снеков — мы поставили две уникальных линии злаковых снеков с наполнителями и вывели на рынок конфеты Cho Ko-te, которые охотно едят маленькие дети. У нас есть подростковая линия, и мы знаем, что ее надо будет расширять через пять лет, когда подрастут нынешние первоклассники».

Барышев рассказал о принципах своей работы с федеральными сетями:

«На рынке ретейла сейчас направленность на консолидацию. Поэтому неизвестному бренду сложно зайти на полку крупной сетки. С 2013 года мы уже успели спозиционироваться как лидер по инновациям и инвестициям в кондитерское производство, поэтому наши продукты рассматривают байеры самых крупных российских ретейлеров. Причем разговор наш с ними идет не о том, как выбить конкурента с полки, а о том, какую мы должны сделать конфету, чтобы увеличить продаваемость с полки и принести маржу. Это интересно и им, и нам. Мы всегда пытаемся найти позицию, которую в федеральных сетях воспримут как нечто удовлетворяющее спросу покупателей».

На главный вопрос — как в компании предсказывают, что россияне захотят есть через 5 лет, — Леонид Владимирович ответил, что четко рассматривает два тренда: которые идут с Запада и с Востока: «Участвуя во всех выставках, мы приблизительно понимаем, какая волна нас скоро нагонит. И мы нашли сегменты, в которых в России продуктов еще нет. Через год мы надеемся запустить то, что будет в тренде ближайшие пять лет».

Что это будет — руководитель «Эссен Продакшн АГ» оставил в секрете.