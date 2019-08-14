Глава «Казэнерго» зажег долгожданный свет в поселке Отары

На окраинной улице Казани, по которой дети ходят в школу, вечерами будет светло

Еще одну улицу поселка Отары на окраине Казани теперь освещают фонари. Новую линию приняли в эксплуатацию на 1-й Отарской улице в рамках программы наружного освещения поселков Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

По этой улице люди ходили в темноте десятки лет

В состав Приволжского района Казани поселок Отары вошел в 1986 году. В нем проживает 6,5 тысячи человек только взрослого населения. Как рассказала директор образовательного центра Рахиля Абдуллина, в местной школе обучаются 260 ребят, два детсада посещают более 250 детей. Несмотря на то, что частью Казани поселок стал более 30 лет назад, уличного освещения все эти годы здесь не было.

— Некоторые жители около своих домов сами устанавливали столбы и вешали фонари, — говорит инженер первой категории Приволжской администрации Газинур Зарипов. — Но приезжали работники горсвета и обрезали провода, потому что такое самовольное подключение незаконно.

«Некоторые жители около своих домов сами устанавливали столбы и вешали фонари», — говорит Газинур Зарипов

— Представьте, в холодное время года, рано утром или чуть вечереет — здесь всегда было темно, — продолжает учитель начальных классов Татьяна Фролунина, у которой двое детей учатся в младших классах. — А эта улица, 1-я Отарская, ведет к школе. Из школьных кружков или из клуба дети возвращались в полной темноте. Родители стараются их встречать. Люди ходят по селу с фонариками и с палками.

Лет пять назад ситуация начала меняться.

— В поселок стали вкладывать деньги, построили детский сад, клуб, проложили асфальт на Центральной улице, на ней же сделали освещение, а еще на Придорожной и на 5-й Отарской улицах. Жили, конечно, раньше без газа, компьютеров и машин. Но жизнь-то меняется. Освещение поселку нужно в первую очередь.

1 400 светильников для четырех окраин ежегодно

Совсем недавно работники «Казэнерго» установили на 1-й Отарской улице 28 фонарей. Вчера вечером там собрались жители поселка, чтобы увидеть, как загорятся светильники. На запуск линии уличного освещения приехал генеральный директор АО «Казэнерго» депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Рустам Абдулхаков, который рассказал, что в столице Татарстана успешно реализуют программу наружного освещения поселков Казани. Ежегодно из бюджета республики выделяют 20—23 млн рублей в среднем на 1 400 светильников для четырех районов города. Теперь фонари ярко горят не только в центре, но и на окраинах.

Рустам Абдулхаков рассказал, что в столице Татарстана успешно реализуют программу «Наружное освещение поселков Казани»

— Мы идем планомерно, уделяя внимание каждому из четырех территориальных районов города, — отмечает Абдулхаков. — У нашей компании большой опыт — 75 лет, электромонтажники оперативно выполняют работу. К этой улице они тянули отдельную линию проводов, порядка километра, чтобы подключить светильники к собственным источникам питания. Ничего сложного — это просто наша работа. Думаю, в ближайшие 3—5 лет продолжим вести свет в этот поселок, лишь бы программа сохранилась. Продолжаем работу по освещению улиц в поселках Мирном, Борисково, Константиновке, в поселках Советского района.

— Приятно идти по освещенной улице, — продолжает Газинур Зарипов. — Детям не страшно. Но хотелось бы, чтобы вкладывали деньги в наш поселок и дальше. Желательно, чтобы все улицы нам осветили.

— У меня пятеро внуков, которые часто ходят по этой улице. А ведь и школа, и садик у нас без освещения. Но начало положено. Очень рада, что эта проблема начала решаться, — подхватывает пенсионерка Ирина Кузнецова.

«Очень рада, что эта проблема начала решаться», — подхватывает Ирина Кузнецова

Не только освещать улицы, но и сберегать энергию

Всего за несколько лет по различным программам в Казани установили 6,5 тысячи новых светильников на улицах Декабристов, Абсалямова, Карбышева, на бульваре на ул. Фучика, на набережной озера Кабан и в Горкинско-Ометьевском лесу, а также по просьбе горожан устроили наружное освещение на дорогах в жилой комплекс «Салават Купере» и от Юдино до Ново-Юдино. Протяженность сетей освещения увеличилась на 190 км. Только в этом году фонари появились на 117 поселковых улицах города.

«Казэнерго» устанавливает современные светодиодные светильники и оборудование, которые автоматизируют работу систем наружного освещения и сберегают энергию. В 2018 году работники предприятия заменили более 6 тыс. устаревших, энергозатратных светильников на современные светодиодные. В результате годовая экономия электроэнергии составила 20,7 млн рублей. Всего за последние 3 года заменили около 7 тыс. неэффективных светоточек на современные светодиодные светильники. В 2019 году «Казэнерго» продолжает работу по уличному освещению и энергосбережению . Компании предстоит заменить еще более 7 тыс. неэффективных светильников.