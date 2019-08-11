362 трофейные рыбы за 2 дня соревнований и Вилле Хаапасало на закрытии

Самый русский финн и герой «Особенностей национальной рыбалки» специально приехал, чтобы озвучить призеров «Тотального спиннинга — 2019»

Два дня нешуточных страстей, жесткой борьбы между 110 экипажами и с капризами погоды. Под Казанью завершился один из крупнейших турниров по ловле хищной рыбы спиннингом с лодки — «Тотальный спиннинг. Казань 2019». О том, как проходил второй день турнира и кто в итоге разделил призовой фонд размером в 3,8 млн рублей, — в репортаже «Реального времени».

Крупная рыба в Татарстане — есть!

К такому мнению сообща пришли участники очередного — уже четвертого по счету открытого рыболовного турнира «Тотальный спиннинг. Казань». Во время первого этапа на предварительное и основное взвешивание, спортсмены представили 167 щук, судаков, бершей, окуней и жерехов — именно таков список трофеев, принимаемых к зачету в турнире. Размеры хищников строго регламентированы: для щуки это длина от кончика рыла до последней чешуйки в основании хвоста в 45 см, для судака и жереха — по 40 см, для берша — 25 см, и для окуня — 20. Впрочем, если в первый день рыболовам было достаточно хотя бы нащупать уловистые места поймать и, сквозь дождь и ветер доставить на берег то, что удастся поймать (в пределах разрешенных размеров), то сегодня борьба шла в прямом смысле этого слова — за каждый грамм. И те, кто закрывался первой рыбой, имел возможность позже, поймав больший экземпляр, произвести замену. Но только одного из всех пяти видов.

Первый трофей, как и вчера, был представлен на взвешивание уже спустя считанные минуты с момента старта. В 6.23 на весы лег берш, весом 298 гр. Что особенно интересно, автором стала та же команда, что и накануне — казанский экипаж №83 в составе Анатолия Бреуса и Сергея Талапина.

Первый трофей был представлен на взвешивание спустя 23 минуты с момента старта

А дальше — по нарастающей. Меньше, чем за 35 часа, состоялись более трех десятков взвешиваний. Буквально 70 граммов не хватило казанскому экипажу № 108 «Коженков-Шмелев», чтобы побить свой собственный рекорд по поимке самой крупной щуки. Сегодняшний трофей потянул на 9 кг 85 гр. Но и она вызвала аплодисменты собравшихся у сцены, где происходило взвешивание зрителей. Всего две команды: №44 — казанцы Александр Хегай и Андрей Красильников, а также №85 — тоже из Татарстана Алексей Карчевский и Рустем Минегалеев, смогли закрыться всеми пятью видами рыбы.

Пятью видами рыбы закрылись всего два экипажа

Итогом второго дня турнира стала поимка уже 175 трофейных рыбин, из которых щук — 53 (зубастая оказалась самой частой в уловах), окуней — 42, судаков — 33, бершей — 30 и жерехов (самой редкой рыбы, а значит и самой ценной) — 17.

Вилле Хаапасало

Самый русский финн, а по совместительству еще и известный финский и российский актер и телеведущий, по словам организаторов, легко откликнулся на приглашение приехать на рыболовный турнир. Татарстан ему — уже не чужой, он здесь был совсем недавно — снимал цикл передач. В этот раз он согласился стать соведущим церемонии закрытия турнира.

Согласившийся стать соведущим туринира Вилле Хаапасало стал героем минимум сотни селфи

Приехал Вилле заранее, и сразу оказался нарасхват. За пару часов до концерта и озвучения результатов состязаний, он успел пообщаться с фанатами рыбной ловли из онлайн-студии турнира, дать несколько интервью и сам с удовольствием пообщался и с участниками соревнований и с гостями турнира. А еще стал героем как минимум сотни селфи. Как признался сам Вилле Хаапасало, перемещаясь по лагерю, больше трех шагов подряд ему редко удавалось сделать. Героя «Особенностей национальной рыбалки» узнавали и то и дело, образовывалась целая очередь из желающих с ним сфотографироваться.

Лучший экипаж 2018 года, подтвердил свое мастерство в 2019-м

Первое место и главный приз — новенькую 5-метровую лодку, а также крупный денежный приз, получила казанская команда из Казани Александр Хегай и Андрей Красильников, выступавшие под №44. Стоит отметить, что они второй год подряд удерживают пальму лидерства. И в этот раз, набрав более 508 баллов, они с огромным отрывом оставили позади соперников. Взявшие серебро чувашские спортсмены, Артем Никитин и Алексей Магазеев, стартовавшие под №53, смогли набрать лишь чуть более 382 баллов. На третьей ступени пьедестала почета еще одна команда из Татарстана — Василий Киселев и Дмитрий Аксенов, выступавшие под №24.

Победители турнира «Татальный спиннинг. Казань. 2018" Александр Хегай и Андрей Красильников подтвердили свое чемпионство

Самой крупной щукой турнира стала зубастая, весом 9 кг, 155 граммов. Самый увесистый судак потянул на 3 кг 470 гр. Рекордный берш весил 802 грамма, окунь — 930 граммов, а жерех — 1 кг. 820 граммов.

Следующий «Тотальный спиннинг» станет юбилейным — уже пятым по счету. Ожидается, что он вновь побьет свои же рекорды как по числу участников, так и по величине призового фонда.