«Их нравы»: тысяча петель в одном квадратном сантиметре

Как делают турецкие ковры ручной работы

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшняя его колонка посвящена традициям ручного ковроткачества в этой стране.

«Витрина Османской империи»



Ковры — неотъемлемый атрибут домашнего обихода мусульман, они прочно вошли в их жизнь и до сих пор продолжают покрывать полы и стены многих жилищ на Востоке. Несмотря на то что машинный труд потихоньку вытесняет человека практически из всех сфер деятельности, в некоторых уголках нашей планеты есть еще островки, где ремесленные традиции предков сохраняются и передаются новым поколениям.

Одним из таких островков, где и сегодня производятся ковры ручной работы, остается фабрика Хереке, которая находится рядом с дворцом Долмабахче в Стамбуле. Изначально она была основана братьями Дадьян в 1842—1844 годах для производства штор, которыми занавешивали многочисленные окна дворца Долмабахче. Для этого специально из Франции были привезены ткацкие станки и специалисты по узорам, то есть, выражаясь современным языком, дизайнеры.

Ковры — неотъемлемый атрибут домашнего обихода мусульман

Примерно через 50 лет после основания фабрика перешла на производство ковров, и это стало поворотным моментом в ее истории. По специальному указу султана Абдулхамида II из провинций Сивас, Ладик и Маниса были приглашены лучшие мастера ковроткачества, которые по примерам дворцовых эскизов изготовили непревзойденные шедевры, ныне украшающие дворцы и резиденции не только в Турции, но и в Санкт-Петербурге, Лондоне, Париже, Вене и Токио. Таким образом, ковры фабрики Хереке, наряду с дворцовым фарфором, стали своеобразной витриной Османской империи и завоевали многочисленные международные награды.

Турецкие и персидские ковры — две стихии, не нуждающиеся в сравнении

Особенность ковров Хереке в том, что они полностью, так сказать, hand-made. В зависимости от размера на изготовление одного ковра может понадобиться до 5 лет. Основой ковра служат хлопковые нити, а само покрытие выполнено либо шелковыми, либо шерстяными нитями. При производстве используется двойная петля, так называемая «Петля Гёрдес» — своеобразное османское ноу-хау. По этой причине в одном квадратном сантиметре шерстяного ковра количество петель доходит до 360, а в шелковом варианте — до 1 024. Высота ворса для шелковых ковров варьируется в пределах 1,5—2 мм, а для шерстяных экземпляров — в пределах 4—5 мм. Ковры Хереке обычно ткутся очень плотно, поэтому узоры и изображения на них получаются довольно отчетливыми.

Особенность ковров Хереке в том, что они полностью, так сказать, hand-made

Еще одной особенностью шерстяных ковров Хереке является то, что при их изготовлении используется шерсть, состриженная с живых овец. Истинные мастера уделяют особое внимание сезону и времени стрижки, поскольку это влияет на качество используемого материала. Пожалуй, самым классическим и самым распространенным узором ковра Хереке является узор «Йеди дагын чичеги» («Цветок семи гор»).

В современной Турции по методике, разработанной на фабрике Хереке, ковры ткутся в провинциях Спарта, Сивас и Диярбакыр. По качеству и узорам эти ковры сильно отличаются от знаменитых персидских ковров. Это две стихии, которые не нуждаются в сравнении.



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