Экономика массового гипноза

Кашпировский, Джуна, бизнес-тренеры, Владимир Соловьев и другие спекулянты на предрассудках либо патриотизме

Свой 80-летний юбилей накануне отметил психотерапевт, гипнотизер, звезда советско-российского телевидения Анатолий Кашпировский. Известный своими телесеансами массового гипноза по Центральному телевидению, он открыл усыпанную купюрами дорогу в шоу-бизнес целой череде гуру разной степени известности, ловкости трюков и финансового успеха. «Реальное время» обсудило с известными экономистами Андреем Мовчаном и Никитой Кричевским вопросы монетизации гипноза и экстрасенсорики, чтобы попытаться выяснить, велико ли отличие духовно-психических практиков от звезд шоубиза и популярных политических ток-шоу на современном российском ТВ.

«Можно играть на предрассудках и зарабатывать на этом деньги»

— Почему интерес к экстрасенсам не угасает уже как минимум 30 лет?

Никита Кричевский: Дело не в Кашпировском и не в Чумаке, и не в прочих экстрасенсах, которые заряжали воду или делали еще что-то. Дело в сохраняющемся язычестве в русском менталитете. Мы как были язычниками, так ими и остались. Просто вместо языческих симулякров пришли христианские. И церковь, поскольку она сразу стала государственным институтом, поменяла одни симулякры на другие. Язычество до сих пор идет с нами. В качестве примера можно принести иконки и обереги в машинах. Это чистой воды язычество, только на христианский лад. Подковы, народные приметы типа черной кошки — все это пришло оттуда. Все сидит в нашем менталитете, но люди не осознают этого и считают это само собой разумеющимся.

Тысячелетиями эти языческие пережитки изгонялись в подполье, причем неудачно. Можно посмотреть, например, на поклонные камни, на святые источники — они как были, так и остаются. В современных медиаусловиях это дало возможность, с одной стороны, поиграть на народных страхах и предрассудках, которые имеют языческие корни, с другой стороны — зарабатывать на этом деньги.

Нет абсолютно ничего удивительного в том, что первым эту тему в промышленных масштабах стал продвигать господин Кашпировский. Хотя экстрасенсорные способности приписывались очень многим. До Кашпировского из недавнего советского прошлого была Джуна. Она была чрезвычайно популярна и очень обеспечена и в Советском Союзе, и после его распада. К ней обращались руководители партий и правительства, выдающиеся артисты. Ее одарили настолько щедро, что она не задумывалась о деньгах. Ровно такая история была с Кашпировским.

Андрей Мовчан: Когда люди планируют, структурируют свои действия, они оценивают две стороны — потенциальную выгоду и свои затраты. То, что предлагают люди типа Кашпировского, предполагает очень маленькие, практически нулевые затраты и потенциально, но очень маловероятно, очень малую выгоду.

Представьте, вам предлагают потратить 50 рублей нынешних или 50 копеек тех времен на то, чтобы что-то такое купить, сходить на выступление или потратить время на то, чтобы зарядить воду, чтобы с вероятностью один к миллиону ваша жизнь продлилась на 10 лет. Даже если есть вероятность одна миллионная, человек готов зарядить банку воды, потому что это экономически осмысленно. Почему люди трижды сплевывают или обходят черную кошку? Или даже молятся в конце концов при полете на самолете? Потому что затраты на молитву ничтожны, а даже если это с вероятностью одна миллионная помогает, это осмысленно. Собственно, на этом основаны все подобные вещи. На этом основаны религии. Ровно на этой экономической концепции — отдаешь мало с вероятностью получить очень много.



«Чтобы с малой вероятностью прожить дольше, вы готовы платить большие деньги»

— Как происходит монетизация экстрасенсорики, массового гипноза? Из чего складывается экономика?

Кричевский: Это не экономика, это предпринимательство. Оно складывается как из представлений и перформансов, наподобие цирковых, куда продаются билеты, так и из «добровольных» пожертвований — дайте, сколько не жалко, дайте, сколько можете. Кто-то дает 100 рублей, кто-то дает 100 тысяч рублей — зависит от благосостояния человека, который обращается к экстрасенсу.

Есть ли такие способности у человека? Я могу однозначно сказать — да, существуют. И я как минимум трижды попадал под негативное воздействие — я и сам это чувствовал, и мне об этом говорили другие экстрасенсы. Значит ли это, что этим нужно жить и этим руководствоваться? Ни в коем случае.

Нельзя рассматривать эту проблему исключительно с экономической точки зрения, потому что экономика — это на 50% психология. Если бы тот же Кашпировский интуитивно не нащупал почву, не было бы тех миллионов, которые он заработал 30 лет назад. Я даже не уверен, что он осознавал, что попал в точку, в языческую сущность русского человека. Просто он увидел, что народ подвержен массовому психозу. Это, кстати, совершенно не зависит от уровня экономического развития страны.

Фото vestniksr.ru

Если бы тот же Кашпировский интуитивно не нащупал почву, не было бы тех миллионов, которые он заработал 30 лет назад. Я даже не уверен, что он осознавал, что попал в точку, в языческую сущность русского человека. Просто он увидел, что народ подвержен массовому психозу. Это, кстати, совершенно не зависит от уровня экономического развития страны

Говорить о монетизации применительно ко всей этой сфере нельзя. Потому что это мозаика, и надо каждый ее элемент рассматривать отдельно — в случае с Кашпировским один способ монетизации, а у колдунов, ведуний, экстрасенсов — другой. У ясновидящих, той же Ванги — третий. Они не обязательно выражаются в деньгах, потому что деньги для них далеко не первичны. Они не бизнесмены ни в коем случае. Возьмите любого молодого артиста, блогера, бизнесмена. Да, они, конечно, нуждаются в деньгах и поступлениях, но это не является их самоцелью. Самоцелью является самовыражение. Точно так же у экстрасенсов. Кто-то считает своим долгом помогать людям, кто-то считает, что это его дар, который ему ниспослан свыше, и он обязан им распорядиться в целях улучшения жизни людей. При этом экстрасенсы, паранормальные специалисты точно так же нуждаются в деньгах, как и простые смертные. Но повторюсь, они не преследуют целью получение прибыли в первую очередь.

Мовчан: В основном зарабатывают именно на продаже билетов на шоу. Кроме того, у этих людей очень часто находятся VIP-клиенты, которые уже платят реальные деньги. Это могут быть очень состоятельные люди, у которых есть и тысяча, и сотни тысяч долларов. И тогда они тоже, чтобы с малой вероятностью прожить дольше или быть счастливыми, готовы платить большие деньги.

Кроме того, суеверия же обладают индуктивностью. Вы, например, можете считать, что вероятность того, что заряженная вода помогает, равна одной миллионной. Но если вокруг вас сто человек заряжают воду, в вашем уме, интуитивно эта вероятность резко повышается. Она становится равна уже одной сотой, а не одной миллионной. И значит вы уже в готовы потратить на эту заряженную воду в тысячу раз больше. Когда общество принимает эти правила игры, внутри него складывается ложный консенсус относительно того, что это работает.

Как я уже сказал, так устроены и религии. Религия — это всегда результат ложного консенсуса. Когда апостолам удается создать ложный консенсус группы, она достаточно быстро расширяется. Присоединение к группе всегда проходит достаточно легко, то есть ваши ощущения, что вы делаете что-то полезное, гораздо выше, чем если бы вы самостоятельно думали об этом.

Фото vistanews.ru

Как вы можете учесть серую занятость или серый доход? Да никак. Сказать, сколько зарабатывала Джуна? Да никак. Она и сама этого не знала. А ведь эти люди есть во всех крупных городах, я уже не говорю о малых населенных пунктах

Экстрасенсы уходят в тень

— Можно оценить, сколько денег крутится в этой сфере?

Мовчан: Думаю, что можно. Но у меня нет конкретных данных об этом. Я знаю, что Россия в этом смысле не самая плодородная страна. Таких проповедников гораздо больше, например, в Соединенных Штатах, и они намного богаче. Известно, что среди них есть и мультимиллионеры, есть группы и секты, в которых крутятся десятки и сотни миллионов долларов. Вполне возможно, что в этой экономической системе обороты достигают и миллиардов долларов. Католическая церковь, которая является наиболее богатым примером подобного ложного консенсуса, обладает десятками миллиардов долларов. А по некоторым данным, даже сотнями миллиардов долларов.

В России денег меньше. Любые бизнесы растут там, где есть платежеспособная клиентура. В Америке она есть. И она платит. В России платежеспособной клиентуры меньше. Это нижний и средний класс. Нижний, потому что еще недостаточно образован, интеллектуально развит. У среднего класса достаточно денег, чтобы за это платить. Он хорошо развит в той же Америке, в странах Запада. А в России его практически нет — в России после богатства сразу наступает бедность, а богатых не так много. А те люди, которые довольствуются глубоким ретейлом, как тот же Кашпировский довольствовался, они в России были, есть и будут.

Кричевский: Абсолютно исключено. Это теневой оборот. В лучшем случае с него платятся какие-то минимальные налоги. Они могут оформиться, скажем, индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Это, как правило, крайне редко, потому что нынешняя экономическая конструкция имеет одной из своих основ как раз серый теневой оборот, то есть не учтенные деньги. Как вы можете учесть серую занятость или серый доход? Да никак. Сказать, сколько зарабатывала Джуна? Да никак. Она и сама этого не знала. А ведь эти люди есть во всех крупных городах, я уже не говорю о малых населенных пунктах.

«Это шоумены, которые спекулируют на чертах русского менталитета»



— А бизнес-тренеров, которые тоже проводят массовые выступления, можно сравнить с тем же Кашпировским, который организовывал свои сеансы?

Кричевский: Нет, это шоумены. Кашпировский тоже шоумен. Но он использует черты русского менталитета. А это шоумены, которые спекулируют на желании людей моментально разбогатеть, то есть на алчности. Там страхи, а тут алчность. Если идти по этому пути, можно сказать, что в современной России масса людей, спекулирующих патриотизмом. Включите телевизор, там сплошные патриоты. Они спекулируют на этой теме и зарабатывают огромные деньги. Тот же Владимир Соловьев. Я вижу, что во многие вещи, которые произносит, он не верит. Но это его заработок. А патриотизм — это черта русского человека. Какой психотип нации наиболее развит, тот и эксплуатируется.

Подчеркну еще раз — экстрасенсы не зарабатывают, не делают себе состояние на способностях. Они продают свои способности, не ставя во главу угла монетизацию. У них все-таки другая задача — самовыражение, самореализация. К примеру, есть шаманы с Алтая. Олигарх Рыболовлев (Дмитрий Рыболовлев, — прим. ред.), который владел «Уралкалием», обращается к этим шаманам, платит им огромные деньги. Но сказать, что эти шаманы сказочно богаты, нельзя.

Фото theins.ru

Тот же Владимир Соловьев. Я вижу, что во многие вещи, которые произносит, он не верит. Но это его заработок. А патриотизм — это черта русского человека. Какой психотип нации наиболее развит, тот и эксплуатируется

Мовчан: Здесь сложно дать однозначную оценку. Мы же знаем, что есть лекарства, которые объективно помогают, а есть лекарства, которые являются «разводкой», но продаются ровно таким же образом, каким продается заряженная вода. То же самое касается и бизнес-тренеров. Есть люди, которые действительно чему-то могут научить и учат. Есть люди, которые не могут ничему научить, но учат, раскручены и продают свои услуги за деньги так же, как Кашпировский. А есть люди, которые чему-то научить могут, но обещают больше, чем могут. Как и во всем мире.