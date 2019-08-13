Король госзаказа построит в Челнах бассейн за четверть миллиарда

Опережая время, застройщик объектов Универсиады и крупных ТЦ начал работу на пятом муниципальном водном комплексе

Фото: Сергей Афанасьев

Контракт на строительство пятого по счету муниципального крытого плавательного бассейна в Набережных Челнах стоимостью почти 279 млн рублей выиграла компания Рауфа Галямова «Фортэкс», которая с 2016 года прочно заняла место в неофициальном списке королей госзаказа от ГКУ «Главинвестстрой РТ». Интерес вызывает не только сумма, но и тот факт, что подрядчик традиционно сработал на опережение: как выяснило «Реальное время», деятельность на объекте на Шишкинском бульваре между двух школ началась задолго до того, как конкурсная комиссия подписала протокол.

Торг без азарта



На электронный аукцион были поданы всего две заявки — от ООО «Фортэкс» и набережночелнинское ООО «Евростиль». Начальная цена лота с незначащим названием «на проведение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства» составляла 270,085 млн рублей. «Евростиль» уронил ее всего лишь на 85 тыс. рублей и проиграл «Фортэксу», «упавшему» сразу на 1,35 миллиона. В итоге контракт с компанией-победителем потянет на 268,735 млн рублей.

Несмотря на то, что до заключения контракта по закону должно пройти 10 дней и за это время результаты аукциона могут быть аннулированы, на стройплощадке на Шишкинском бульваре рядом со школой уже работает строительная техника. По всей видимости, руководитель и собственник фирмы Рауф Галямов заранее был уверен в перспективах сотрудничества на данном объекте с давним партнером «Фортэкса» — ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Несмотря на то, что до заключения контракта по закону должно пройти 10 дней и за это время результаты аукциона могут быть аннулированы, на стройплощадке на Шишкинском бульваре рядом со школой уже работает строительная техника

Впрочем, ООО «Евростиль» внакладе не осталось: в этом году компания, принадлежащая семье Зиннура, Ильнара и Гульнары Гайсиных, заключила с ГИСУ контракт на 107,62 млн рублей на капремонт мензелинского Дворца культуры и семи сельских домов культуры, а на исполнении с прошлого года у нее находятся еще семь контрактов почти на 1,95 млрд рублей. В общей же сложности подряды, полученные ООО «Евростиль» от ГКУ «Главинвестстрой РТ» с начала 2018 года, тянут почти на 1,17 млрд рублей.

«Юбилейный объект»

Согласно проектной документации, имеющейся в документах закупки, в двухэтажном крытом плавательном бассейне на Шишкинском бульваре, 9а, предусмотрены чаша для спортивного плавания размерами 13,8x25 м, глубиной 1,8—2,05 м с шестью дорожками по 2,2 метра в ширину, а также ванна размерами 10x6 м и глубиной 1 м для обучения детей младшего и среднего возраста плаванию.

Согласно документам закупки, источник финансирования возводимого с опережением установленных требованиями законодательства сроков спортивного объекта — республиканский бюджет. Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах к 50-летию КАМАЗа будут построены три крытые ледовые арены и бассейн, место для которого нашли на участке между двумя школами — №77 и №19.

В двухэтажном крытом плавательном бассейне предусмотрены чаша для спортивного плавания размерами 13,8x25 м, а также ванна размерами 10x6 м и глубиной 1 м для обучения детей младшего и среднего возраста плаванию

Стройка есть, комментариев нет

— Да, у нас строительство бассейна идет позади школы. Сегодня не смотрела, но вчера там уже работали строители, — сообщили в школе №19 «Реальному времени».

В самой ГК «Фортэкс» на вопросы о начале строительства до подведения итогов аукциона отвечать не захотели. В приемной Рауфа Галямова сообщили, что шеф в отпуске, а его заместитель не готов комментировать:

— Он пришел, только чтобы принять поздравления с Днем строителя, — сообщила секретарь.

В ГИСУ Татарстана приняли в работу запрос нашего издания, но ответ пока не поступил.

«Миллиардер» из Тюлячей

Судя по информации, имеющейся в открытых источниках, немногословный предприниматель Рауф Галямов — человек дела, вернее, больших дел. Уроженец поселка Новая Сосновка Высокогорского района РТ в этом году отпраздновал 55-летний юбилей. В его «активе», кроме ООО «Фортэкс», еще 41 компания, 17 из которых — действующие. В одних он просто совладелец, в других — еще и выступает руководителем. Предприятия Галямова охватывают широкий спектр отраслей — от производства строительных конструкций, промышленного оборудования и ремонта машин до торговли и сельского хозяйства.

Зарегистрированное Рауфом Галямовым в Тюлячинском районе Татарстана ООО «Фортэкс» закончило 2018 год с выручкой в 2,36 млрд рублей и чистой прибылью в 44,37 миллиона. Эта компания со среднесписочной численностью 147 человек и уставным капиталом в 15 тыс. рублей целиком принадлежит Рауфу Галямову — 35,72% напрямую, 64,28% — через полностью принадлежащее Галямову ООО «Монтажспецстрой».

Предприятия Галямова охватывают широкий спектр отраслей — от производства строительных конструкций, промышленного оборудования и ремонта машин до торговли и сельского хозяйства. Фото elitat.ru

Взлет сотрудничества с «Главинвестстроем» компания «Фортэкс» пережила в 2016 году — тогда ГКУ заключило с ней контрактов в общей сложности почти на 1,7 млрд рублей. Прошлый год был менее урожайным: контракты с «Главинвестстроем» принесли ООО «Фортэкс» 948 млн — на строительстве крытых плавательных бассейнов в Атнинском, Апастовском, Мамадышском, Верхнеуслонском, Тюлячинском, Пестречинском районах и универсального спортивного зала в Лаишевском районе.

А на официальном сайте компании перечислено еще множество доходных объектов ООО «Фортэкс». К примеру, фирма участвовала в строительстве торгового комплекса «Леруа Мерлен» в Казани, девяти торговых комплексов «Метро» — двух в Казани, а также в Набережных Челнах, Саратове, Екатеринбурге, Самаре, Ногинске, Лобне и Владимире, выполняла комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций и светопрозрачных конструкций в здании центрального аэровокзального комплекса Саратова, строила казанские спорткомплексы «Зилант» и «Ватан», бассейн «Олимпиец» и другие.