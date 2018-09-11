Забористая история: кто заработал в Казани на ограждениях безопасности?

На благоустройство обочин подряды получили две казанские строительные фирмы

В Казани вдоль дорог установили огромное количество ограждений безопасности. Обычно малоприметные работы в этом году приняли до того невиданные масштабы, что вызвали недовольство горожан. Почти в 35 миллионов рублей обошлась городскому и республиканскому бюджетам установка этих ограждений. И это только по трем контрактам, предусматривающим подрядчиками монтаж исключительно самих заборов. А они, как поясняют в пресс-службе исполкома, устанавливались еще и в рамках капитального ремонта дорог, то есть по факту денег в них вложено намного больше. Казалось бы, и у пешеходов, и у автомобилистов есть повод для радости: машины будут реже заезжать на тротуары, а пешеходы не смогут перебегать дорогу, где вздумается. Подробности в материале «Реального времени».

«Крестики-нолики» — недетская игра…



10,2 километра ограждений установило в этом году одно только казанское ООО «Волга-Автодор», сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе исполкома столицы Татарстана. Эта компания в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» огородила веселенькими оцинкованными заборчиками в стиле «крестики-нолики» тротуары по обе стороны Булака. А также поставила их на Маркса, Лобачевского, Павлюхина, Назарбаева, Парижской коммуны, Пушкина, Галактионова, Московской, Чернышевского, Восстания, Королева, Клары Цеткин, Ибрагимова, Волгоградской, Копылова, Четаева, Беломорской, Фучика и так далее — всего на 50 участках улиц, от центра города до самых до окраин. Причем на окраинах граждане, мягко говоря, появлению ограждений безопасности, как бы это сказать… ну скажем, сильно удивились. Потому как оцинкованные и, как подчеркивают в исполкоме, «с обновленной конфигурацией, имеющие больший срок эксплуатации относительно ранее установленных» заборы вдоль тротуаров появились даже на таких улицах, где трафик движения близок к нулевому.

По муниципальному контракту, заключенному МКУ «Комитет внешнего благоустройства» в июне прошлого года с ООО «СК «Казаньдорстрой», заборами огородили тротуары на площади Вахитова, пересечении улицы Танковой с Оренбургским трактом и еще на 22 перекрестках, где потоки пешеходов вполне оправданно направлять на переходы из-за высокого трафика движения.

А в Дербышках, к примеру, ограждения по другому контракту поставили не только вдоль улицы Советской, где посетители базара пересекают проезжую часть, где вздумается, а автомобилисты норовят припарковаться прямо на разложенном торговцами на тротуарах товаре. Нет, их установили и на тишайших улочках вроде Начальной и Стадионной, что здравомыслящему человеку представляется неразумной тратой бюджетных средств, а на фоне разбитых дворов, на ремонт которых у властей десятилетиями не находится денег, выглядит и вовсе издевательством.

Та же картина — во всех остальных районах Казани: где улицу ремонтировали — там и забор поставили. Не подумав, нужен он тут, не нужен…

10,2 километра ограждений установило в этом году одно только казанское ООО «Волга-Автодор», сообщили в пресс-службе исполкома столицы Татарстана. Фото Романа Хасаева



Кто «наварился» на заборах

На дешевых и нестойких сборно-сварных придорожных заборах уже не первый год неплохо зарабатывает основанное в 2010 году ООО «СК «Казаньдорстрой», которое регулярно участвует в госзакупках. За последние четыре года компания, по данным ресурса rusprofile.ru, заработала на госконтрактах свыше 3,4 миллиарда рублей. Заказчики — ГКУ «Главтатдортранс» (3,1 млрд), МКУ «Комитет внешнего благоустройства г. Казани» (свыше 200 млн), ГКУ «Главинвестстрой РТ» (более 76 млн) и МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции г. Казани» (почти 43 млн). Директор компании и ее владелец — одно лицо: Олег Петров. До 2016 года он владел еще одной фирмой — СПК «Кредитный дом», которая в январе этого года была ликвидирована.

Но в 2017 году новые суперзаборы муниципалитет доверил устанавливать еще одной компании — ООО «Волга-Автодор», учрежденному неким Ильдаром Фахрутдиновым еще в 2002 году, но вышедшему на рынок госзаказа только в 2018-м. Фирма с уставным капиталом в 2,9 миллиона рублей. Как свидетельствует rusprofile.ru, как раз, когда предприятие включилось в борьбу за госзаказы, Фахрутдинов вышел из числа его учредителей, оставшись директором, а собственником фирмы стал некий Андрей Черкасин. Ильдар Фахрутдинов является также директором и соучредителем казанских ООО «Гранд» (одна госзакупка на 461 тысячу рублей в 2016 году), ООО «ПКФ «Гранд-Казань» (не участвовало в госзакупках) и соучредителем ООО «Стимул».

С января по июль 2018 года ООО «Волга-Автодор», руководимое Фахрутдиновым (в Казани есть еще одно одноименное предприятие), выиграло восемь тендеров и заключило восемь госконтрактов на общую сумму 1,15 миллиарда рублей. Компания с таким названием является одним из «любимых» подрядчиков казанской мэрии. В частности, она была подрядчиком в парке Урицкого, когда разгорелся скандал с вырубленными ивами.

Дороги пешеходов и автомобилистов пересекаются, а взгляды — нет

— Эти заборы вдоль дорог в большинстве случаев — большое зло, — считает казанский экозащитник, любитель пешеходных прогулок и заядлый велосипедист Фарид Ахметов. — Например, поставили такие заборы на улице Ломжинской, между проспектом Победы и улицей Фучика. Шел я вчера вдоль него, шел и думал: во-первых, ограждение сделали высоковатое. Можно было сделать его пониже — хорошая экономия металла получилась бы. Во-вторых, эстетическая ценность у этих решеток, как бы это сказать… невысокая. То есть можно было бы сделать дешевле и красивее. В-третьих, для велосипедистов эти заборы — чтобы быстро передвигаться и не травмировать пешеходов, они едут вдоль дорог. И если автомобиль их прижмет — деваться некуда, просто размажет. Есть и еще доводы: забор, особенно высокий, создает туннельный эффект для водителя. Он никого уже не видит, у него создается ощущение, что на дороге никто не может появиться. Да и выходящего из-за серого, сливающегося с воздухом забора пешехода практически не видно. Если он в проем в заборе шагает, для водителя это полная неожиданность.

По мнению Ахметова, установка ограждения безопасности вдоль тротуаров оправдана только на многополосных скоростных трассах. Фото Максима Платонова

По мнению Ахметова, установка ограждения безопасности вдоль тротуаров оправдана только на многополосных скоростных трассах, где пешеходные переходы жестко привязаны к перекресткам или вообще являются надземными либо подземными. И где обычно имеется автобусная полоса, по которой могут относительно спокойно двигаться велосипедисты.

— Чем меньше пересекаются пути пешеходов и автомобилистов, тем лучше — меньше наездов, поэтому правильно, что сейчас вдоль дорог ставят эти заборы, — придерживается иного мнения председатель Казанской городской организации ТРО ВОА Юрий Кулагин. — Ограждения помогают направить поток пешеходов на безопасные переходы, освещенные, оборудованные по всем правилам. Другое дело, возможно, надо поработать над их конструкцией! Продумать надо, в какой цвет их красить, чтобы и пешеход был заметен, и забор хорошо виден. Ну а что касается узких второстепенных улиц, то там ограждения, скорее всего, не нужны. Но у нас ведь как бывает, и не только с заборами, а с любым бюджетным финансированием? Деньги выделены — надо их освоить, иначе потом не дадут. Ну и ставят подряд повсюду…

Дешевый забор и «алмазный Равшан»

Оценить масштабы «освоения» средств муниципального бюджета (деньги изначально поступали из республиканского бюджета, но перечислялись в бюджет Казани) путем установки придорожных ограждений помогут два муниципальных контракта. Первый — с ООО «СК «Казаньдорстрой» — был заключен городским Комитетом внешнего благоустройства по итогам открытого аукциона еще в июне прошлого года. Свыше 11,2 миллиона рублей были потрачены на установку 4,5 тысячи погонных метров готовых ограждений вдоль ремонтировавшихся тогда дорог.

Один погонный метр этих заборов обошелся вместе с установкой в 2,5 тысячи рублей. При этом львиная доля затрат приходится на материалы, поскольку затраты труда на монтаже самой секции — минимальные: профили из оцинкованной стали, как следует из аукционной документации, собираются на болтах…

Еще один контракт на установку дорожных ограждений был заключен Комитетом внешнего благоустройства Казани 24 июля 2018 года с ООО «Волга-Автодор» на 5,29 миллиона рублей. По нему до 23 октября подрядчик обязуется установить 2022 погонных метра ограждений — по цене 2,6 тысячи рублей за метр.

Свыше 11,2 миллиона рублей были потрачены на установку 4,5 тысячи погонных метров готовых ограждений вдоль ремонтировавшихся тогда дорог.Фото Владимира Васильева / kazanreporter.ru

А по госконтракту, заключенному ГКУ «Главтатавтодортранс» с ООО «СК «Казаньдорстрой» 9 октября 2017 года, подрядчики в срок до 6 июня 2018 года обязались установить 6221 погонный метр дорожного ограждения за 18,28 миллиона рублей. Республиканскому бюджету оцинкованные «крестики-нолики» обошлись значительно дороже, чем муниципальному, — почти по 3 тысячи рублей за погонный метр.

При этом в реальности подрядчики сэкономили на всем — от техники до качества. При установке секций сметой предусматривается использование недешевой технологии, а именно «сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий» под стойки забора. При том что отверстия на деле пробиваются в куда менее твердом, чем железобетон, «дорожном пироге», и вместо установок алмазного бурения, как утверждают свидетели, подрядчики используют «Равшана и Джамшута», вооруженных ломами и лопатами…

— Долговечность этих заборов под большим вопросом, — считает казанский инженер Василий Никифоров. — Я много лет проработал мастером, потом прорабом, поэтому огрехи сразу вижу. Эти якобы долговечные секции из оцинкованной стали вовсе не долговечны. Вот, смотрите: при их изготовлении используется сварка, а сварные швы как следует не зачищены, там, где секции покрасили, краска намазана прямо поверх окалины. Именно в этом месте быстро начнется коррозия, потому что окалина от любого легкого удара отлетит, причем вместе с краской, если красили поверх сварки. А слой цинка отсутствует — отсюда и пойдет коррозия.