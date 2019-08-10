Опрос предпринимателей: как сохранить продуктивность бизнеса в период отпусков
Лето — традиционное время затишья в продажах. «Реальное время» спросило у казанских предпринимателей, каким образом отпускной период сказывается на бизнесе. Часть из них посетовала, что решения по проектам приходится откладывать на осень, остальные же не заметили серьезного влияния отпусков на деятельность их компаний. Подробности — в нашем субботнем бизнес-задачнике.
Как сезон отпусков сказывается на бизнесе, когда отдыхают ключевые сотрудники и основная масса потребителей?
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Павел Коротченко генеральный директор казанского кранового завода «Гертек»
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Естественно, отпуска как клиентов, так и сотрудников тормозят бизнес. К примеру, прорабатывается контракт, вот-вот уже готовится к заключению договор, но ответственный исполнитель со стороны заказчика уходит в отпуск на две недели (хуже, если на месяц), и проект замораживается. После возвращения многое может измениться — передумали, внесли корректировки, и вся работа начинается сначала. Самые наглядные примеры — новогодние и майские праздники, когда продажи практически встают.
Согласно нашей внутренней структуре, сотрудник компании несет определенную функцию и получает результат. Соответственно, когда он уходит, его место остается пустым, и цепочка всегда измеряется производительностью самого слабого звена. Где-то это видно, где-то нет. Если в отпуск уходит продавец, который продавал больше всех, это сказывается существенно. Если уходит сотрудник, который не сильно влияет на доход компании, то может показаться, что его уход не сказывается, но на самом деле это не так. Даже если офис-менеджер ушел в отпуск, никого вместо себя не оставив, внимание менеджеров переключается на другие вопросы и общая производительность падает.
В нашем случае цепочка создания продукта длинная, и каждый сотрудник создает свой продукт. Поэтому, если убрать одно звено, вся цепочка начинает страдать. Это может быть не видно сразу, но обязательно всплывает позже.
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Тимур Демин CEO Red Lockers
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Когда часть сотрудников уходит в отпуск, остальная команда берет на себя дополнительную нагрузку. При этом качество остается высоким благодаря слаженной работе и правильно выстроенным процессам. Финансовые показатели в этот период могут увеличиваться, либо оставаться на прежнем уровне. Мы не выделяем ключевых сотрудников, на которых сосредоточено повышенное внимание. Каждый человек в команде несет персональную ответственность и делает больше, чем предполагает название его должности. Осознание этого позволяет добиваться высоких результатов даже в сезон отпусков.
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Анатолий Баталин коммерческий директор ГК «Садовое кольцо»
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По моему мнению, сезон отпусков — это прекрасно как для бизнеса, так и для потребителя. Бизнес, если мы говорим о профессиональных игроках рынка, готовится к сезону отпусков заранее, учитывает его, закладывает соответствующие показатели. При годовом планировании мы, конечно же, не будем закладывать на летние месяцы продажи на уровне марта или апреля. Если летом у нас сезонный спад, да еще и менеджеры в отпусках, то план будет соответствовать реальной ситуации.
Хотя в этом году рынок недвижимости преподнес небольшой сюрприз и лето выдалось даже более удачным, чем весна. Но и к этому мы были готовы, поскольку знали о том, что случится 1 июля. Потребитель же после отдыха приезжает полным сил и готовым к изменениям в своей жизни — в нашем случае к покупке новой квартиры.
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Зуфар Хакимзянов директор сети «Горпечать»
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Отпуска — это прекрасно. Семья, скорее всего, для всех самое святое. И насыщенно проведенное вместе с любимыми время — это счастье! Мы стараемся, чтобы сотрудники удовлетворяли свои как материальные, так и моральные потребности. И бизнес-процессы организуем под эту концепцию. Поэтому считаю, что чем счастливее ключевые сотрудники, тем лучше всему предприятию. А вот отпускам потребителей радуемся меньше.
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Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»
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На моем сегменте сезон отпусков сказывается, потому что в маркетинге многие решения принимаются первыми лицами. Поэтому согласование рекламных проектов растягивается. Для нас, конечно, критичных проблем это не создает, потому что мы работаем с длительными большими проектами. Что касается сотрудников, то они ходят в отпуск по плану, и на нас их отсутствие не влияет.
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Николай Лаптев директор филиала «Открытие Брокер» в Казани
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Если говорить о брокерском бизнесе с точки зрения клиентов, то летом активность инвесторов падает. Хотя в нашем мире интернет-технологий можно торговать из любой точки земного шара. Тем не менее лето есть лето. Это реалии бизнеса, в этом нет ничего страшного.
Что касается сотрудников, то отпуск является важной составляющей их успешной работы. Без отдыха сотрудник может через какое-то время выгореть, а это для бизнеса неприемлемо. Сотрудник в отпуске набирается сил, перезагружается и выходит на работу в полной боевой готовности. Поэтому считаю, что две недели отпуска — тот необходимый срок, за который и сотрудник сможет полноценно отдохнуть, и бизнес не почувствует сильного спада.
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Айрат Халиуллин генеральный директор школы «Квентин»
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Если говорить о подготовке к ЕГЭ, то у нас с середины июня до середины августа наступают каникулы, когда преподаватели и ученики находятся в разъездах и занятия мы практически не проводим. В это время договариваемся с арендодателями о льготном варианте оплаты аренды. Если в сезон у нас в одном учебном центре обучается 80 учеников, то в каникулы их количество сокращается до 30-40 человек. Этих денег достаточно, чтобы закрыть аренду и держать небольшой плюс, но в основном идет работа по подготовке к следующему сезону: обновление методических материалов, преподавательского состава. Этот бизнес так устроен, и не надо выдумывать кардинальные вещи, которые заставят детей учиться летом.
Если говорить о нашем автошкольном проекте, то летнее время не сказывается на нем отрицательно. Люди охотно идут учиться на права летом, чтобы к осени их уже получить. Единственное, летом мы более снисходительны к тем, кто пропускает занятия, например из-за отпуска. Мы предоставляем им возможность заниматься онлайн.
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Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»
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В нашей компании есть правило: мы летом не уходим в отпуск, отдыхаем осенью и зимой. С клиентами, которые уходят в отпуск, проблем нет. Нам только на руку, что они отдыхают в это время, потому что в отпуске люди начинают заниматься строительством дома, закупают материалы и у нас увеличиваются продажи.
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Игорь Абдрахманов генеральный директор рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш»
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Предприятие работает стабильно, поскольку у нас круглосуточный тип работы. Мы выращиваем рыбу, подращиваем малька. Рыбоводы работают постоянно, и рыба растет независимо от времени суток. График отпусков распределен таким образом, что даже отсутствие двух сотрудников не сказывается на технологическом процессе. Наши покупатели — крупные коммерческие организации, договоры с ними заключены заранее, внесены авансы. Если кто-то из них будет в отпусках, то на работе это не скажется. Даты выпуска мальков определены графиком.
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Юрий Чикиров генеральный директор «АСК Недвижимость»
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На нашей компании время отпусков не сказывается. Мы занимаемся коммерческой недвижимостью, и учитывая, что разные арендаторы ищут помещения в разное время, работа есть всегда. К сентябрю открываются учебные центры, к новому году ищут рестораны — все хотят зайти в сезон новогодних праздников. Офисы ищут в течение всего года, летом даже чаще, потому что когда кто-то в отпуске, переезжать проще. Провалы мы не сильно замечаем. Другое дело — удлиняется срок принятия решения, потому что первые лица бывают в отпуске. Что касается отдыха сотрудников, то у нас удачно выстроен график отпусков, поэтому «потерю бойца» мы не замечаем.
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Сергей Болотаев директор казанского филиала САО «ВСК»
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Конечно, отсутствие ключевых сотрудников всегда заметно для коллег и сказывается в виде дополнительной нагрузки на других членах коллектива. Тем не менее считаю, что люди должны отдыхать, восстанавливаться, возвращаться потом на работу с новыми силами и идеями. Для меня как руководителя важно, чтобы бизнес в целом не нес потерь, связанных с отсутствием сотрудников. Необходимо организовать преемственность и правильную передачу дел при уходе в отпуск. Если говорить о потребителях, то у нас, например, в этот период увеличивается спрос на продукты, связанные со страхованием в поездках по России и за рубеж.
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