Опрос предпринимателей: как сохранить продуктивность бизнеса в период отпусков

Естественно, отпуска как клиентов, так и сотрудников тормозят бизнес. К примеру, прорабатывается контракт, вот-вот уже готовится к заключению договор, но ответственный исполнитель со стороны заказчика уходит в отпуск на две недели (хуже, если на месяц), и проект замораживается. После возвращения многое может измениться — передумали, внесли корректировки, и вся работа начинается сначала. Самые наглядные примеры — новогодние и майские праздники, когда продажи практически встают.

Согласно нашей внутренней структуре, сотрудник компании несет определенную функцию и получает результат. Соответственно, когда он уходит, его место остается пустым, и цепочка всегда измеряется производительностью самого слабого звена. Где-то это видно, где-то нет. Если в отпуск уходит продавец, который продавал больше всех, это сказывается существенно. Если уходит сотрудник, который не сильно влияет на доход компании, то может показаться, что его уход не сказывается, но на самом деле это не так. Даже если офис-менеджер ушел в отпуск, никого вместо себя не оставив, внимание менеджеров переключается на другие вопросы и общая производительность падает.

В нашем случае цепочка создания продукта длинная, и каждый сотрудник создает свой продукт. Поэтому, если убрать одно звено, вся цепочка начинает страдать. Это может быть не видно сразу, но обязательно всплывает позже.